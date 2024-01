Loạt bánh kẹo của Nhật với đủ màu sắc và hương vị đảm bảo khách đến nhà đều khen "tới tấp"

1. Kẹo Tirol choco vị matcha mochi

Đây là một loại kẹo quen thuộc của người Nhật với phần nhân bên trong dẻo như bánh dày mochi và có vị matcha. Kẹo này được gói nhỏ gọn vừa lòng bàn tay nên phù hợp để bày trong các khay mứt Tết.

Bạn có thể mua sản phẩm tại đây.

2. Kẹo Kororo

Kẹo Kororo là loại kẹo dẻo được bọc lớp gelatin mỏng bên ngoài và bên trong là nước trái cây mềm với nhiều hương vị cho bạn lựa chọn như: đào, cam, xoài, nho, dưa lưới,… Ngoài ra, kẹo Kororo còn được chế biến từ 100% nguyên liệu tự nhiên giúp bổ sung hàm lượng acid béo, omega 3 và DHA để bé thông minh hơn.

Bạn có thể mua sản phẩm tại đây.

3. Bánh quy Moegino

Bánh Moegino là loại bánh quy giòn thơm được kết hợp từ bột mì và các loại đậu vừng tạo nên vị giòn tan trong miệng đậm đà hương vị Nhật Bản.

Moegino gồm 6 loại vị khác nhau: đậu phộng và mè, gừng và hạnh nhân, matcha và trà ngọc lộ, bơ mật ong và dừa, đậu nành và quả mơ, caramel hạnh nhân.

Bạn có thể mua sản phẩm tại đây.

4. Macadamia Chocolate

Bánh Macadamia Chocolate có một lớp socola sữa mềm phủ bên ngoài những hạt macadamia giòn tan. Mỗi viên kẹo đều có thiết kế nhỏ gọn, vừa miệng và khi ăn có vị thơm ngon đặc trưng. Đặc biệt, phiên bản Macadamia Chocolate trắng rất được yêu thích bởi các du khách châu Á.

Bạn có thể mua sản phẩm tại đây.

5. Shiroi Koibito

Shiroi Koibito là một loại bánh kẹo đặc sản của Nhật Bản. Món bánh này có hình dạng dẹp, khuôn hình chữ nhật kết hợp cùng với miếng chocolate trắng kẹp giữa bánh quy langue de chat. Bánh Shiroi Kibito được yêu thích bởi độ giòn của lớp vỏ và vị béo ngậy của chocolate trắng hòa quyện với nhau.

Bạn có thể mua sản phẩm tại đây.

6. Meiji Takenoko no Sato và Kinoko no Yama

Meiji Takenoko no Sato và Kinoko no Yama là loại bánh kết hợp giữa cookie và chocolate với hình tre hoặc hình nấm. Trong đó, bánh Takenoko có vị ngọt nhiều hơn so với Kinoko nên thường được trẻ em yêu thích hơn.

Bạn có thể mua sản phẩm tại đây.