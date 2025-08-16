Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách 115 xe máy, ô tô đã vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, nhanh chóng liên hệ công an nộp phạt nguội

16-08-2025 - 18:32 PM | Sống

Theo danh sách phạt nguội công an một số tỉnh công bố, có nhiều xe máy, ô tô đã vi phạm an toàn giao thông lỗi vượt đèn đỏ.

Theo danh sách phạt nguội từ ngày 4/8 đến ngày 11/8/2025 do Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên công bố, có nhiều trường hợp phương tiện phạm lỗi vượt đèn đỏ. Cụ thể, có 25 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ có trong danh sách phạt nguội. Cụ thể trong danh sách dưới đây: 

30H-15322; 19A-83057; 89A-19570; 30K-89555; 89C-355.55; 17B9-50971; 17B6-69539; 17B3-64626; 17B3-39368; 60A-10316; 89A-05351; 89A-28145; 89A-38499; 89D-01518; 17MD2-67183; 17AK-03106; 17B7-55456; 17B9-36298; 30H-31255; 17B3-10125; 17B9-22503; 17B9-37167; 17B7-41514; 17B9-10179; 17B2-67377; 17B9-23430; 15K-21395; 29K-15385

Danh sách 115 xe máy, ô tô đã vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, nhanh chóng liên hệ công an nộp phạt nguội- Ảnh 1.

Trước đó, Công an Bắc Ninh công bố danh sách phạt nguội từ ngày 1.8 đến ngày 8.8. Trong số này, nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ như sau:

Chủ xe ôtô vượt đèn đỏ (62 trường hợp) như sau:

98A-268.52; 98A-779.71; 30K-135.93; 29M-8996; 98C-206.58; 12A-109.50; 19C-144.70; 98C-205.44; 30E-644.26; 98A-400.28; 34A-582.94; 98A-832.00; 98A-262.31; 30H-936.09; 98C-082.13; 98B-080.21; 98C-307.77; 99A-153.19; 98C-260.10; 99A-088.96; 12C-055.82; 30L-342.56; 99A-444.07; 99A-194.31; 98A-777.52; 30F-052.30; 99A-389.34; 61C-305.31; 30M-548.57; 12A-245.47; 99A-303.43; 14A-511.74; 89A-530.75; 14A-788.87; 29D-213.28. 12C-081.93; 99A-829.89; 99A-617.15; 99A-807.49; 99A-699.36; 99A-799.10; 11A-034.55; 98A-685.52; 99A-683.88; 99B-066.93; 98B-154.84; 99C-301.93; 99C-097.09; 99A-834.24; 99A-221.09; 30G-043.24; 99A-554.11; 99A-624.72; 34A-903.46; 98C-338.46; 99A-370.60; 98A-216.18; 99C-050.21; 99A-716.52; 98A-713.31; 34A-777.79; 99A-231.97.

Chủ xe máy vượt đèn đỏ (25 trường hợp) như sau:

98B3-624.88; 12H1-373.59; 98M1-235.38; 98M1-080.56; 98D1-874.18; 98D1-440.42; 98D1-580.18; 99D1-258.10; 98K1-123.23; 98M1-277.41; 98B3-875.98; 98H1-080.36; 98B3-014.15; 98M1-314.45; 98B1-802.40; 98B1-284.60; 98K1-150.05; 98M1-013.05; 98M1-177.55; 98L1-203.36; 98B3-534.22; 98K1-204.33; 98B3-318.48; 98B3-502.66; 98B3-350.94.

Mức phạt lỗi vượt tốc độ áp dụng theo quy định mới

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định đã được điều chỉnh, bao gồm cả phạt tiền và trừ điểm trên giấy phép lái xe. Cụ thể như sau:

  • Vượt từ 05 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

  • Vượt từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

  • Vượt từ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đến 8.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

  • Vượt trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đến 14.000.000 đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hướng dẫn quy trình xử lý phạt nguội thuận tiện nhất

Để nộp phạt, người dân có thể lựa chọn đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm hoặc đến công an cấp huyện nơi mình cư trú để giải quyết.

Tuy nhiên, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân nên đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông nơi mình đăng ký thường trú để xử lý. Cách làm này vừa giúp giảm tải cho lực lượng chức năng ở địa phương phát hiện vi phạm, vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Khi đến làm việc, người vi phạm cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau (kèm theo mỗi loại 01 bản photo):

  • Giấy đăng ký xe.

  • Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

  • Giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện vi phạm.

  • Căn cước công dân.

Công an cũng nhấn mạnh rằng việc tuân thủ quy định về tốc độ không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là trách nhiệm với sự an toàn của bản thân, gia đình và xã hội. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm minh mọi trường hợp vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Hơn 470 chủ xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ... có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo KV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Local brand Việt vươn tầm quốc tế phát cảnh báo: Chiêu trò lừa đảo cực tinh vi, nhiều nạn nhân đã lên tiếng

Local brand Việt vươn tầm quốc tế phát cảnh báo: Chiêu trò lừa đảo cực tinh vi, nhiều nạn nhân đã lên tiếng Nổi bật

Đột quỵ hay "để mắt" tới người có thói quen này vào buổi sáng: Nghiên cứu hơn 82.000 người đã chứng minh

Đột quỵ hay "để mắt" tới người có thói quen này vào buổi sáng: Nghiên cứu hơn 82.000 người đã chứng minh Nổi bật

Lợi thế của người thất nghiệp

Lợi thế của người thất nghiệp

18:21 , 16/08/2025
Bị cậu ruột từ chối cho vay 3,6 triệu đóng học phí, cả làng giúp gom trong một đêm: 20 năm sau, chàng trai quay về khiến ai cũng khóc

Bị cậu ruột từ chối cho vay 3,6 triệu đóng học phí, cả làng giúp gom trong một đêm: 20 năm sau, chàng trai quay về khiến ai cũng khóc

18:10 , 16/08/2025
Làm xa lương 17 triệu có hơn làm gần lương 10 triệu? Cô gái lên mạng hỏi, nhận kết quả không như mong đợi

Làm xa lương 17 triệu có hơn làm gần lương 10 triệu? Cô gái lên mạng hỏi, nhận kết quả không như mong đợi

18:05 , 16/08/2025
Loại nước giặt này cực độc, nhiều gia đình vẫn dùng hằng ngày mà không hề hay biết!

Loại nước giặt này cực độc, nhiều gia đình vẫn dùng hằng ngày mà không hề hay biết!

16:47 , 16/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên