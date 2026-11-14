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Lời khai của diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo

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Tấn Bo, Hoàng Mèo cùng 9 người khác bị khởi tố liên quan đến việc sản xuất, tham gia diễn xuất phim ca nhạc “Huy Bến xe” có sự góp mặt của Hiệp “đen”.

Tối 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo, SN 1973), Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo, SN 1979) và 8 người khác về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, Nguyễn Ngọc Mãi (biệt danh Mai Tiger, SN 1998) bị khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Tấn Phúc (nghệ danh Tấn Bo) khai nhận, "Vừa qua tôi có tham gia clip phim cùng với Hiệp "đen" và ca sĩ Dương Chấn Huy, Hoàng Mèo... Trong những cảnh quay của phim có những cảnh bạo lực, hành động không đúng đắn để Hiệp "đen" có thể đánh bóng tên tuổi. Trong MV thể hiện nhóm giang hồ đi giành giật địa bàn. Tôi cảm thấy rất hối hận khi tham gia clip này. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi khuyên các nghệ sĩ nổi tiếng cũng như những người đang hoạt động nghệ thuật cố gắng hãy giữ gìn bản thân, đừng sa ngã hay để xảy ra hệ luỵ như tôi".

Cùng bị khởi tố, Nguyễn Lê Hoàng (nghệ danh Hoàng Mèo) thừa nhận, "Hành vi của tôi là sai, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến giới trẻ. Tôi rất là hối hận về việc làm của mình. Tôi muốn khuyên bạn bè cùng trang lứa và những diễn viên trẻ, sau này có những vai diễn lớn hay nhỏ cũng phải tìm hiểu kỹ kịch bản, nội dung có đúng thuần phong mỹ tục hay không, có trái pháp luật hay không.

Đây là bài học rất lớn đối với nghệ sĩ giống như tôi. Tôi mong cơ quan pháp luật hiểu được và cho tôi có quyền sửa sai và cố gắng không để chuyện này xảy ra một lần nữa".

Đây là diễn biến mới trong vụ án Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp "đen"). Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các nhóm "giang hồ mạng", lãnh đạo Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) mở rộng điều tra, làm rõ việc sản xuất và phổ biến phim "Huy Bến xe".

Các đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy, SN 1979) tổ chức sản xuất phim ca nhạc hành động "Huy Bến xe" để quảng bá hình ảnh và hai ca khúc do mình sáng tác. Tâm thuê Nguyễn Thanh Liêm làm đạo diễn. Hai người cùng quyết định ý tưởng, kịch bản, bối cảnh và tổ chức quay, dựng phim.

Biết Hiệp xây dựng hình ảnh "đại ca" trên mạng xã hội, Tâm mời người này đóng vai "ông trùm Hiệp đen", đồng thời mượn nhà và khách sạn Hồng Hạnh của Hiệp làm bối cảnh. Theo cơ quan điều tra, Hiệp đồng ý tham gia để quảng bá hình ảnh, phô trương thanh thế trên mạng và rủ thêm nhiều người cùng xuất hiện trong phim.

Cơ quan điều tra xác định Tâm đầu tư, tổ chức sản xuất, cùng đạo diễn quyết định kịch bản, mời diễn viên và giao phim đăng tải để thu lợi, giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Liêm đạo diễn, dựng phim và giao sản phẩm hoàn chỉnh cho Tâm. Huỳnh Văn Dạn viết kịch bản ban đầu, làm phó đạo diễn. Nguyễn Ngọc Mãi vừa làm giám đốc sản xuất, vừa đóng vai bạn gái nhân vật Huy.

Ngoài Tấn Bo và Hoàng Mèo, những người tham gia diễn xuất bị khởi tố gồm Lê Thanh Ngọc (Kim Ny Ngọc), Lê Hoàng Quốc Vinh (Vinh K5), Nguyễn Thanh Nhã (Thánh Lạc Trôi), Phan Hữu Liêm và Nguyễn Thanh Vũ.

PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Công an TPHCM đề nghị người từng tham gia thực hiện bộ phim hoặc biết thông tin về vụ việc liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM hoặc cơ quan công an gần nhất để cung cấp tài liệu.

Theo Nam An

Phụ Nữ Mới

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