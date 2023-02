Nhiều doanh nghiệp liên quan Novaland thông báo chậm thanh toán lãi trái phiếu

Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu GPRCH2123001. Cụ thể, ngày thanh toán lãi cho lô trái phiếu này theo kế hoạch là 13/2/2023, với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay công ty chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán.

Được biết, lô trái phiếu của BĐS Gia Phú có tổng giá trị huy động là 250 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 13/08/2023. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, bảo đảm bằng 5,25 triệu cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland, áp dụng lãi cố định 10,5%/năm. Công ty đã mua lại 1 nửa lô trái phiếu trên trị giá 125 tỷ đồng vào tháng 8/2022.

BĐS Gia Phú là công ty con của Novaland, hiện nay Novaland đang nắm 99,95% vốn của BĐS Gia Phú.

Trong tháng 12/2022, một công ty con khác của Novaland là CTCP Nova Final Solution cũng chậm thanh toán cho lô trái phiếu NOVA Final Solution.Bond.2019 với số tiền lãi gần 36 tỷ đồng, với lý do chưa thu xếp kịp nguồn vốn. Ngày thanh toán theo kế hoạch là 13/12/2022 và doanh nghiệp lùi hạn thanh toán chậm nhất đến ngày 23/12/2022. Được biết đây là lô trái phiếu phát hành ngày 13/3/2020, có kỳ hạn 4 năm, giá trị đang lưu hành là 1.100 tỷ đồng.

Bên cạnh các công ty con, các công ty khác liên quan tới các dự án của Novaland cũng thông báo chậm thanh toán trái phiếu.

CTCP Fuji Nutri Food (FNF) chậm thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu FNFCH2223001 có tổng giá trị huy động 1.000 tỷ đồng, phát hành vào tháng 8/2022. Ngày thanh toán lãi cho lô trái phiếu này theo kế hoạch là 12/2/2023, với số tiền hơn 25 tỷ đồng, do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán, công ty dời kế hoạch dự kiến thanh toán sang ngày 20/2/2023.

Ghi nhận trên Sở GDCK Hà Nội (HNX), FNF còn đang có một lô trái phiếu khác được phát hành vào tháng 3/2021, trị giá 720 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng (đáo hạn ngày 18/3/2024). Mục đích của đợt phát hành là để góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa FNF và CTCP Địa ốc Ngân Hiệp – công ty con của Novaland và là doanh nghiệp bất động sản sở hữu dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 1 – Hồ Tràm và Khu du lịch Ngân Hiệp 2 – Hồ Tràm.

Theo thông tin trên Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, FNF hợp tác cùng Địa ốc Ngân Hiệp đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2 – Hồ Tràm.

Được biết, Fuji Nutri Food thành lập ngày 18/9/2019, vốn điều lệ hiện nay là 650 tỷ đồng. Địa chỉ trụ sở chính công ty ở 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trùng với địa chỉ Tòa nhà văn phòng Novaland trên website của Novaland.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Lý Trường An (SN 1988). Ông An cũng là đại diện pháp luật cho rất nhiều doanh nghiệp bất động sản khác, như CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Bình An – công ty con của Novaland (chủ đầu tư dự án Galaxy 9 Residence), CTCP Thương mại đầu tư An Nhi, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Tân Sơn Bình, CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản Đại Phát, …

Bên cạnh đó, ông Lý Trường An cũng là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển BĐS Nice Star. Công ty này trong tháng 1/2023 cũng vừa thông báo chậm trả tiền lãi lô trái phiếu NCLCH2226001 có tổng giá trị đang lưu hành là 1.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 13/1 công ty phải thanh toán 51 tỷ đồng tiền lãi nhưng công ty đã lùi lịch đến ngày 10/2/2023 do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán.

Được biết, Nice Star có tên cũ là Nova Furniture, thành lập ngày 16/10/2017. Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 375,1 tỷ đồng, trong đó, ông Lý Trường An gần như sở hữu 100% vốn điều lệ.

Cũng trong tháng 1/2023, công ty TNHH Đầu tư và phát triển BĐS Seaside Homes thông báo chậm trả lãi lô trái phiếu SRECH2226001. Theo kế hoạch, Seaside Homes phải trả lãi 51 tỷ vào ngày 13/1/2023 nhưng công ty lùi lịch xuống ngày 10/2.

Seaside Homes thành lập ngày 16/10/2017 với tên ban đầu là CTCP Đầu tư và Phát triển Nova Legal. Vốn điều lệ hiện nay của công ty là 375,2 tỷ đồng do bà Lê Thị Hồng Xuân (SN 1989) là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm người đại diện pháp luật nắm gần 100% vốn.

Theo thông tin trên Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Nice Star hợp tác với Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận, công ty con của Novaland đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng đại dương. Còn Seaside Homes cũng hợp tác với Công ty TNHH Delta – Valley Bình Thuận đầu tư xây dựng 193 căn biệt thự thuộc khu 8 Dự án này.

Tính đến cuối năm 2022, dư nợ trái phiếu của Novaland khoảng 44.170 tỷ đồng. Novaland hiện đang ở trong quá trình tái cấu trúc tập đoàn. Thông tin mới được cập nhật tại báo cáo phân tích của CTCK Bản Việt (VCSC) sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư của CTCP Đầu tư Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) diễn ra vào ngày 10/02, Novaland đang làm việc với các đơn vị tư vấn tài chính để tiến hành kế hoạch tái cơ cấu toàn diện bao gồm (1) đàm phán với chủ nợ và trái chủ để cơ cấu lại lịch trả nợ, (2) tập trung phát triển các dự án trọng điểm và (3) cân nhắc khả năng bán bớt tài sản.