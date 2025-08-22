Loạt chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tại Cao Bằng, trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 13/8, hệ thống camera giám sát giao thông đã ghi nhận 9 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ. Danh sách chi tiết đã được Công an tỉnh Cao Bằng công khai để chủ xe nhanh chóng đến nộp phạt theo quy định.

9 trường hợp vi phạm giao thông lỗi chạy quá tốc độ tại Cao Bằng.

Tương tự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cũng thông tin, từ ngày 4 đến 11/8, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chủ xe vi phạm tốc độ qua hệ thống giám sát và đã tiến hành phạt nguội.

30 biển số vi phạm lỗi quá tốc độ được hệ thống giám sát ghi nhân tại Hưng Yên.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ được quy định cụ thể như sau:

- Vượt quá từ 05 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- Vượt quá từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

- Vượt quá từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

- Vượt quá trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Người dân có thể nộp phạt nguội tại trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hoặc công an nơi cư trú. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nên đến Phòng Cảnh sát giao thông nơi có hộ khẩu thường trú để xử lý, tránh tình trạng quá tải cho địa phương khác và giảm bớt việc đi lại.

Khi đến làm việc, người vi phạm cần mang theo đầy đủ giấy tờ gồm: Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe, căn cước công dân, kèm theo mỗi loại giấy tờ photo một bản để phục vụ quá trình giải quyết vi phạm.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".