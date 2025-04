Người giàu Trung Quốc đổ xô đến Việt Nam, “viên ngọc quý” của Thái Lan đối mặt thực tế phũ phàng

Tờ Pattaya Mail (Thái Lan) ngày 29/4 đưa tin, trong một sự thay đổi đang định hình lại động lực du lịch khu vực, Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc cao cấp, trong khi thành phố biển Pattaya — từng là viên ngọc quý của ngành du lịch Thái Lan — đang suy thoái, dần phụ thuộc vào nguồn khách giá rẻ.

Kể từ khi Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại vào đầu năm 2023 sau đại dịch COVID-19, du khách giàu có của đất nước này đã tìm kiếm những điểm đến mới mang lại trải nghiệm mới mẻ, chỗ nghỉ sang trọng và dịch vụ chất lượng cao.

Và Việt Nam đã nắm bắt cơ hội này. Các thành phố như Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc nhanh chóng phát triển các khu nghỉ dưỡng 5 sao, sân golf độc quyền và sòng bạc đẳng cấp thế giới phù hợp với nhóm khách hàng giàu có hơn. Đầu tư mạnh mẽ của Việt Nam vào cơ sở hạ tầng, kết hợp với các chiến dịch tiếp thị thúc đẩy du lịch hạng sang, đã mang lại thành quả xứng đáng.

Trong khi đó, thành phố biển Pattaya của Thái Lan - từng đồng nghĩa với cuộc sống về đêm sôi động và đám đông du khách quốc tế náo nhiệt – lại thấy mình đang phải vật lộn với một thực tế khác. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, lượng du khách đến Pattaya đã phục hồi ở một mức độ nào đó, nhưng phần lớn trong số họ là những du khách có ngân sách thấp, tìm kiếm chỗ ở giá rẻ, các tour du lịch giảm giá và trải nghiệm chi tiêu tối thiểu. Du khách Trung Quốc giàu có từng lấp đầy các khách sạn hạng sang của Pattaya và dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp hiện đang vắng bóng đáng kể.

Pattaya Mail nhận định, có một số yếu tố góp phần vào xu hướng này. Đầu tiên, chính sách thị thực và sự chậm trễ về thủ tục hành chính của Thái Lan đã khiến những du khách Trung Quốc tiềm năng thất vọng; trong khi Việt Nam đã nhanh chóng hành động để đơn giản hóa các yêu cầu nhập cảnh.

Thứ hai, những lo ngại về an toàn và ảnh hưởng tiêu cực từ các vụ án tội phạm, lừa đảo du lịch và vấn đề giao thông của Pattaya đã làm giảm uy tín của thành phố này trong mắt những du khách đòi hỏi chất lượng cao.

Cuối cùng, sự phụ thuộc quá nhiều của Pattaya vào thương hiệu du lịch tập trung vào cuộc sống về đêm đang dần lỗi thời của thành phố này dường như ngày càng không còn phù hợp với thị hiếu của những du khách Trung Quốc hiện đại, giàu có đang tìm kiếm nhiều trải nghiệm du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe và văn hóa "có thể đăng lên mạng xã hội" hơn.

Theo Pattaya Mail, các doanh nghiệp địa phương ở Pattaya đang cảm nhận được sức ép. Những khách sạn hạng sang cho biết tỷ lệ lấp đầy thấp hơn so với những khách sạn tầm trung và bình dân. Những nhà hàng và trung tâm mua sắm cao cấp cũng chứng kiến sự sụt giảm lượng khách Trung Quốc chi tiêu nhiều, ảnh hưởng đến lợi nhuận và buộc phải xem xét lại chiến lược kinh doanh.

Một số chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng nếu không có những nâng cấp đáng kể đối với các dịch vụ du lịch của Pattaya — bao gồm an ninh tốt hơn, các điểm tham quan sang trọng mới và các lựa chọn du lịch bền vững — thành phố này có nguy cơ bị tụt hậu trong thị trường du lịch Đông Nam Á cạnh tranh khốc liệt.

Trong khi đó, Việt Nam đang gia tăng thành công của mình, tiếp tục các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng du lịch trong năm 2025. Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, Việt Nam không chỉ chiếm được thị phần lớn hơn trên thị trường khách Trung Quốc giàu có, mà còn định nghĩa lại chính mình là điểm đến cao cấp mới của Đông Nam Á — một danh hiệu mà Pattaya hiện đang phải vật lộn để giành lại, Pattaya Mail nhận định.

Từ bùng nổ đến suy thoái

Theo báo cáo gần đây của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), vào tháng 3/2025, chỉ có 300.000 du khách Trung Quốc đến thăm Thái Lan, trong khi Việt Nam chào đón 670.000 du khách Trung Quốc, lần đầu vượt qua Thái Lan trong phân khúc thị trường này.

TAT cho biết, một trong những yếu tố chính là chi phí. Du lịch Thái Lan đã trở nên đắt đỏ hơn đáng kể trong thế giới hậu đại dịch, với giá khách sạn, ăn uống và chi phí hàng ngày tại các điểm du lịch vốn hấp dẫn như Pattaya vượt quá mức mà nhiều du khách Trung Quốc cảm thấy thoải mái. Ngược lại, Việt Nam cung cấp không gian bãi biển, trải nghiệm văn hóa và các lựa chọn mua sắm tương tự với mức giá thấp hơn khoảng 30%.

Mối quan ngại về an toàn cũng đóng vai trò ngăn cản du khách Trung Quốc đến Pattaya. Các vụ việc gây chú ý liên quan đến công dân Trung Quốc tại Thái Lan, bao gồm các trường hợp tống tiền và bắt cóc, đã làm dấy lên lo ngại về an ninh cá nhân, khiến du khách tìm kiếm các điểm đến được coi là an toàn hơn.

