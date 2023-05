Loạt điện thoại iPhone 11, iPhone 13, Oppo Reno, Remi Note 12 tiếp tục sập giá nhân ngày đôi 5/5

Thành công từ các ngày đôi như ngày 9/9, 11/11 và 12/12 đã "mở đường" cho nhiều sàn thương mại điện tử, các đại lý công nghệ tiếp tục xây dựng thêm nhiều sự kiện giảm giá vào các dịp Double Day, nhằm tăng tương tác với người tiêu dùng, thúc đẩy doanh số. Các con số ngày đôi giúp sự kiện giảm giá trở nên dễ nhớ hơn, tạo thói quen mua sắm mỗi tháng cho nhiều người. Từ đó đến nay, các đợt giảm giá trong các dịp này luôn có doanh số tốt.

Sau dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, thị trường công nghệ được dự đoán sẽ nhộn nhịp hơn nhờ đợt điều chỉnh giá hàng loạt sản phẩm nhân ngày đôi 5/5. Ở một số đại lý, người dùng sẽ được hưởng đợt giảm giá kép. Đơn cử, hệ thống Di động Việt cho biết, trên nền mức giảm có sẵn, trong đợt này, nhiều mặt hàng sẽ được giảm thêm 500.000 đồng.

Theo khảo sát, hiện nay, các dòng điện thoại iPhone đang có mặt bằng giá tốt nhất từ trước đến nay nhờ cuộc chạy đua về ưu đãi từ hệ thống bán lẻ. Trong đó, giá iPhone 11 128GB VN/A chỉ còn từ 11,79 triệu đồng (niêm yết 16,99 triệu đồng); iPhone 13 128GB VN/A chỉ còn từ 16,39 triệu đồng; iPhone 14 128GB VN/A chỉ còn từ 18,49 triệu đồng.

Giá iPhone 11 128GB VN/A chỉ còn từ 11,79 triệu đồng trong đợt giảm giá ngày đôi 5/5.

Đối với dòng điện thoại Samsung, Galaxy Z Flip4 và Z Fold4 bản 256GB chỉ còn lần lượt từ 17,49 triệu đồng và 30,49 triệu đồng; Galaxy A34 chỉ còn 7,19 triệu đồng.



Ở phân khúc tầm trung, giá OPPO Reno 8T 5G chỉ còn từ 9,19 triệu đồng; Redmi Note 12 và 12 Pro cũng chỉ còn lần lượt từ 4,34 triệu đồng và 8,69 triệu đồng…

iPad Gen 10 chỉ còn từ 10,69 triệu đồng.

Tương tự, các dòng MacBook, Tablet cũng giảm sâu trong dịp 5/5 này với mức giảm hơn 10 triệu đồng. Đơn cử là MacBook Air M1 chỉ còn từ 18,49 triệu đồng (niêm yết 28,99 triệu đồng); iPad Gen 9 chỉ còn từ 6,69 triệu đồng (niêm yết 10,99 triệu đồng); iPad Gen 10 chỉ còn từ 10,69 triệu đồng (niêm yết 12,99 triệu đồng)...



Trong khi đó, nhóm ngành phụ kiện công nghệ đến từ các thương hiệu lớn như Apple, JBL, Anker,... cũng có mức giá giảm sâu đến 75%, chỉ còn từ 55.000 đồng dịp lễ này, bao gồm nhiều dòng sản phẩm từ âm thanh, ốp lưng đến pin dự phòng, cáp sạc,...

Chẳng hạn, cáp sạc Horizone USB-A chỉ còn từ 55.000 đồng; pin dự phòng Energizer 20.000mAh chỉ còn 450.000 đồng, tai nghe không dây Soundpeats Life chỉ còn từ 690.000 đồng. Các sản phẩm như AirPods 2 và Pro 2 chỉ còn lần lượt là 2,65 triệu đồng và 5,75 triệu đồng; loa Bluetooth JBL Party Box GO On The Go Bas 2 chỉ còn 5,99 triệu đồng; Máy lọc không khí Winix Tower QS chỉ còn 6,39 triệu đồng hay đồng hồ Huami Amazfit T-REX 2 chỉ còn từ 4,19 triệu đồng…

Không chỉ đa dạng mức giá, việc tổ chức livestream với nhiều mức giá đặc biệt cho sản phẩm điện thoại, tablet, macbook và phụ kiện, kèm voucher mua hàng trị giá lớn cũng đang tạo ra cơn sốt trong ngành công nghệ. Đại điện Di Động Việt chia sẻ, hệ thống kỳ vọng sức bán trong ngày này sẽ cao gấp 2 - 3 lần so với ngày thường nhờ mức giá tốt trong đợt giảm giá ngày đôi 5/5.