Loạt ảnh hiếm gia đình Phổ Nghi: Mẹ ruột chỉ còn vài khoảnh khắc, người ông nhớ suốt đời lại gây bất ngờ

Phổ Nghi 3 tuổi lên ngôi vua

Phổ Nghi lên ngôi khi mới ba tuổi và thoái vị lúc mới sáu tuổi, nhưng ông vẫn tiếp tục sống trong Tử Cấm Thành như một hoàng đế không ngai. Thân phận của ông không phải ngẫu nhiên mà có, mà xuất phát từ chính gia thế cực kỳ hiển hách của dòng họ.

Ông nội của Phổ Nghi là Thuần Hiền Thân vương Dịch Hoàn. (Ảnh: Sohu)

Phổ Nghi thuộc nhánh Thuần Thân vương, một trong những chi mạnh nhất của hoàng thất Mãn Thanh. Ông nội là Thuần Hiền Thân vương Dịch Hoàn, con trai thứ bảy của Đạo Quang hoàng đế và là "thiết mạo tử vương" nổi tiếng. Ông từng lập đại công trong chính biến Tân Dậu khi đích thân bắt sống trọng thần Túc Thuận.

Cha của Phổ Nghi – Tái Phong là em ruột của hoàng đế Quang Tự, sau khi Phổ Nghi đăng cơ được phong làm nhiếp chính vương, nắm quyền tối cao trong thời gian ngắn ngủi cuối cùng của triều đại.

Một bức ảnh hiếm của gia tộc Phổ Nghi. (Ảnh: Sohu)

Một bức ảnh gia tộc hiếm cho thấy quy mô và thế lực của dòng họ này: Tái Tuần, Tái Đào, các phúc tấn, cùng con cháu quây quần quanh sau khi Thuần Thân vương Dịch Hoàn qua đờ. Những đứa trẻ trong ảnh chính là em trai, em gái của Phổ Nghi, họ đều là những chứng nhân cuối cùng của một triều đại đang suy tàn.

Bi kịch gia đình: người mẹ đoản mệnh, người cha bất lực nhìn triều đại sụp đổ

Mẹ Phổ Nghi – Ấu Lan xuất thân từ Qua Nhĩ Giai thị. (Ảnh: Sohu)

Mẹ Phổ Nghi – Ấu Lan xuất thân từ Qua Nhĩ Giai thị vốn là nghĩa nữ của Từ Hy Thái hậu, được chỉ định lấy Tái Phong vì ý đồ chính trị. Hôn lễ của bà gần như theo tiêu chuẩn hoàng tử.

Thế nhưng vận mệnh lại quá cay nghiệt. Vì bị Đoan Khang Thái phi mắng mỏ, bà uất ức đến mức trở về nhà uống thuốc độc tự sát, khiến Phổ Nghi mất mẹ khi còn rất nhỏ.

Cha và mẹ của Phổ Nghi. (Ảnh: Sohu)

Cha ông sau khi triều Thanh sụp đổ chỉ có thể lặng lẽ trở về nhà, sống nốt cuộc đời trong bóng tối lịch sử.

Nhũ mẫu: Người phụ nữ Phổ Nghi yêu thương và biết ơn nhất đời

Trong suốt tuổi thơ trong cung cấm, người có ảnh hưởng lớn nhất với Phổ Nghi lại không phải cha mẹ, càng không phải bất kỳ quan lại nào, mà là… nhũ mẫu Vương Giao thị.

Bà vừa mất chồng, hoàn cảnh nghèo khó nên xin làm nhũ mẫu tại phủ Thuần Thân Vương. Vẻ ngoài đoan trang và nguồn sữa dồi dào giúp bà được chọn nuôi dưỡng Phổ Nghi.

Nhũ mẫu của Phổ Nghi - Vương Giao thị. (Ảnh: Sohu)

Khi Phổ Nghi vào cung làm hoàng đế, bà cũng theo vào, chăm sóc ông như con ruột. Trong cung ai cũng sợ hãi, nịnh bợ tiểu hoàng đế, chỉ có Vương Giao thị dám dạy đúng sai.

Phổ Nghi từng viết: "Sau khi nhũ mẫu rời khỏi tôi, trong suốt cuộc đời, tôi không còn gặp người nào biết điều, hiểu chuyện như bà nữa."

Ngay cả khi đã thành hôn, Phổ Nghi vẫn thường đón nhũ mẫu vào cung sống cùng là điều hiếm có trong lịch sử hoàng thất.

Năm người vợ nhưng không một mụn con: từ hôn nhân chính trị đến bi kịch thời loạn

Hoàng hậu Uyển Dung

Uyển Dung - hoàng hậu của Phổ Nghi. (Ảnh: Sohu)

Uyển Dung xuất thân danh giá, nổi tiếng xinh đẹp, được hoàng thất chọn làm hoàng hậu. Ban đầu họ có thời gian ngọt ngào, nhưng khi Phổ Nghi lập Mãn Châu quốc, hôn nhân rơi vào đổ vỡ. Uyển Dung rơi vào nghiện ngập, tinh thần suy sụp cho đến cuối đời.

Văn Tú

Người thiếp đầu tiên của Phổ Nghi là Văn Tú. (Ảnh: Sohu)

Văn Tú, một phụ nữ người Mông Cổ, thực chất là người vợ đầu tiên của Phổ Nghi vì cưới vào cung trước Uyển Dung một ngày. Bất mãn vì bị ngó lơ trong hôn nhân, bà đệ đơn ly hôn. Đây là sự kiện gây chấn động Trung Quốc thời ấy.

Đàm Ngọc Linh

Đàm Ngọc Linh là phi tần của Phổ Nghi. (Ảnh: Sohu)

Thẩm Ngọc Lăng được cưới năm 16 tuổi, quan hệ khá tốt với Phổ Nghi. Sau này bà chết đột ngột, Phổ Nghi tin rằng bà bị bác sĩ Nhật đầu độc vì cản trở kế hoạch ép ông cưới phụ nữ Nhật.

Lý Ngọc Cầm

Lý Ngọc Cầm là người vợ thứ tư của Phổ Nghi. (Ảnh: Sohu)

Lý Ngọc Cầm chạy loạn khỏi Trường Xuân khi Mãn Châu quốc sụp đổ, sau đó ly dị Phổ Nghi và tái hôn, sống cuộc đời bình dị đến cuối đời.

Lý Thục Hiền

Người vợ cuối cùng của Phổ Nghi là Lý Thục Hiền. (Ảnh: Sohu)

Ở tuổi 56, Phổ Nghi cưới Lý Thục Hiền. Cuộc hôn nhân giản dị, ấm áp. Bà ở bên ông 5 năm cho đến khi Phổ Nghi qua đời năm 1967.

Những bức ảnh cũ kỹ còn sót lại không chỉ ghi lại gia đình của vị hoàng đế cuối cùng, mà còn hé lộ bi kịch của một con người bị cuốn vào vận mệnh lịch sử.

Một hoàng đế có 5 người vợ nhưng cả đời không con cái, hôn nhân đầy sóng gió… lại chỉ dành sự tin yêu sâu nhất cho người phụ nữ bình thường nhất: nhũ mẫu. Điều này quả thực gây bất ngờ cho hậu thế.

Đó chính là bi kịch của cuộc đời Phổ Nghi, một nạn nhân của thời đại, của chính thân phận "con rối lịch sử" mà ông không thể thoát khỏi.

Theo Sohu, Sina, 163