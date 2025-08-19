Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều xe mang biển số Hà Nội vi phạm bị phạt nguội trong thời gian qua đã được hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ở các tỉnh ghi lại.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 4/8/2025 - 11/8/2025, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Trong đó, có 14 xe mang biển số Hà Nội, cụ thể như sau:

Các phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định:

Loạt xe mang biển số Hà Nội sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

Các phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông:

Loạt xe mang biển số Hà Nội sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cũng thông báo, trong tuần từ ngày 08/8/2025 đến 14/8/2025 đã phát hiện 417 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Trong đó, có 64 xe mang biển số Hà Nội. Danh sách cụ thể như sau:

Ô tô vượt đèn đỏ (16 trường hợp)

30K-259.96; 30E-543.26; 30H-381.65; 29H-050.74; 30K-669.19; 29A-577.15; 30G-657.66; 29K-070.74; 30A-654.62; 30G-657.50; 29A-165.69; 29A-329.56; 30E-001.79; 30L-036.68; 30G-508.26; 29D-205.00.

Ô tô rẽ trái tại nơi có biển cấm (2 trường hợp)

29A-574.80; 30E-236.20.

Ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường (39 trường hợp)

30Z-2852; 30F-815.15; 30H-238.22; 30L-133.48; 30K-191.42; 30L-253.64; 29H-151.91; 29C-808.97; 30F-017.74; 29D-334.10; 30A-709.30; 29H-138.62; 29LD-056.41; 30H-963.84; 29K-030.06; 29K-139.60; 30K-171.05; 29C-483.78; 29F-025.79; 29K-070.30; 30A-987.93; 30L-459.31; 29H-164.65; 30E-192.17; 34C-305.24; 30F224.18; 30G-634.81; 30E-847.08; 29B-313.87; 30B-113.42; 29B-301.18; 30G-033.12; 30F-972.28; 29K-119.50; 29E-367.85; 30H-591.55; 29C-478.24; 30F-974.45; 30L-054.77.

Mô tô vượt đèn đỏ (6 trường hợp)

29G1-385.96; 30K4-9693; 29S7-079.24; 29N8-8708; 29.097-Y5; 30E1-320.52. 

Ô tô quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ (1 trường hợp)

29H-468.74

Trước đó, từ ngày 21/7/2025 đến ngày 31/7/2025, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hoá cũng ghi nhận 3 trường hợp mang biển số Hà Nội vi phạm bị phạt nguội như sau:

Loạt xe mang biển số Hà Nội sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Loạt xe mang biển số Hà Nội sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Loạt xe mang biển số Hà Nội sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo 3 cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

- Tải ứng dụng “Tra cứu phạt nguội toàn quốc” để tra cứu trên điện thoại (hỗ trợ cả 2 hệ điều hành phổ biến là iOS và Android)

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

