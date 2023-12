Loạt chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng đáng chú ý tuần qua

Thủ đoạn lừa đảo mới: Thông báo sai dữ liệu dân cư nhằm đánh cắp thông tin người dùng

Công an TP. Hà Nội cảnh báo về việc xuất hiện thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao giả mạo người của UBND quận thông báo công dân sai dữ liệu dân cư.

Một công dân trên địa bàn phường nhận được điện thoại của người tự giới thiệu đang làm việc ở Nguyễn Cơ Thạch thông báo công dân bị sai lệch dữ liệu. Ban đầu đối tượng gọi điện thoại mời công dân ra đường Nguyễn Cơ Thạch để chỉnh sửa dữ liệu nhưng sau đó gợi ý hướng dẫn từ xa để lừa đảo. Các đối tượng liên tục gọi điện, giả danh nhân viên, cán bộ làm việc tại UBND phường, quận, thông báo với nạn nhân rằng dữ liệu cá nhân bị sai, đề nghị ra UBND để chỉnh sửa; yêu cầu cung cấp thông tin CMND, thúc giục đi làm CCCD,... Thủ đoạn của các đối tượng nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dùng để phục vụ vào mục đích xấu.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước và các cơ quan tư pháp để yêu cầu điều tra vụ án, nhận tiền hoặc yêu cầu đóng các khoản phí, nợ không xác định. Tuyệt đối không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn của nhóm đối tượng liên lạc trên qua điện thoại. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo 700 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phước Long (35 tuổi, trú phường Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do cần tiền để trả nợ, đối tượng đã nói dối nạn nhân rằng đang cần tiền đáo hạn để giảm lãi suất cho hợp đồng vay tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố, đồng thời hứa hẹn trong vòng 2 ngày sẽ giải ngân và trả lại tiền cho nạn nhân.

Để tăng thêm lòng tin, đối tượng đã tạo bản hợp đồng cho vay hạn mức, giấy nợ kèm theo số điện thoại di động của đồng phạm, nói là nhân viên tín dụng ngân hàng, đề nghị nạn nhân gọi để kiểm tra khoản vay đáo hạn và thời hạn giải ngân.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nên tìm đến các tổ chức cho vay uy tín như ngân hàng hoặc các công ty tài chính hợp pháp; tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng trên các trang web hoặc ứng dụng không đáng tin cậy.

Khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào, đặc biệt liên quan đến tài chính, người dân nên xem xét cẩn thận các quyền mà ứng dụng yêu cầu cũng như đọc kỹ các điều khoản, chính sách của ứng dụng này. Nếu phát hiện có điểm đáng ngờ, hãy hủy cài đặt ứng dụng ngay lập tức.

Hack tài khoản facebook rồi giả mạo chiếm đạt tài sản hơn 100 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Việt Hưng (SN 2006), trú tại thôn Hà Lương, xã Ba Lòng, huyện Đakrông về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Được biết, đối tượng đã sử dụng điện thoại di động cá nhân để quản lý, sử dụng tài khoản trên trang wwwebly.com với tên đăng nhập baplamluadao999@gmail.com nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài khoản Facebook. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản đánh cắp được để giả danh chủ tài khoản nhắn tin vay mượn tiền bạn bè, người thân. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến nay, đối tượng đã chiếm đoạt trên 100 triệu đồng của hơn 30 bị hại.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước khi truy cập vào bất kỳ trang web nào; không truy cập vào đường link lạ không rõ nguồn gốc; sử dụng mật khẩu mạnh, sử dụng yếu tố xác minh và thay đổi mật khẩu thường xuyên; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh trở thành nạn nhân của trường hợp lừa đảo trên. Khi bị mất tài khoản, người dùng nên thông báo với bạn bè người thân để cảnh giác và tìm đến cơ quan có thẩm quyền để tìm biện pháp xử lý và giải quyết.

Cảnh báo lừa đảo kích hoạt và tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng VNeID

Lợi dụng việc chưa nắm bắt đầy đủ các thông tin liên quan đến việc cài đặt ứng dụng VNeID của người dân, các đối tượng lừa đảo đã liên tục gọi điện, sau đó gửi đường link qua các trang mạng xã hội yêu cầu người dân truy cập và cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có giao diện giống với ứng dụng VNeID thật.

Công an TP. HCM khẳng định tất cả cuộc gọi điện, liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội yêu cầu, hướng dẫn kích hoạt VNeID đều là giả mạo với mục đích lừa đảo, lấy cắp thông tin cá nhân của người dân.

Qua chiêu trò lừa đảo trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân chỉ nên cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay truy cập vào các đường link lạ trên bất kỳ một phương tiện truyền thông nào. Lực lượng công an chỉ hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử trực tiếp, hoàn toàn không qua cuộc gọi hay trang mạng xã hội nào.

Nếu có thắc mắc về ứng dụng VNeID, người dân hãy liên hệ với cảnh sát khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất, hoặc qua đường dây nóng Bộ Công an hoặc công an nơi cư trú.

