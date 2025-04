Cập nhật KQKD ngân hàng quý 1/2025 đến chiều 29/4: Xuất hiện nhà băng báo lãi gấp 3 lần cùng kỳ

Cập nhật chiều 29/4 chỉ còn Vietcombank và Eximbank chưa công bố cụ thể kết quả kinh doanh quý 1/2025. Tại ĐHĐCĐ sáng 26/4, ông Lê Quang Vinh,Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết các chỉ tiêu kinh doanh trong quý 1/2025 đều tăng trưởng tốt. Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó thu nhập ngoài lãi đóng góp lớn vào cơ cấu lợi nhuận chung, chi tiết sẽ được cung cấp trong BCTC dự kiến công bố trong tuần sau.

Lợi nhuận quý 1/2025 VietBank tăng 238% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính, cuối quý 1/2025, tổng tài sản VietBank đạt 174.378 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,9% lên 97.299 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 8,6% lên 103.017 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2025 của VietBank đạt 248 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ, tức tăng tới 238% so với quý 1/2024. Trong đó, thu nhập lãi thuần đóng vai trò động lực tăng trưởng chính, đạt 702 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

BIDV: Lợi nhuận đi ngang so với cùng kỳ, đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1/2025 của BIDV đạt 7.413 tỷ đồng, tăng 0,31% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu ở các công ty con. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ ở mức 7.019 tỷ trong quý đầu năm, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 31/3/2025, tổng tài sản BIDV ở mức 2,85 triệu tỷ đồng, tăng 3,45% so với đầu năm. Tiền gửi của khách hàng tăng 1,22% lên hơn 1,97 triệu tỷ đồng. Trước đó, với 1,95 triệu tỷ đồng tiền gửi cuối năm 2024, BIDV là ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất tại Việt Nam.

Dư nợ cho vay khách hàng tại BIDV cuối quý 1 đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 2,49% so với đầu năm.

MB tạm dẫn đầu với lợi nhuận gần 8.400 tỷ đồng

MB công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2025 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.386 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả trên, MB hiện là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn ngành khi Vietcombank chưa công bố kết quả kinh doanh. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất lịch sử của MB.

Tổng tài sản hợp nhất tính đến cuối quý 1 đạt hơn 1,15 triệu tỷ đồng, tăng 2,5% so với thời điểm cuối năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động hợp nhất đạt hơn 15.300 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần sau rủi ro đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng 32,5%.

Tiền gửi khách hàng riêng ngân hàng đạt hơn 723.200 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt gần 798.000 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2024. ROA hợp nhất đạt 2,34% và ROE đạt 22,18%.

Kienlongbank tăng trưởng lợi nhuận 66% so với cùng kỳ

Tại ĐHĐCĐ ngày 25/4, lãnh đạo ngân hàng cho biết, năm 2025, Kienlongbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.379 tỷ đồng. Trong quý I/2025, lợi nhuận của KienlongBank đạt 356 tỷ đồng, tăng 66% so với mức 214 tỷ của cùng kỳ năm trước.

Lý do để có thể tăng 66% so với năm trước là: Giảm lãi suất đầu vào, trong quý I KienlongBank giảm được chi phí giá vốn đầu vào, giảm chi phí hoạt động so với năm 2024. Về mặt doanh thu thì hoạt động tín dụng đi theo định hướng và có sự tăng trưởng, tăng về thu dịch vụ chiếm từ 18 - 20% trong cơ cấu lợi nhuận.

Sacombank báo lãi trước thuế 3.674 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ sáng 25/4, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc Sacombank cho biết, lãi trước thuế quý 1 của ngân hàng đạt 3.674 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ, tương đương 25,1% kế hoạch năm.

Huy động trên thị 1 tăng 3,3%, đạt 33% kế hoạch tăng trưởng. Cho vay đạt 4,7%, đạt 33,3% kế hoạch tăng trưởng. Tỷ lệ nợ xấu 2,2%, tăng 0,2% do khách hàng bị ảnh hưởng bởi khó khăn, nền kinh tế phục hồi chậm, bất động sản chưa phục hồi.

HDBank vượt ACB, VPBank với lợi nhuận trước thuế 5.355 tỷ đồng

HDBank công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 5.355 tỷ đồng, tăng ấn tượng 33% so với cùng kỳ năm ngoái (4.028 tỷ đồng). Với mức tăng trưởng này, HDBank đã vượt qua cả ACB và VPBank, trở thành ngân hàng tư nhân lãi cao thứ hai hệ thống, chỉ sau Techcombank.

VPBank báo lãi trước thuế hợp nhất hơn 5.000 tỷ đồng

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2025, VPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hợp nhất gần 15.600 tỷ đồng, tăng trưởng 16,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.015 tỷ đồng, cao hơn 20% so với cùng kỳ.

Techcombank lãi trước thuế 7.236 tỷ đồng, giảm 7,3%

Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 1/2025 đạt 7.236 tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ 2024.

Tính đến ngày 31/03/2025, tổng tài sản của Techcombank đạt gần 990 nghìn tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng 3,84% so với đầu năm, đạt 665.300 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 21,9% so với cùng kỳ, đạt 569.855 tỷ đồng. Đặc biệt, tỷ lệ CASA đạt 39,4%, tiếp tục thuộc nhóm cao nhất ngành.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) tăng nhẹ lên 1,23%, vẫn nằm trong ngưỡng kiểm soát, với tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì cao trên 111%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 15,3%, vượt xa yêu cầu tối thiểu 8%, thể hiện năng lực quản trị rủi ro và tiềm lực vốn mạnh mẽ.