Lôi kéo chuyển sang trình duyệt Edge bất thành, Microsoft "bẫy" người dùng Chrome đặt Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định

Microsoft đang triển khai một bản cập nhật phía máy chủ mới có thể khiến một số người lầm tưởng và sử dụng Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định trong Google Chrome.

Trong khi sử dụng Google Chrome, cây bút của trang Windows Latest đã gặp phải một cửa sổ pop-up quảng cáo Bing ở phía bên phải của trình duyệt. Tưởng rằng Chrome đã bị nhiễm phần mềm độc hại, nhưng hóa ra đó lại là một chiến dịch quảng cáo mới của Microsoft.

Trong tuyên bố gửi đến Windows Latest, Microsoft xác nhận rằng công ty đang thử nghiệm một thông báo "một lần" khuyến khích mọi người sử dụng Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định trong Google Chrome. Cửa sổ pop-up này cũng quảng cáo quyền truy cập miễn phí của Bing vào ChatGPT-4, nơi người dùng có thể nhận được "hàng trăm lượt trò chuyện hàng ngày với Bing AI".

"Đây là thông báo một lần cung cấp cho mọi người tùy chọn đặt Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định trên Chrome. Đối với những người chọn đặt Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định trên Chrome, khi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft Account của họ, họ cũng nhận được nhiều lượt trò chuyện hơn trong Copilot và lịch sử trò chuyện," Microsoft trả lời Windows Latest qua email.

"Chúng tôi coi trọng việc cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn, vì vậy có tùy chọn để bỏ qua thông báo," công ty nói thêm.

Trong các bài kiểm tra của Windows Latest, trang tin này phát hiện rằng cửa sổ pop-up Bing này không phải là một phần của bản cập nhật Windows và được liên kết với hai tệp tin BCILauncher.exe hoặc BingChatInstaller.exe, nằm trong thư mục C:\Windows\Temp\mubstemp.

Cửa sổ pop-up, được liên kết với các tệp tin ở trên, có thể xuất hiện khi duyệt web bằng Chrome và đề xuất chuyển đổi công cụ tìm kiếm của bạn sang Bing. Ngoài ra, người dùng còn được chào mời "Bing Search", một tiện ích mở rộng của Chrome, mà theo Microsoft là "sẽ cải thiện trải nghiệm trò chuyện trên Copilot vì nó kích hoạt các tính năng như lịch sử trò chuyện, sổ ghi chép và cá nhân hóa."

Trong một tuyên bố, Microsoft cho biết đó là thông báo một lần và sẽ không xuất hiện lại. Nó không có nút đóng "X", nhưng bạn có thể chọn "Không, cảm ơn" để tắt cảnh báo. Nếu bạn nhấp vào "Có" trên cửa sổ pop-up, Microsoft sẽ thêm tiện ích mở rộng Bing vào Chrome và thay đổi cài đặt tìm kiếm của bạn thành Bing.

Sau khi thiết lập Bing, trình duyệt Chrome sẽ hỏi người dùng để đảm bảo muốn thực hiện thay đổi này. Người dùng sẽ có hai tùy chọn là "Change it back" (quay trở lại công cụ tìm kiếm cũ) và "Keep it" (giữ trình tìm kiếm mới, trong trường hợp này là Bing).

Microsoft đã thiết kế một bảng cảnh báo xuất hiện ngay dưới hộp thoại của Chrome, nhấn mạnh việc người dùng đừng bấm vào nút "Keep it". Cảnh báo của Microsoft viết: "Đừng đổi lại! Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ tắt Microsoft Bing Search for Chrome và mất quyền truy cập vào Bing AI với GPT-4 và DALL-E 3."

Trước đây, Microsoft từng sử dụng nhiều "chiêu trò" để lôi kéo người dùng chuyển sang trình duyệt Edge, trong đó bao gồm gây khó khăn khi thiết lập trình duyệt mặc định, hãy tìm cách ngăn chặn khi người dùng tải Chrome. Ngoài ra, đây cũng không phải lần đầu tiên Microsoft thêm cửa sổ pop-up với mục đích quảng cáo vào Windows. Trong khi đó, Google cũng đã từng cố gắng phá hoại trải nghiệm Microsoft Edge. Năm ngoái, công ty đã bắt đầu chặn YouTube trên Edge khi người dùng bật tính năng bảo vệ theo dõi nghiêm ngặt của trình duyệt.