Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loạt chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

22-08-2025 - 14:29 PM | Xã hội

Danh sách phạt nguội vừa được công an một số tỉnh công bố cho thấy nhiều trường hợp bị xử lý vì lỗi chạy quá tốc độ.

Tại Cao Bằng, trong khoảng thời gian từ ngày 7 đến 13/8, hệ thống camera giám sát giao thông đã ghi nhận 9 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ. Danh sách chi tiết đã được Công an tỉnh Cao Bằng công khai để chủ xe nhanh chóng đến nộp phạt theo quy định.

Loạt chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

9 trường hợp vi phạm giao thông lỗi chạy quá tốc độ tại Cao Bằng.

Tương tự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên cũng thông tin, từ ngày 4 đến 11/8, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chủ xe vi phạm tốc độ qua hệ thống giám sát và đã tiến hành phạt nguội.

Loạt chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

30 biển số vi phạm lỗi quá tốc độ được hệ thống giám sát ghi nhân tại Hưng Yên.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ được quy định cụ thể như sau:

- Vượt quá từ 05 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- Vượt quá từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

- Vượt quá từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

- Vượt quá trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Người dân có thể nộp phạt nguội tại trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hoặc công an nơi cư trú. Tuy nhiên, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nên đến Phòng Cảnh sát giao thông nơi có hộ khẩu thường trú để xử lý, tránh tình trạng quá tải cho địa phương khác và giảm bớt việc đi lại.

Khi đến làm việc, người vi phạm cần mang theo đầy đủ giấy tờ gồm: Đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe, căn cước công dân, kèm theo mỗi loại giấy tờ photo một bản để phục vụ quá trình giải quyết vi phạm.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.

Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước như sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào?

3 nhân viên ngân hàng cấu kết với tội phạm trong đường dây rửa tiền 30 nghìn tỷ như thế nào? Nổi bật

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường

Bắt khẩn cấp Giám đốc ngân hàng Trần Hữu Cường Nổi bật

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của cán bộ hội phụ nữ Bùi Thị Thu Thủy

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của cán bộ hội phụ nữ Bùi Thị Thu Thủy

14:12 , 22/08/2025
Vụ 2 thanh niên lao vào đường cấm, tông chiến sĩ cảnh sát cơ động: Tình trạng nạn nhân

Vụ 2 thanh niên lao vào đường cấm, tông chiến sĩ cảnh sát cơ động: Tình trạng nạn nhân

13:46 , 22/08/2025
Hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho ông Phạm Thái Hà và các bị cáo, đương sự vụ Tập đoàn Thuận An

Hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho ông Phạm Thái Hà và các bị cáo, đương sự vụ Tập đoàn Thuận An

13:18 , 22/08/2025
92 vị trí người dân có thể gửi xe để xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

92 vị trí người dân có thể gửi xe để xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

12:59 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên