Loại xe VinFast chưa từng xuất khẩu đã có mặt tại sự kiện lớn số 1 thế giới: Có mẫu xe chưa từng lộ diện

Mới đây, ông Patrick Oosterveld, Giám đốc Bán hàng mảng eBus của VinFast Hà Lan, đã chia sẻ một số hình ảnh chụp tại gian trưng bày của VinFast tại triển lãm BusWorld Europe 2025 sắp diễn ra ở Brussels, Bỉ. Triển lãm là nơi VinFast trưng bày hai mẫu xe buýt điện thuần là EB 8 và EB 12 - mẫu xe buýt điện chưa từng lộ diện chính thức.

Ảnh chụp mới chỉ cho thấy hai mẫu xe này được bố trí tại gian trưng bày của VinFast; gian trưng bày của hãng vẫn đang trong quá trình thi công. Theo lịch trình đã công bố, BusWorld 2025 bắt đầu diễn ra từ ngày 3/10 tới.

VinFast EB 12 tại gian trưng bày của VinFast ở BusWorld 2025 sắp diễn ra.

Được biết, BusWorld Europe là triển lãm chuyên ngành xe buýt và xe khách có quy mô lớn bậc nhất thế giới, là nơi các nhà sản xuất và đối tác trong lĩnh vực giao thông công cộng trình bày xu hướng, giải pháp và mẫu xe mới dành cho thị trường đô thị và liên tỉnh.

VinFast dự kiến trình làng và trưng bày các giải pháp xe buýt điện phù hợp tiêu chuẩn châu Âu tại BusWorld 2025, với mục tiêu đưa sản phẩm vào vận hành từ năm 2026.

VinFast EB 8 cũng được trưng bày tại BusWorld 2025.

Về sản phẩm, VinFast EB 8 và VinFast EB 12 được giới thiệu là hai mẫu xe buýt thuần điện hướng tới thị trường châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận liên quan.

Trong đó EB 12 là mẫu xe dài 12 mét, lớn hơn so với mẫu EB 10 (10 mét) đang phục vụ trong nhiều tuyến mà VinBus vận hành ở Việt Nam. Đáng chú ý, mẫu VinFast EB 12 đã gây nhiều chú ý khi xuất hiện trong bản đăng ký thiết kế công nghiệp; sau đó, xe cũng từng xuất hiện trong khuôn viên nhà máy, nhưng gần như chưa được bắt gặp trên đường công cộng.

Do đó, lần trưng bày tại BusWorld được coi là một trong những lần lộ diện chính thức của mẫu xe này.

VinFast EB 12 dường như chưa xuất hiện chính thức trên đường phố công cộng.

VinFast EB 8 và VinFast EB 12 được mô tả sử dụng pin LFP từ các nhà cung cấp quốc tế, dung lượng lớn, tối đa 422 kWh kèm phạm vi di chuyển thực tế lên tới khoảng 400 km và khả năng sạc nhanh ở công suất sạc tối đa 140 kW, giúp pin có thể sạc đầy trong vòng vài giờ.

Xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái (ADAS) cùng hệ thống tiện nghi cho hành khách như Wi-Fi, cổng USB, hệ thống giải trí và hệ thống treo có chức năng hạ gầm hỗ trợ lên xuống.

"Toàn cầu hóa" VinFast

VinFast dường như đang đẩy mạnh hoạt động trên nhiều thị trường quốc tế và mở rộng dải sản phẩm, không chỉ ở phân khúc xe điện cá nhân mà cả ở mảng phương tiện thương mại và giao thông công cộng.

Theo thông tin do phía VinFast cung cấp, hãng đã và đang triển khai chiến lược thâm nhập sâu rộng tại châu Âu, điển hình như việc giới thiệu thêm mẫu VF 6 tại thị trường này, bên cạnh mẫu VF 8 vẫn đang được bán ra, và nay là mở rộng sang mảng xe buýt điện.

Xe buýt điện là mảng tiếp theo VinFast tham gia ở châu Âu.

Ngoài châu Âu, VinFast cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ tại Ấn Độ, bao gồm việc khánh thành nhà máy lắp ráp và đưa ra hai mẫu xe đầu tiên tới khách hàng tại thị trường này, cho thấy nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất và phân phối ra bên ngoài Việt Nam.

Những động thái ở Ấn Độ phản ánh xu hướng toàn cầu hóa hoạt động của VinFast, khi hãng vừa xây dựng cơ sở sản xuất tại nước ngoài, vừa triển khai hoạt động bán hàng và dịch vụ hậu mãi để phục vụ thị trường địa phương.

Sự xuất hiện của dòng xe buýt EB 8 và EB 12 tại BusWorld 2025 tiếp tục được nhìn nhận là một phần trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm và tìm kiếm hợp tác với các đối tác vận tải, hạ tầng tại châu Âu.