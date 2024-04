Nhiều ngân hàng công bố kết quả kinh doanh tích cực

Ngày 4/4, trả lời câu hỏi của cổ đông về kết quả kinh doanh trong quý vừa qua, ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch ACB cho biết, kết thúc quý I, tăng trưởng tín dụng tại ACB đạt 3,7%, cao hơn gấp đôi so với mức tăng toàn ngành và cũng tốt hơn cùng kỳ. Huy động vốn tăng trưởng 2,1% trong đó huy động vốn CASA (tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi) tăng 6,4%, tỷ lệ CASA cải thiện từ 22% lên mức hơn 23%. Về lợi nhuận ước đạt 4.900 tỷ đồng, sát kế hoạch của cả năm. Lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ khoảng 5% do cùng kỳ năm trước có khoản thu bất thường từ xử lý nợ. Nếu loại trừ bỏ yếu tố bất thường của cùng kỳ thì quý I năm nay tăng trưởng ACB là 3%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 2/4, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch ngân hàng VIB cho biết: Với chính sách lãi suất hiện nay (lãi suất cho vay doanh nghiệp của VIB cho vay thấp ngang nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước), còn cho vay bán lẻ cũng rất cạnh tranh chỉ từ hơn 5% - 7% ...VIB vẫn giữ được NIM tốt vì ngân hàng quản lý tốt thương hiệu, chất lượng khách hàng cũng rất tốt nên phần trích lập dự phòng không quá cao.

Lãnh đạo VIB cũng cho hay, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này đạt khoảng 1% ở quý 1. Lợi nhuận đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Dù cầu tín dụng chưa tăng trưởng đột phá nhưng các phân khúc đang tích cực.

Trước đó, trong chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Ngân hàng OCB cũng tiết lộ, kết thúc quý I/2024, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này đạt khoảng 4,6%; huy động vốn tăng khoảng 5%. Lợi nhuận OCB trong quý I/2024 đạt khoảng 1.000 - 1.200 tỷ đồng trước thuế.

(Ảnh minh hoạ)

Là một trong ngân hàng đầu tiên công bố đầy đủ kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024, Ngân hàng SeABank ghi nhận nhiều chỉ số kinh doanh tích cực. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này trong quý I cũng đạt 1.506 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu nhập hoạt động đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 19,54%; Tổng doanh thu đạt 6.438 tỷ đồng, tăng 4,6%. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng gần 51% so với cùng kỳ, đạt 705 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2024, tổng huy động từ tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi của SeABank đạt 168.605 tỷ đồng, tăng thêm 6.919 tỷ đồng, tương đương 4,3% so với cùng kỳ và tổng Dư nợ cho vay khách hàng đạt 181.238 tỷ đồng, tăng ròng 1.487 tỷ đồn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,95%. Tính đến hết 31/3/2024, tổng tài sản của SeABank là 271.614 tỷ đồng, tăng 2,06%, tương đương tăng ròng 5.492 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023 và vốn điều lệ Ngân hàng ở mức 24.957 tỷ đồng.

Bức tranh tươi sáng của ngành ngân hàng

Tại cuộc họp mới đây, báo cáo Ngân hàng Nhà nước ghi nhận tin vui từ tín dụng tăng trưởng dương. Cụ thể, tính đến ngày 25/3/2024, tín dụng nền kinh tế đạt khoảng 13,6 triệu tỷ đồng, tăng 0,26% so với cuối năm 2023 (riêng tháng 3 tăng 0,98%). Như vậy tín dụng đã dương sau 2 tháng đầu năm tăng trưởng âm.

Trong báo cáo công bố gần đây, Chứng khoán MB (MBS) đã đưa ra dự báo kết quả kinh doanh các ngành và doanh nghiệp trong quý 1/2024. Đối với toàn ngành, MBS nhận định, lợi nhuận có thể đạt mức tăng 15% so với cùng kỳ, hỗ trợ bởi mức nền so sánh thấp trong cùng kỳ năm trước và mặt bằng lãi suất thấp.



Riêng đối với ngành ngân hàng, đơn vị này dự báo khối nhà băng sẽ giữ nhịp tăng trưởng toàn thị trường với ước tính lợi nhuận tăng 20%.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự khởi sắc của ngành ngân hàng trong quý I đến từ nhiều yếu tố hỗ trợ như các chính sách thuận lợi góp phần tăng trưởng tín dụng. Đặc biệt, lãi suất thấp kích thích nhu cầu vay vốn, doanh nghiệp và người dân có nhu cầu dễ dàng tiếp cận với vốn để mở rộng và phát triển kinh doanh. Chuyển biến tích cực từ các thị trường như bất động sản cũng tác động tích cực đến hoạt động tín dụng ngân hàng.