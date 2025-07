Loạt xe giảm sốc phá đáy, thiết lập lại sàn giá phân khúc tại Việt Nam: Từ sedan cỡ C 295 triệu đến SUV cỡ D 855 triệu đồng

Hyundai Santa Fe

Trong tháng 7 này, Hyundai Santa Fe không chỉ "gây sốc" phân khúc mà toàn thị trường khi được giảm giá mạnh tại đại lý. Giá khởi điểm thực tế của mẫu xe này nay chỉ còn 855 triệu đồng. Giá này áp dụng cho xe VIN 2024.

Với giá bán mới, Santa Fe là mẫu xe có giá rẻ nhất phân khúc. Đây là lần đầu tiên Santa Fe được hạ xuống mức giá dưới 900 triệu đồng. So sánh với Sorento cũng đang được "dọn kho" chờ bản mới thì giá Santa Fe vẫn hấp dẫn hơn, dù mẫu xe của Hyundai là đời mới hoàn toàn, trong khi Sorento vẫn là bản cũ.

Mẫu xe Giá khuyến mãi thấp nhất (tham khảo) Giá niêm yết thấp nhất Hyundai Santa Fe 855 triệu đồng 1,069 tỷ đồng Mazda CX-8 950 triệu đồng 969 triệu đồng Kia Sorento 879 triệu đồng 954 triệu đồng

Khi so với giá niêm yết phân khúc dưới, giá thực tế của Santa Fe cũng thấp hơn đáng kể. Ví dụ, bản trung cấp CX-5 có giá niêm yết 869 triệu đồng, bản trung cấp của Tucson có giá niêm yết 859 triệu đồng, bản tiêu chuẩn của CR-V có giá niêm yết 1,029 tỷ đồng.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong phân khúc SUV/crossover cỡ C khi có giá bán thực tế liên tục giảm sâu, "phá đáy" giá phân khúc. Trong những tháng gần đây, mẫu xe này được đại lý thanh lý nốt xe VIN 2024 với giá bán giảm sâu nhất (gộp tất cả khuyến mãi đi kèm) còn 674 triệu đồng.

Việc CX-5 giảm giá cũng khiến đối thủ Territory "đứng ngồi không yên". Mẫu xe đối thủ từ Ford sau đó cũng được mạnh tay giảm giá, còn 683 triệu đồng. Mức giá dưới 700 triệu đồng nay còn có thêm lựa chọn Tucson.

Mẫu xe Giá khuyến mãi thấp nhất (tham khảo) Giá niêm yết thấp nhất Mazda CX-5 674 triệu đồng 749 triệu đồng Ford Territory 683 triệu đồng 759 triệu đồng Hyundai Tucson 699 triệu đồng 769 triệu đồng Honda CR-V 978 triệu đồng 1,029 tỷ đồng

Những mẫu xe có doanh số tốt nhất phân khúc là những mẫu xe có giá bán thực tế giảm sâu nhất. Mức giá dưới 700 triệu đồng của những mẫu xe cỡ C này "giẫm chân" cả nhóm SUV/crossover cỡ B phía dưới. Ví dụ, Mitsubishi Xforce bản tầm trung đã có giá niêm yết 680 triệu đồng, Hyundai Creta bản cận cao cấp nhất có giá niêm yết 705 triệu đồng.

MG5

Ở phân khúc sedan ngày càng ít hấp dẫn hơn so với SUV/crossover, MG5 có giá bán thực tế khó tin, chỉ từ 295 triệu đồng. Mẫu xe này có giá niêm yết từ 399 triệu đồng, tuy nhiên liên tục giảm giá, dọn kho tại đại lý. Giá tham khảo trung bình của MG5 rơi vào khoảng trên dưới 300 triệu đồng, tùy nơi.

So với nhóm sedan cỡ C từ Nhật và Hàn Quốc, giá MG5 thậm chỉ chỉ bằng một nửa. Phân khúc này có ít khuyến mãi, không sôi động như nhóm SUV/crossover cỡ B hay cỡ C.

Mẫu xe Giá khuyến mãi thấp nhất (tham khảo) Giá niêm yết thấp nhất MG5 295 triệu đồng 399 triệu đồng Mazda3 576 triệu đồng 599 triệu đồng Hyundai Elantra - 579 triệu đồng Kia K3 - 549 triệu đồng

Giá bán 295 triệu đồng của MG5 thậm chí thấp hơn giá niêm yết của tất cả xe hạng A (thấp hơn 2 phân khúc) trên thị trường. Ví dụ, Kia Morning có giá niêm yết từ 349 triệu đồng cho bản số sàn tiêu chuẩn, Hyundai Grand i10 có giá niêm yết từ 360 triệu đồng.