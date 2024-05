Lời đồn được chứng thực: Nhật Bản chính thức xác nhận chi số tiền kỷ lục nhằm can thiệp đẩy giá đồng yên khỏi đáy lịch sử

Dữ liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản hôm thứ Sáu xác nhận nước này đã lần đầu tiên tiến hành can thiệp củng cố đồng yên kể từ tháng 10/2022, sau khi đồng nội tệ giảm xuống mức đáy trong 34 năm hồi tháng Tư.

Bộ tài chính hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Nhật Bản đã chi số tiền kỷ lục là 9,7885 nghìn tỷ yên (62,25 tỷ USD) để can thiệp đẩy giá đồng yên từ ngày 26/4 đến ngày 29/5.

Trong lần can thiệp này, Nhật Bản mua đồng yên bằng cách bán từ nguồn dự trữ ngoại tệ của mình. Số liệu vào cuối tháng 4 cho thấy quốc gia này có 1,278 nghìn tỷ USD dự trữ.

Đợt can thiệp của chính phủ trùng hợp với đà phục hồi mạnh mẽ của đồng yên trong vài tuần gần đây.

Trước đó, đồng yên giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm, ở mức 160,03 đổi 1 USD vào hôm 29/4. Ngay sau đó, đồng tiền Nhật Bản đã bật lên mức 156 yên/USD trong phiên, làm dấy lên suy rằng chính phủ đã ra tay can thiệp. Đồng yên sau đó tiếp tục tăng lên hơn 2% trong vòng vài ngày.

Vào thời điểm đó, các nhà phân tích tại Bank of America Global Research ước tính quy mô của đợt can thiệp đầu tiên có thể vào khoảng từ 5-6 nghìn tỷ yên (32,7-39,2 tỷ USD), dựa trên dữ liệu của Ngân hàng Nhật Bản.

Mức chi kỷ lục cho hoạt động can thiệp thể hiện cam kết của chính phủ Nhật Bản trong việc đẩy lùi các nhà đầu cơ đặt cược chống lại đồng yên.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki nhấn mạnh cơ quan này sẽ can thiệp nếu biến động tiền tệ quá mạnh bắt đầu tác động đến các hộ gia đình và công ty.

Lần cuối cùng Nhật Bản can thiệp để ổn định tiền tệ là vào tháng 10/2022, khi đồng yên giảm xuống mức 125 yên đổi 1 USD. Trong giai đoạn đó, các nhà chức trách đã chi tới tổng cộng 9,2 nghìn tỷ yên để tiến hành 3 lần can thiệp trong.

Đồng Yên dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực do chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ ngày càng lớn. Lãi suất ngắn hạn của Nhật Bản vẫn chỉ ở mức 0,1%, so với mức 5,5% của Fed. So với USD, đồng yên đã giảm 15% vào năm 2022, 7% vào năm 2023, và giảm 10% kể từ đầu năm 2024. Vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đồng tiền Nhật dao động ở mức 157 yên đổi 1 USD.

Tổng hợp