Piaggio Việt Nam ký MOU hợp tác chiến lược với Đại học Kinh tế Quốc dân

Piaggio Việt Nam và Trường Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) vừa chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU), mở ra mối quan hệ chiến lược giữa doanh nghiệp và nhà trường.

Piaggio Việt Nam và Trường Kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MOU).

Theo Piaggio Việt Nam, việc hợp tác cùng Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ mở ra những cơ hội tiếp cận môi trường doanh nghiệp cho sinh viên, mà còn là một phần trong hành trình ươm mầm tài năng của hãng.

Buổi lễ ký kết có sự hiện diện của ông Gianluca Fiume – Chủ tịch Piaggio khu vực Châu Á Thái Bình Dương kiêm Tổng Giám đốc Piaggio Việt Nam, và PGS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lễ ký kết này đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Piaggio Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – hướng đến sự phát triển bền vững trong các hoạt động đào tạo, chia sẻ tri thức, tư vấn chuyên môn và mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Thông qua việc kết nối doanh nghiệp với nhà trường, Piaggio không chỉ tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình phát triển nghề nghiệp, khơi gợi cảm hứng đổi mới và tư duy toàn cầu.

Sự kiện cũng là bước mở đầu cho chuỗi hoạt động kết nối giữa thương hiệu Piaggio và sinh viên NEU, nổi bật với không gian trải nghiệm sản phẩm và văn hóa Ý ngay tại khuôn viên nhà trường.

Ông Gianluca Fiume phát biểu trước buổi ký kết.

Ngay sau lễ ký kết, ông Gianluca Fiume đã tham gia buổi CEO Talk với chủ đề “Beyond Mobility – Vespa & the Italian Way of Life”, nằm trong chuỗi sự kiện chương trình Piaggio NEXT GEN. Ông đã chia sẻ những câu chuyện thương hiệu Vespa – từ một phương tiện di chuyển đến biểu tượng toàn cầu của văn hóa Ý, phản ánh tinh thần tự do, sáng tạo và khác biệt.

Sau phần đối thoại truyền cảm hứng, chuỗi hoạt động thuộc chương trình Piaggio NEXT GEN tiếp tục lan tỏa tinh thần thương hiệu qua không gian trải nghiệm thực tế ngay tại khuôn viên nhà trường.

Tại đây, các dòng xe tiêu biểu của Piaggio bao gồm Vespa và Liberty Z được trưng bày cùng loạt hoạt động tương tác như minigame, chụp ảnh và khám phá yếu tố thẩm mỹ trong phong cách sống Ý.

Sinh viên tham gia trải nghiệm trong không gian sự kiện đầy thú vị.

Thông qua sự kiện, Piaggio tái khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại thị trường Việt Nam – với trọng tâm là tăng cường kết nối với thế hệ trẻ, lan tỏa giá trị thương hiệu.