Loạt hạ tầng chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam đổ bộ, đất nền Đà Nẵng đón "sóng lớn"

Đà Nẵng đón loạt dự án hạ tầng chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam

Chính phủ đang quyết liệt phát triển Đà Nẵng với những công trình lớn chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam như Khu Thương mại Tự do (TMTD), Cảng Liên Chiểu, Trung tâm Tài chính Quốc tế. Cùng với đó, loạt dự án động lực như mở rộng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, xây dựng tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An, cụm nút giao Cách Mạng Tháng Tám – Thăng Long – cầu Hòa Xuân, tuyến thủy lộ du lịch độc đáo trên sông Cổ Cò… đang tạo nên một làn sóng phát triển chưa từng có, thúc đẩy tiềm năng phát triển vùng đất này.

Đầu tiên phải kể đến là Khu TMTD Đà Nẵng. Được phê duyệt vào tháng 6/2025 với quy mô 1.881 ha, đây là dự án mang tính lịch sử, lần đầu tiên Việt Nam có một khu thương mại tự do được vận hành với cơ chế đặc thù. Khu TMTD hứa hẹn trở thành trung tâm logistics, sản xuất xuất khẩu và thương mại quốc tế, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và nhân lực chất lượng cao. Dự kiến đóng góp 12-13% GRDP của Đà Nẵng vào năm 2030 và lên tới 25-26% vào năm 2050, khu TMTD không chỉ là động lực kinh tế mà còn là "thỏi nam châm" tăng giá trị bất động sản khu vực Tây Bắc và Đông Nam thành phố.

Cùng với khu TMDV Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng với giai đoạn 1 triển khai vào cuối năm 2025, hướng đến thu hút đầu tư và thí điểm mô hình tài sản số. Các khu vực trọng điểm như đường Võ Văn Kiệt, khu Fintech, và khu lấn biển Vịnh Đà Nẵng sẽ tạo nên một hệ sinh thái tài chính – công nghệ hiện đại, thu hút giới thượng lưu và chuyên gia quốc tế. Điều này làm tăng nhu cầu nhà ở cao cấp và đất nền tại các khu đô thị quy hoạch bài bản ở các khu vực như Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn.

Bên cạnh những dự án hạ tầng tỷ USD đang thay đổi bộ mặt Đà Nẵng thì giao thông kết nối Đà Nẵng cũng đang được chú trọng mở rộng, phát triển. Cảng Liên Chiểu, với tổng vốn đầu tư hơn 45.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2025, sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa mới của miền Trung với công suất lên đến 50 triệu tấn/năm. Dự án này không chỉ giảm tải cho cảng Tiên Sa mà còn thúc đẩy phát triển bất động sản công nghiệp và nhà ở tại quận Liên Chiểu và các khu vực lân cận. Việc kết nối đa phương thức với các hành lang logistics càng gia tăng giá trị đất nền tại các khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh.

Song song với cảng biển được mở rộng, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lớn thứ ba Việt Nam đang được nâng cấp để đạt công suất 25 triệu lượt khách/năm vào năm 2030 và 30 triệu lượt vào năm 2050. Với các công trình như nhà ga T3, nhà ga hàng hóa, và các dịch vụ logistics hàng không, sân bay sẽ trở thành cửa ngõ quốc tế, kết nối Đà Nẵng với các thị trường toàn cầu. Hạ tầng giao thông kết nối từ sân bay đến các khu vực ven sông, ven biển, đặc biệt là Đông Nam Đà Nẵng, sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường đất nền.

Khu vực cầu Hoà Xuân nơi sắp được đầu tư xây cụm nút giao hiện đại 1.570 tỷ đồng.

Song hành cùng bộ đôi cảng biển – sân bay, Tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An nằm trong chiến lược liên kết vùng sẽ kết nối các khu vực tăng trưởng năng động phía Nam thành phố cũng đang được thúc đẩy xây dựng. Với khả năng kết nối nhanh từ trung tâm Đà Nẵng đến Hội An, tuyến đường này không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn nâng cao giá trị bất động sản tại các khu vực như Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, và các vùng lân cận Quảng Nam cũ.

