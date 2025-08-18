Loạt dự án giao thông trọng điểm ở TPHCM khởi công, về đích dịp 2/9

Theo kế hoạch của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông), vào sáng 19/8, đơn vị này sẽ chính thức khởi công gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài. Đây là bước chuẩn bị triển khai tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài hơn 50 km, kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh.

Phối cảnh cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Cùng thời gian trên, dự án xây dựng nút giao ngã tư Đình (nút giao giữa quốc lộ 1 với đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 cũ) cũng sẽ được khởi công. Công trình góp phần giảm ùn tắc giao thông ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc TPHCM.

Ngoài ra, Ban Giao thông TPHCM cũng dự kiến khai thác giai đoạn 1 - nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối với cầu Nhơn Trạch (dự án thành phần 1A - Vành đai 3 TPHCM) vào sáng 19/8. Đây là các công trình liên kết giữa Vành đai 3 TPHCM - cầu Nhơn Trạch – cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Khi các dự án thông xe và đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian đi lại giữa TPHCM - Đồng Nai, đồng thời góp phần giảm áp lực cho tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hiện hữu.

Cũng trong tháng 9 và tháng 10 sắp tới, Ban Giao thông TPHCM dự kiến khởi công dự án mở rộng đường dẫn cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2) và khởi công hai đoạn 1 và 2 thuộc dự án Vành đai 2. Các công trình này sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, tăng cường kết nối cho khu vực phía Đông TPHCM.

Trong khi đó, để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 , sáng 13/8 vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng, chủ đầu tư) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn quận 8 cũ.

Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi (trên địa bàn quận 8 cũ)

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng. Theo thiết kế, công trình sẽ xây dựng khoảng 4,3 km kè bờ Bắc kênh, nạo vét một phần lòng kênh; mở rộng đường Nguyễn Duy, Hoài Thanh lên 20 m và xây mới đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu Chữ Y, rộng 16 m). Dự án còn gồm hạng mục xây cầu Hiệp Ân 2, lắp đặt hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh dọc tuyến cùng một bến thủy nội địa phục vụ hành khách tại phường 8, quận 8 (cũ).

Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị địa phương mà còn tạo quỹ đất phát triển du lịch, tăng diện tích mảng xanh, kết nối giao thông và cải thiện đáng kể chất lượng môi trường sống của người dân ven kênh.

Cũng theo đại diện Ban Hạ tầng đô thị TPHCM, trong dịp kỷ niệm Quốc khánh (2/9), dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sẽ thông xe kỹ thuật thêm 9,7 km đường giao thông, nâng tổng chiều dài đã thông xe lên hơn 15 km.

Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên có tổng vốn hơn 9.000 tỷ đồng. Mặc dù là dự án cải tạo kênh rạch nhưng điểm nhấn của dự án lại là 2 tuyến đường ven kênh (dài tổng cộng 65km) và nhiều cây cầu bắc qua. Công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết ô nhiễm, chống ngập và tăng kết nối giao thông.

Dự án đã hoàn thành khoảng 53% khối lượng, trong đó một số hạng mục đạt từ 75% tới 84% khối lượng. Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán (khoảng tháng 2/2026).