Chiêu thức lừa đảo ngân hàng mới: Giả mạo bản cam kết ngân hàng, yêu cầu nạn nhân đóng phí để xác nhận số dư bị treo trong tài khoản

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt gọn nhóm 10 đối tượng giả danh bác sĩ lừa đảo khám chữa bệnh và bán thuốc cùng với hàng loạt tang vật như máy tính, điện thoại di động, con dấu giả và hơn 600 hộp thực phẩm chức năng.

Tại cơ quan công an, đối tượng chủ mưu khai nhận đã lên mạng tìm mua thông tin cá nhân của những người cao tuổi đã từng đi mua thuốc chữa bệnh với giá 2.000 đồng mỗi số điện thoại để thực hiện hành vi lừa đảo. Mục tiêu mà các đối tượng này hướng tới là những người cao tuổi, mắc các loại bệnh lý liên quan tới tuổi già, đã mua và sử dụng thuốc đông y nhiều năm nhưng chưa khỏi bệnh.

Các đối tượng đánh vào tâm lý tuổi già, bệnh tật, khoản tiết kiệm không đủ trang trải lúc đau ốm, muốn được điều trị nhanh để nhanh khỏi bệnh để lừa đảo nạn nhân. Đối tượng giả danh là thanh tra Sở Y tế, thông báo với nạn nhân rằng họ nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước để chữa bệnh, hoàn lại 80% số tiền đã bỏ ra mua thuốc nhưng lại yêu cầu đóng trước phí làm và phê duyệt hồ sơ mới có thể nhận được gói hỗ trợ trên.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân đặc biệt là người cao tuổi cần liên hệ trực tiếp với các bệnh viện, các cơ sở y tế để khám chữa bệnh. Đồng thời, các cơ quan ban ngành địa phương cần chú trọng việc tuyên truyền, phổ cập kiến thức cho người cao tuổi về cách bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Cục An toàn thông tin cũng đã phối hợp cùng Google cho ra mắt Cẩm nang “An toàn trực tuyến” giúp người cao tuổi hiểu và phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đồng thời tổ chức chương trình tập huấn thanh niên hỗ trợ người cao tuổi phòng, chống thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn của 63 tỉnh thành cả nước.

Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng lừa đảo mua bán cổ phần, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Công an TP. Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc của Nguyễn Thái Điền (39 tuổi, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu). Đồng thời, khởi tố bị can đối với Đào Nguyên Nghị (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng trên đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Cổ phần Vựa miền Trung để thực hiện hành vi lừa đảo mua cổ phần chiếm đoạt số tiền hơn 38 tỷ đồng của hơn 500 bị hại. Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, các đối tượng còn lập ra website "Fumart.vn" và app "Fumart" giả mạo, hiên ngang hoạt động dù không được Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cấp phép. Ngoài ra, hai đối tượng còn dùng một phần tiền để tổ chức các sự kiện, truyền thông để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư; hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để các bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời đầu tư tiền ảo, gửi lãi trên mạng xã hội; cảnh giác với mức phí và chi phí không rõ ràng hoặc quá cao so với thị trường; nên lựa chọn các trang web, sàn giao dịch uy tín và các công ty chính thống. Nếu bạn không chắc chắn về một sàn giao dịch hoặc công ty, hãy tìm sự tư vấn từ chuyên gia tài chính hoặc luật sư để đảm bảo rằng bạn đưa ra quyết định thông minh và an toàn. Ngoài ra, người dùng cần có trang bị cho bản thân không chỉ kiến thức về đầu tư mà còn về không gian mạng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vay tiền trực tuyến, bị ghép ảnh thờ vì nợ quá hạn

Ngày 28/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vay tiền trực tuyến, gán nợ và đe dọa đòi nợ sau khi nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân của tội phạm.

Đánh vào tâm lý cần tiền gấp với thủ tục nhanh gọn, các đối đối tượng lừa đảo đã khiến nhiều người dùng đã sập bẫy, thực hiện cài đặt các app vay tín dụng về điện thoại theo hướng dẫn mà không biết rằng bản thân đã để lộ lọt thông tin, hình ảnh cá nhân từ thiết bị; đồng thời, cho phép các đối tượng lừa đảo truy cập danh bạ điện thoại.

Đối với các trường hợp khách vay không trả hoặc cắt liên lạc, nhân viên sẽ truy soát danh bạ, gọi điện thoại cho người thân, bạn bè để yêu cầu nhắc người vay trả nợ. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng lời lẽ thô tục để xúc phạm, đe dọa; thậm chí là ghép ảnh nạn nhân vào ảnh thờ, ảnh nhạy cảm để gửi cho người thân hoặc đăng tải lên mạng xã hội.

Từ thực trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo mang tính lôi kéo. Đối với các doanh nghiệp, khi cần nguồn vốn làm ăn, kinh doanh nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động, các ngân hàng để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi với lãi suất phù hợp theo quy định của Nhà nước. Tuyệt đối không tải hoặc vay tiền qua các ứng dụng di động không rõ nguồn gốc và hoạt động trái phép; không truy cập vào các đường link lạ để tránh bị lộ lọt thông tin, danh bạ và hình ảnh cá nhân trong điện thoại hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.