Loạt “ông lớn” Vinhomes, Ecopark, Eurowindow...kéo về Long An "xí phần", thị trường bất động sản khu vực này đang diễn biến ra sao?

“Ông lớn” kéo nhau về Long An săn đất

Trong thời gian qua, lần lượt nhiều dự án có quy mô khủng tại Long An lần lượt được trình diện thị trường. Mới đây, Bộ kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Tân Mỹ theo đề nghị của UBND tỉnh Long An.

Tại báo cáo, Bộ cho biết hồ sơ dự án đã đủ điều kiện trình Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo hình thức đấu thầu.

Khu đô thị mới Tân Mỹ có địa điểm thực hiện tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An với quy mô sử dụng đất gần 931 ha, dân số khoảng 80.969 người. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 74.406 tỷ đồng (tương đương khoảng 3 tỷ USD).

Trước đó, vào vào tháng 10, UBND tỉnh Long An có quyết định chấp thuận CTCP Phát triển Thành Phố Xanh - công ty con của Vinhomes là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Về Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa có diện tích khoảng 197,2 ha, dân số dự kiến 40.000 người. Quy mô đầu tư bao gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư, đất nền tái định cư, nhà ở xã hội; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.258 tỷ đồng.

Vào tháng cuối 8/2023, UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt Liên danh CTCP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa - CTCP Đầu tư Trung tâm thương mại Vinh - CTCP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang là nhà đầu tư duy nhất đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP Tân An.

Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP Tân An có quy mô hơn 137 ha, tổng chi phí thực hiện hơn 7.118 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 1.000 tỷ đồng. Quy mô dân số khoảng 17.225 người.

Vào tháng 5/2023, UBND tỉnh Long An đã có quyết định phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ảnh minh họa.

Theo đó, liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB và CTCP Tập đoàn Ecopark được đánh giá đủ điều kiện thực hiện dự án. Khu đô thị Thanh Phú dự kiến có quy mô dân số hơn 37.000 người với tổng diện tích 220 ha. Dự án có tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, theo kết quả mở hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu tại huyện Bến Lức hồi tháng đầu năm 2023, nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện là liên danh CTCP Hồng Việt – Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bất động sản Thăng Long.

Dự án thứ tư là Khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu tại huyện Bến Lức. Dự án này có quy mô gần 144 ha, quy mô dân số hơn 25.000 người, tổng vốn đầu tư dự kiến là 6.163 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư diễn ra vào tháng 7/2023, tỉnh Long An đã ký văn bản ghi nhớ với một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản.

Cụ thể, Tập đoàn Vingroup ký bản ghi nhớ đầu tư các dự án tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí. Tập đoàn BIM Group ký biên bản ghi nhớ để nghiên cứu đầu tư phát triển lĩnh vực bất động sản, năng lượng tái tạo và nông nghiệp thực phẩm tại Long An. Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng ký bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ với tiêu chuẩn quốc tế…

Thị trường bất động sản Long An có nhiều diễn biến tích cực

Về thị trường bất động sản Long An, theo dữ liệu tháng 10/2023 của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm kiếm nhà đất tại nơi đây đang có diễn biến tích cực với nhiều loại hình có lượt quan tâm tăng trưởng tốt.

Cụ thể, lượt tìm mua căn hộ chung cư tại Long An đã tăng 13% trong tháng 10; nhu cầu tìm mua đất nền cũng tăng 10%; biệt thự nhà phố có nhu cầu mua tăng 3%; nhu cầu tìm mua nhà riêng tăng 6% và kho xưởng rao bán tăng gần 9% so với tháng 9 trước đó.

Cũng theo báo cáo này, Đức Hòa và Bến Lức đang là hai thị trường được các nhà đầu tư bất động sản tại Long An quan tâm nhiều nhất. Trong đó, lượt tìm mua nhà đất tại Đức Hòa đang dẫn đầu, vượt xa các thị trường khác và tiếp tục tăng trưởng gần 12% so với tháng trước. Trong đó, loại hình đất nền và đất thổ cư giá từ 1-2 tỷ đồng được quan tâm nhiều.

Bên cạnh đó, huyện Bến Lức cũng ghi nhận nhu cầu tìm mua tăng 15% so với tháng trước, chủ yếu tập trung vào loại hình căn hộ và đất nền dưới 2 tỷ đồng do đây là thị trường hiếm hoi có dự án chung cư cao tầng đang mở bán.

Báo cáo này cũng cho thấy, tại một số địa phương khác của tỉnh Long An cũng ghi nhận lượng quan tâm nhà đất tăng như Tân Trụ (tăng 26%), Cần Đước (tăng 15,7%) Tân An (tăng 15). Tuy nhiên xét về tổng thể thì tỷ lệ tìm kiếm nhà đất các khu vực trên khá thấp so với hai địa phương “nóng” còn lại của Long An.

Không chỉ bất động sản bán, nhu cầu thuê nhà đất Long An cũng có diễn biến tăng trong tháng vừa qua. Theo đó, lượng tìm thuê kho bãi, nhà xưởng Long An tăng 35,5%, nhà riêng tăng 40%, nhà phố mặt tiền đường tăng 46%. Tuy nhiên nhu cầu thuê căn hộ Long An lại giảm hơn 7%.

Tuy nhiên khi xét về nguồn cung, ngoài đất nền có ghi nhận tăng trưởng cung rao bán 11% nhưng các loại hình bất động sản còn lại là căn hộ, biệt thự liền kề, đất nền dự án rao bán đều có lượng cung giảm trong tháng vừa qua. Mức giảm ghi nhận trung bình từ 3-5%.

Chỉ riêng tại huyện Đức Hòa và Bến Lức là hai khu vực có nguồn cung nhà đất chào bán tăng (khoảng 10%) trong tháng 10. Các thị trường còn lại như Tân Trụ, Tân An, Cần Giuộc, Thủ Thừa đều giảm từ 5-9% so với tháng trước.

Dù vậy nguồn cung bất động sản tại thị trường này vẫn còn khá hạn chế, nhất là với căn hộ và nhà liền thổ. Hầu hết các dự án rao bán tại đây là dự án cũ triển khai mở bán đợt tiếp theo.