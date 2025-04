Tiểu thư Doãn Hải My khoe được chồng đón tan làm, hẹn hò ngọt ngào nhưng dính tranh cãi vì "kèm chặt" Văn Hậu

Vốn nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào và phong cách thời trang tinh tế, nàng WAG Doãn Hải My – vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu – luôn thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện. Mới đây, loạt hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng gây chú ý khi khắc họa rõ nét hai hình ảnh đối lập của người đẹp sinh năm 2001: Một là quý cô rạng rỡ khi lên sóng livestream, hai là người vợ giản dị sau giờ tan làm được chồng "hộ tống" đi ăn phở đêm.

Trong một khoảnh khắc được chụp tại phim trường, Doãn Hải My xuất hiện với diện mạo chỉn chu, lớp trang điểm hoàn hảo, mái tóc uốn nhẹ buông xõa và bộ trang phục thanh lịch với tông pastel nhẹ nhàng. Gương mặt rạng rỡ, ánh mắt tươi sáng cùng nụ cười dịu dàng của cô đúng phong độ của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, bà xã Đoàn Văn Hậu lại khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường với chú thích hài hước: "Tồng (chồng - PV) đưa đi ăn phở sau live". Trong bức ảnh, cô mặc đồ thể thao đơn giản, tẩy đi lớp trang điểm cầu kỳ, ngồi bên bàn ăn với bát phở đã hết. Hình ảnh của một cô gái trẻ vừa hoàn thành công việc, tận hưởng thời gian bình dị bên người chồng nổi tiếng nhận về nhiều sự quan tâm. Gương mặt Doãn Hải My sau khi "xả vai" dù có dấu hiệu mệt mỏi nhưng vẫn giữ được xinh đẹp, phần nào cho thấy nhan sắc tự nhiên, ngọt ngào của tiểu thư sinh năm 2001.

Bà xã Đoàn Văn Hậu khi trang điểm kĩ càng lên sóng và khi "xả vai" cùng chồng đi ăn khuya

Khoảnh khắc khác, Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh gia đình ba người cùng Đoàn Văn Hậu và con trai tạo dáng giữa khung cảnh thiên nhiên thanh bình tiếp tục khiến công chúng "lụi tim" bởi sự hạnh phúc và viên mãn. Dù đã làm mẹ, Doãn Hải My vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng gu thời trang bắt mắt, trong khi Văn Hậu luôn xuất hiện với vai trò người chồng, người cha mẫu mực, đáng tin cậy.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, một bộ phận cư dân mạng lại bắt đầu hướng ánh nhìn tiêu cực về phía Doãn Hải My chỉ vì cô nàng thường xuyên đăng khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Khi Văn Hậu và Hải My cùng bạn bè tụ tập, có cư dân mạng bình luận gay gắt, chỉ trích Doãn Hải My vì "suốt ngày kèm chặt bảo sao Hậu không trở lại được". Có bình luận bày tỏ lo ngại: "Không rõ anh Hậu có còn quay lại đá bóng không, thấy giờ toàn thấy đưa vợ đi ăn với chụp ảnh gia đình". Những bình luận này mang tính soi mói và đổ lỗi cho Hải My, cho rằng cô nàng khiến Văn Hậu không có thời gian tập trung phục hồi chấn thương.

Tuy nhiên, chính Doãn Hải My là người mong mỏi nhiều nhất việc được thấy Văn Hậu bình phục và quay trở lại sân cỏ. Khi con trai mới được vài tháng tuổi, Hải My đã cùng Văn Hậu sang Hàn Quốc chữa chấn thương, ở bên chăm sóc cho chồng. Khi về nước, cô tiếp tục đồng hành cùng anh ở những buổi tập ở phòng gym, cổ vũ và quan tâm anh khi phải đối mặt với chấn thương suốt thời gian dài vừa qua.

Vậy nên, khi xuất hiện những bình luận tiêu cực hướng về Doãn Hải My, nhiều người hâm mộ đã bênh vực cô nàng: "Người ta yêu nhau, cưới nhau, sống hạnh phúc thì có gì sai? Nghỉ ngơi sau chấn thương cũng là cần thiết", "Hải My giỏi, xinh, chăm con tốt, vừa chăm chồng chấn thương mà vẫn làm việc kiếm tiền, còn đòi hỏi gì hơn"...

Chính Doãn Hải My cũng từng lên tiếng đáp trả khi bị dân mạng chê việc suốt ngày "kèm chặt" hay "kè kè" bên Văn Hậu. Cô nàng khẳng định chỉ góp mặt khi bản thân nhận được lời mời. Hơn nữa, việc vợ chồng cô xuất hiện cùng nhau là vô cùng bình thường.

Trước bình luận kiểu "em mong chị tập trung vào bản thân hơn ạ, chứ em thấy lúc nào anh Hậu đi đâu chị theo đó", bà xã Văn Hậu không ngần ngại đáp lời: "Yên tâm nha. Chị vẫn yêu thương bản thân, học tập và làm việc đầy đủ. Cảm ơn em đã quan tâm và theo sát nè".

Gia đình Văn Hậu hạnh phúc bên nhau