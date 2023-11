Logitech cùng các đối tác chuyên gia tổ chức chuỗi hoạt động tư vấn và trải nghiệm bàn phím công thái học Wave Keys

Các hoạt động trải nghiệm sản phẩm công thái học gồm bàn phím Wave Keys và chuột Lift Vertical diễn ra tại các địa điểm như Phòng khám ACC tại Q.5, TP.HCM, Bệnh viện Ngoại khoa & Chấn thương chỉnh hình STO Phương Đông, chuỗi nhà thuốc Phamarcity…, với thời gian từ nay tới hết năm nay.



Chủ đề tư vấn xoay quanh các giải pháp để phòng tránh các bệnh văn phòng thường gặp bằng cách thiết lập một góc làm việc công thái học (Ergonomic) hiệu quả. Tham dự buổi tư vấn, người dùng sẽ được Phòng khám ACC - Chuyên khoa Trị liệu thần kinh cột sống Chiropractic, tầm soát tư thế đúng / sai và tầm soát cột sống miễn phí cho khách tham dự sự kiện.

Theo bác sĩ Wade Brackenbury – chuyên gia về Trị liệu thần kinh cột sống thuộc Phòng khám ACC, công việc đòi hỏi phải làm việc nhiều giờ trước màn hình máy tính, dân văn phòng là đối tượng có nguy cơ cao gặp phải các bệnh lý cơ xương khớp như thoát vị đĩa đệm lưng, thoái hoá cột sống cổ, hội chứng ống cổ tay, vẹo cột sống… Chính vì vậy, việc sắp xếp và tối ưu góc làm việc một cách khoa học và hợp lí đóng vai trò quan trọng trong việc phòng tránh "bệnh nghề nghiệp mãn tính chốn công sở".

Bác sĩ Wade Brackenbury, tại hội thảo của Logitech phối hợp cùng ACC, tư vẫn cho người tiêu dùng

Tại các bàn trải nghiệm sản phẩm được đặt tại các địa điểm của đối tác, Logitech mang tới đầy đủ thông tin về sản phẩm và sản phẩm demo để mọi người trải nghiệm đầy đủ về tính năng, tác dụng công thái học của bàn phím Wave Keys và chuột Lift Vertical giúp cho người dùng phòng tránh được các vấn đề về sức khỏe cơ xương khớp khi ngồi làm việc liên tục nhiều giờ bên máy tính.



Logitech cũng đồng thời mang tới cho khách hàng của các đối tác chuyên ra trong hợp tác lần này cơ hội mua "Buy & Try: Logitech Wave Keys" – mua và dùng thử dòng sản phẩm công thái học mới nhất của hãng, bàn phím Wave Keys. Theo đó, khách hàng của các đối tác chuyên gia sẽ có cơ hội mua sản phẩm công thái học của Logitech, trong vòng 14 ngày, được trả lại sản phẩm và được hoàn tiền 100%.

Một hoạt động trong chuỗi chương trình Buy & Try và trải nghiệm Wave Keys của Logitech

Ông Lê Thanh Quang – Giám đốc Thị trường Singapore, Malaysia, Việt Nam của Logitech – cho biết, chương trình Buy & Try là cơ hội tuyệt vời để cho Quý khách hàng khám phá sản phẩm công nghệ mới nhất của Logitech, tìm hiểu cách các sản phẩm công thái học của Logitech (bàn phím Wave Keys, chuột Lift Vertical) có thể mang lại cho người dùng cảm giác thoải mái trong công việc. Feel better. Do better. Xin lưu ý rằng, cơ hội đặc biệt này là một phần trong quan hệ đối tác của Logitech với các đối tác chuyên gia. Sau đó chúng tôi sẽ có kế hoạch đưa chương trình ra cho người tiêu dùng từ khắp các kênh, trên toàn quốc.



Theo một kết quả nghiên cứu của Logitech, 90% người được khảo sát cho biết sẽ không bao giờ quay lại các thiết bị thông thường sau khi đã sử dụng chuột, bàn phím công thái học (Ergonomic) tiện dụng vì đã giúp họ cải thiện đáng kể các chứng đau mỏi cổ tay, cổ, vai, gáy.