Ngoài ra, cụm nút giao hiện đại tại khu vực Cồn Dầu, gần cầu Hòa Xuân, với tổng vốn đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng, cũng là một trong những dự án giao thông trọng điểm. Dự án bao gồm hầm chui và đường gom hai bên, giải tỏa áp lực giao thông và tạo kết nối thông suốt từ sân bay quốc tế đến các khu đô thị ven sông, ven biển như Hòa Xuân, FPT City. Từ đây hướng về Hội An, Sông Cổ Cò, sau khi được nạo vét, còn được định hướng thành tuyến du lịch đường thủy, càng làm tăng giá trị cảnh quan và tiềm năng kinh tế khu vực này.

Sức mua đất nền bật lên 50%, nguồn cung khan hiếm

Với sức bật hạ tầng, thời gian qua, thị trường bất động sản Đà Nẵng đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc đất nền và căn hộ. Theo DKRA, sức mua trên thị trường đất nền Đà Nẵng trong quý 2/2025 đã tăng 50% so với quý 2/2024, với lượng tiêu thụ đạt khoảng 15% tổng nguồn cung sơ cấp, giao dịch tập trung ở phân khúc trung bình - giá khoảng 54 triệu đồng/m2.

Sau sáp nhập với Quảng Nam, các khu vực như Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn trở thành vùng trũng với dư địa tăng giá đáng kể. Giá đất nền tại đây dao động từ 4-5 tỷ đồng/lô, thấp hơn so với mức giá tại các quận trung tâm như Hải Châu (lên đến 175 triệu đồng/m²). Với pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh, và vị trí chiến lược gần các con sông Cổ Cò, Đô Tỏa, Cẩm Lệ, khu vực này được xem là lựa chọn an tâm cho các nhà đầu tư muốn nắm giữ tài sản lâu dài. Việc xây nhà để định cư ở Đà Nẵng cũng thuận lợi với địa thế đẹp, thuận lợi về phong thủy.

Tại các khu vực khác, những dự án đã hoàn thiện hạ tầng và pháp lý hoặc tọa lạc tại các khu đô thị có tính pháp lý cao đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Đồng thời các chính sách bán hàng như kéo giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất ngân hàng, ưu đãi cho khách hàng cũ tiếp tục được áp dụng để kích cầu.

Dù sức cầu tăng, nguồn cung mới tại thị trường Đà Nẵng vẫn trong tình trạng khan hiếm. Trong quý 2/2025, không ghi nhận dự án đất nền nào mở bán, nguồn cung sơ cấp giảm 23% so với cùng kỳ. Dự báo trong quý 3/2025, tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn tiếp diễn, chỉ có khoảng 80-120 sản phẩm mới ra thị trường. Giá bán sơ cấp được DKRA dự đoán sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao do chi phí đầu vào tăng. Trong khi đó thị trường thứ cấp dự kiến sẽ giữ đà phục hồi tốt, đặc biệt các sản phẩm có pháp lý rõ ràng và vị trí kết nối thuận lợi.

Không gian sống ven sông tại Đà Nẵng hấp dẫn nhà đầu tư Hà Nội, TPHCM.

Hiếm có thành phố lớn nào lại có quỹ đất đẹp nội đô địa thế ngay ven các dòng sông lớn, nhưng lại chưa khai thác như tại Đà Nẵng nên sự quan tâm của nhà đầu tư dồn hết vào đây. Theo giới phân tích, một số chủ đầu tư đã tiết lộ kế hoạch ra hàng những lô đất đẹp ven sông, vị trí gần trung tâm thời gian tới. Nguồn cung hữu hạn, vẫn tập trung ở khu vực Đông Nam Đà Nẵng.

Lý giải cho đợt tăng giá mạnh mẽ của đất nền Đà Nẵng, ông Nguyễn Quốc Anh phân tích: "Sự kết hợp giữa Đà Nẵng - trung tâm du lịch - và Quảng Nam - nơi còn nhiều dư địa đất và công nghiệp - sẽ tạo ra cấu trúc kinh tế đa dạng hơn. Khi du lịch không còn là trụ cột duy nhất, Đà Nẵng mới có thể vững vàng hơn trước các biến động. Những kỳ vọng về sự phát triển đa dạng thành phố mớ, cùng với hạ tầng đã thúc đẩy tâm lý của các nhà đầu tư.