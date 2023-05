Loạt crossover cỡ C đua giảm giá trăm triệu: CR-V giảm nhiều nhất, CX-5 rẻ nhất từ 750 triệu

Khó khăn của nền kinh tế đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường ô tô Việt Nam. Tháng 4/2023, thị trường tiêu thụ 22.409 xe, giảm 25% so với tháng trước và giảm 47% so với tháng 4/2022. Để tăng doanh số, hầu hết các mẫu xe được phía thương hiệu và đại lý ưu đãi, giảm giá. Crossover cỡ C là một trong những phân khúc khốc liệt nhất, khi có tới 5 mẫu xe đang được giảm giá lên tới hơn 100 triệu đồng.

Mazda CX-5

Trong tháng 5, THACO Auto và đại lý áp dụng chính sách giảm chung 89-112 triệu đồng cho 4 phiên bản Mazda CX-5. Cụ thể, bản Deluxe giảm 89 triệu đồng, bản Luxury giảm 90 triệu đồng, bản Premium giảm 110 triệu đồng và bản Signature Premium AWD giảm 112 triệu đồng.

Giá mới của 4 phiên bản lần lượt 750 triệu đồng, 789 triệu đồng, 809 triệu đồng và 947 triệu đồng.

Mazda CX-5 đang được giảm giá 89-112 triệu đồng.

Mazda CX-5 hiện dẫn đầu doanh số phân khúc này với 3.266 xe bán ra thị trường trong 4 tháng đầu năm 2023. Xe được ưa chuộng vì mức giá dễ tiếp cận, thiết kế thời thượng và nhiều trang bị, tính năng an toàn dù đã rất lâu chưa có phiên bản nâng cấp hoặc thế hệ hoàn toàn mới.

Kia Sportage

Cùng thuộc THACO Auto, Kia Sportage cũng đang được giảm giá 100 triệu đồng cho hai phiên bản máy dầu, gồm 2.0D Signature và 2.0D Signature X-Line. Giá mới lần lượt 1,019 tỷ đồng và 1,009 tỷ đồng. Các phiên bản máy xăng cũng đang được giảm giá, nhưng chỉ dao động trong khoảng 40-60 triệu đồng.

Kia Sportage trở lại thị trường Việt Nam vào tháng 6/2022. Xe có tới 8 phiên bản với 3 tùy chọn động cơ. Phiên bản 2.0G sử dụng động cơ xăng 2.0L, công suất 154 mã lực, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hai phiên bản 1.6 Turbo dùng động cơ xăng tăng áp 1.6L, công suất 177 mã lực, hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Cuối cùng, hai phiên bản 2.0D sử dụng động cơ dầu 2.0L, công suất 183 mã lực, hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Honda CR-V

Chương trình tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Honda CR-V đã được các đại lý áp dụng nhiều tháng nay. Phiên bản G và L hiện có giá đề xuất 1,048 tỷ đồng và 1,118 tỷ đồng. Tuy nhiên, cá biệt một số đại lý đưa ra mức giảm sâu hơn, lên tới 150-160 triệu đồng, đưa mức giá về mức 898 triệu đồng và 958 triệu đồng, tương ứng bản G và L. Hay một đại lý ở miền Trung đưa ra mức giảm tiền mặt 185 triệu đồng cho CR-V G màu đỏ, sản xuất 2022.

Dù giảm sâu, nhưng doanh số của Honda CR-V không ấn tượng. Tính đến hết tháng 4/2023, xe đạt doanh số 1.169 xe, thấp hơn rất nhiều so với đối thủ Mazda CX-5 (3.266 xe). Mẫu xe này dự kiến có thế hệ mới tại Việt Nam vào cuối năm nay.

Mitsubishi Outlander

Cùng nhóm crossover cỡ C 5+2 với CR-V, Mitsubishi Outlander cũng đang được giảm sâu tại đại lý. Mẫu xe này được Mitsubishi tặng 50% lệ phí trước bạ và tặng phụ kiện camera 360 độ. Thế nhưng, các đại lý đang hỗ trợ thêm để kích cầu mua sắm với chính sách tặng 100% trước bạ. Thậm chí có đại lý còn tặng 120% trước bạ cho bản Premium, tương đương mức giảm 114 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander thế hệ hiện tại ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8/2016 và đợt nâng cấp gần đây nhất là đầu năm 2022. Trong khi đó, ở thị trường nước ngoài, xe đã bước sang thế hệ thứ tư vào đầu năm 2021. Rất nhiều khách hàng đang trông chờ thế hệ mới, nhưng nếu về Việt Nam, Outlander sẽ khó có mức giá tốt như thế hệ hiện tại.

Subaru Forester

Subaru Forester bản nâng cấp mới nhất cũng đang được đại lý chào giá thấp hơn cả trăm triệu đồng so với giá đề xuất. Cụ thể, bản i-L giảm 89 triệu đồng, bản i-L Eyesight giảm 100 triệu đồng và bản i-S Eyesight giảm 102 triệu đồng. Một tư vấn bán hàng đại lý tại Hà Nội cho biết còn giảm thêm 10 triệu đồng nữa cho người mua xe từ 18/5 đến 25/5/2023. Khi đó, giá Forester còn chỉ từ 870 triệu đồng.

Giá khuyến mãi "thêm" tại đại lý trong khoảng thời gian ngắn áp dụng với các phiên bản Forester i-L, i-L Eyesight và i-S Eyesight lần lượt là 870 triệu, 989 triệu và 1,087 tỷ đồng. Mức giá mới giúp Subaru Forester tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ đồng hạng như Mazda CX-5, Ford Territory hay Honda CR-V.