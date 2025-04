Loạt dự án của Đạt Phương, Vạn Kim, FVG, Royal Capital... ở Quảng Nam đón tin vui

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam ban hành thông báo về danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân xây dựng nhà ở.

Danh mục bao gồm 17 dự án. Trong đó, Thị xã Điện Bàn có 7 dự án. Trong đó có 2 dự án tại Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An (The North Hội An Urban), chủ đầu tư cùng là Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An.

Tiếp đến là Khu dân cư thương mại dịch vụ Phong Nhị và Khu dân cư TMDV Phong Nhị, phường Điện An của CTCP đầu tư xây dựng và thương mại Dịch vụ QHB.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Điện Nam Bắc tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và Khu đô thị Ngọc Dương Riverside mở rộng, chủ đầu tư cùng là CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam.

Ngoài ra còn dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng Lai Nghi giai đoạn 1 (Green Village), phường Điện Nam Đông của CTCP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt. tại TP Tam Kỳ có 3 dự án tại Khu dân cư An Phú, phường An Phú, chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam.

TP Hội An có 3 dự án. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà, phân khu 1 tại phường Thanh Hà (đợt 1) của CTCP Tập đoàn Royal Capital (trước đây là CTCP Tập đoàn Hoàng gia Hội An).

Hai dự án còn lại là Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà (tên thương mại Casamia Calm Hội An), xã Cẩm Hà và Khu đô thị Võng Nhi (Casamia Hội An), xã Cẩm Thanh. Chủ đầu tư là CTCP Đạt Phương Hội An - công ty con CTCP Đạt Phương (mã: DPG).

Huyện Núi Thành có 3 dự án. Trong đó có 2 dự án ở Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2 tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang của CTCP Đầu tư và Phát triển FVGLand. Dự án còn lại là Xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4), thị trấn Núi Thành của Công ty TNHH Kinh doanh Địa ốc Vạn Kim.

Còn huyện Phú Ninh có Khu phố chợ Chiên Đàn, xã Tam Đàn, chủ đầu tư là CTCP Địa ốc Newland Quảng Nam.

Danh sách 17 dự án đủ điều kiện chuyển nhượng.

Thời gian gần đây, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang có dấu hiệu xuất hiện hoạt động "sốt ảo", "thổi giá", ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, có khả năng phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, an ninh trật tự và môi trường đầu tư.

Trước tình hình này, ngày 31/3, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký công văn về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn.

Theo công văn, thời gian qua, tỉnh có nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đã cơ bản phát huy hiệu lực, hiệu quả; khắc phục một số nội dung tồn tại, bất cập; giảm tình trạng khiếu nại, khiếu kiện.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản, nhất là trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, các địa phương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra, thanh tra, nắm bắt thông tin; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng và pháp luật khác có liên quan (nếu có).