Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ

15-09-2025 - 06:50 AM | Sống

“Học bá” xinh đẹp cỡ này tiểu thuyết cũng không dám viết.

Vừa qua, bác sĩ nội trú trở thành chủ đề được cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm. Không ít những profile bác sĩ “khủng” được dân tình tìm ra và dành nhiều sự ngưỡng mộ. Cũng từ đây, nhiều người phải cộng nhận rằng bác sĩ nội trú chính là “tinh hoa của tinh hoa” bởi ai cũng vừa giỏi, vừa tài năng, thậm chí hoàn hảo đến cả ngoại hình. 

Nữ bác sĩ nội trú Khổng Hạnh Nguyên cũng là một minh chứng rõ nét. Cô nàng hiện đang khiến nhiều cộng đồng mạng bàn tán bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng như nữ chính trong phim ngôn tình. 

Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ- Ảnh 1.

Nữ bác sĩ nội trú Khổng Hạnh Nguyên đang thu hút sự chú ý trên MXH

Được biết, Khổng Hạnh Nguyên hiện đang sở hữu một kênh TikTok với hơn 460k người theo dõi và 8 triệu lượt yêu thích. Cô hiện là bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tái tạo. Đáng chú ý hơn, Khổng Hạnh Nguyên là 1 trong 3 bác sĩ nội trú đầu tiên chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Học viện Quân Y.

Trước đó, cô đã có hành trình 11 năm học từ bác sĩ đa khoa đến bác sĩ nội trú tại Học viện Quân Y. Gần đây nhất, Khổng Hạnh Nguyên thông báo đã nhận kết quả trúng tuyển Nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tái tạo cũng tại Học viện Quân Y. 

Ngoài công việc chuyên môn, Bác sĩ Khổng Hạnh Nguyên còn thường xuyên chia sẻ kiến thức về da liễu miễn phí cho mọi người trên các nền tảng số như Fanpage, TikTok… Cô bày tỏ việc tận dụng nền tảng công nghệ số giúp lan tỏa kiến thức, nâng cao nhận thức đến được nhiều người một cách hiệu quả nhất. 

Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ- Ảnh 2.

Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ- Ảnh 3.

Cô sở hữu profile khiến nhiều người ấn tượng

Song song với đó, nữ bác sĩ còn có cơ hội tham gia nhiều hội nghị trong nước và ngoài nước về cập nhật kiến thức xu hướng thẩm mỹ. Theo đó, cô là đại diện L’Oreal tham gia Hội nghị Da liễu thế giới WCD tại Singapore vào tháng 7/2023. Trong hội nghị bác sĩ đã tham gia các bài báo cáo về chủ đề liên quan đến da và thẩm mỹ như thủ thuật về thẩm mỹ da, bệnh về tóc, rối loạn sắc tố...

Bên cạnh profile đúng chuẩn “học bá”, Khổng Hạnh Nguyên còn gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào. Cô cũng thường đăng tải một số hình ảnh vi vu ở Hàn Quốc, ngoài ra chủ yếu tập trung cho công việc. Loạt hình ảnh đời thường của nữ bác sĩ được cô chia sẻ trên trang cá nhân khiến dân tình đồng loạt “thả tim” và dành nhiều lời khen ngợi.

Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ- Ảnh 4.

Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ- Ảnh 5.

Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ- Ảnh 6.

Loạt ảnh đời thường đẹp ác liệt của bác sĩ nội trú Học viện Quân Y, đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ- Ảnh 7.

Một số hình ảnh đời thường của bác sĩ Khổng Hạnh Nguyên

"Tinh hoa trong tinh hoa" - thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú 2025 từng trưởng thành từ ngôi trường cấp 3 nổi tiếng

Theo Hải My

Đời sống & pháp luật

