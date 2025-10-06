Loạt nhóm ngành kỳ vọng bứt phá sau khi hé lộ KQKD quý 3

Trong dự báo KQKD quý 3 mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) điểm tên một số ngành có cơ hội bứt phá mạnh sau khi KQKD được công bố.

Đầu tiên là ngành ngân hàng với tăng trưởng tín dụng toàn ngành cuối quý 3 được dự báo tiếp tục tăng tốc, đạt 14% lũy kế từ đầu năm. Biên lãi ròng (NIM) bắt đầu có dấu hiệu tạo đáy tại một số ngân hàng. Các ngân hàng bắt đầu dịch chuyển danh mục cho vay sang các nhóm ngành có lợi suất cao hơn như bất động sản. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ, nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ thu hồi nợ và hoàn nhập dự phòng.

Ngành chứng khoán sẽ ghi nhận một quý thắng lớn, đặc biệt trong mảng tự doanh. Các công ty vừa và nhỏ duy trì danh mục đầu tư cổ phiếu lớn như VIX, SHS, CTS, ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận bằng lần. Trong khi đó, nhóm dẫn đầu tập trung cho vay ký quỹ ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ đẩy mạnh được số dư cho vay (tăng 50–70%).

Với ngành bán lẻ tiêu dùng, năm 2025 là thời điểm hàng loạt các doanh nghiệp bán lẻ lớn bắt đầu gặt hái thành công từ các chuỗi cửa hàng như Bách Hóa Xanh, Winmart, lợi nhuận chuyển từ trạng thái lỗ sang lãi ròng tại cấp độ công ty. Điều này cho thấy các tập đoàn bán lẻ lớn đã hoàn thiện công thức kinh doanh của mình, sẵn sàng mở rộng mô hình trên cả nước, tăng tốc bứt phá lợi nhuận cho các năm sau. Quý 3, VCBS cho rằng sẽ tiếp tục chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của MWG và MSN – hai doanh nghiệp đầu ngành bán lẻ Việt Nam – với kỳ vọng tăng trưởng lên tới 50% so với cùng kỳ.

Nhóm xây dựng – đầu tư công sẽ có quý lợi nhuận tăng tốt (tầm 20–30%), trong đó riêng VCG có thể ghi nhận lợi nhuận tăng bằng lần nhờ chuyển nhượng dự án Cát Bà. Quý 4, nhóm này vẫn có thể duy trì nền lợi nhuận cao khi các gói thầu được đẩy nhanh tiến độ về đích. Tuy nhiên, mặt bằng giá nhiều cổ phiếu đã thể hiện tương đối triển vọng, nên có thể không còn nhiều dư địa tăng giá.

Ngành dầu khí , kết quả kinh doanh quý 3 nhìn chung đang phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của nhóm dầu khí, đặc biệt ở nhóm trung và hạ nguồn. Ước tính kết quả kinh doanh của ngành tăng trưởng ít nhất 9% so với cùng kỳ nhờ nhiều dự án dầu khí lớn, đặc biệt là lô B Ô Môn đã đi vào giai đoạn thực hiện chính, dự kiến sẽ đóng góp lớn trong tăng trưởng của các doanh nghiệp thượng nguồn như PVS.

Ngành khoan dầu tiếp tục khả quan, đặc biệt có thêm đóng góp từ giàn khoan PVD VIII đã hoạt động từ cuối tháng 8 và 2 giàn khoan thuê trong quý 4 sẽ thúc đẩy tăng trưởng kết quả kinh doanh của PVD. Giá dầu tuy duy trì ở mức thấp so với cùng kỳ nhưng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm hạ nguồn được dự báo tiếp tục tăng, góp phần duy trì ổn định doanh thu và cải thiện lợi nhuận của các doanh nghiệp trung – hạ nguồn như GAS, PLX và BSR.

Ngành điện ước tính kết quả kinh doanh toàn ngành tăng trưởng khoảng 9% so với cùng kỳ, nhờ sản lượng tăng trưởng khoảng 7,7% cùng với nhu cầu phụ tải tăng cao. Nhóm nhiệt điện, đặc biệt là điện khí, được phân bổ sản lượng cao hơn cùng kỳ. Thủy văn thuận lợi giúp các doanh nghiệp thủy điện được huy động nhiều hơn.

Ngành thép được hưởng lợi nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản và đầu tư công bắt đầu vào giai đoạn tăng tốc. Sản lượng bán hàng thép xây dựng tăng trưởng dương và sự đóng góp của thép cán nóng HRC (tăng trưởng 50% tại HPG) sẽ là động lực cho doanh nghiệp đầu ngành là HPG tăng trưởng tối thiểu 20% trong quý 3. Các doanh nghiệp tôn mạ được dự báo hồi phục khi giá HRC tăng trở lại, giúp giảm bớt áp lực trích lập tồn kho, thậm chí có thể hoàn nhập, tạo ra lợi nhuận đột biến.