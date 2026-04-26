Lời khuyên chân thành đến những gia đình đang trồng cây hoa giấy

Theo Thư Hân | 26-04-2026 - 09:40 AM | Sống

Hoa giấy đẹp, dễ trồng và rất phổ biến trước cổng nhà, nhưng nếu trồng không đúng cách hoặc sai vị trí, loại cây này đôi khi lại gây ra nhiều bất tiện mà không phải ai cũng để ý.

Hoa giấy thường được chọn để trồng trước nhà, leo cổng hoặc phủ ban công vì màu sắc nổi bật và khả năng phát triển nhanh. Tuy nhiên, cũng chính vì phát triển mạnh, nhiều gia đình chỉ sau một thời gian đã gặp những vấn đề ngoài dự tính: cành vướng lối đi, rụng hoa liên tục, thậm chí ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Dưới đây là những điều cần cân nhắc nếu bạn đang trồng hoặc có ý định trồng hoa giấy quanh nhà.

1. Trồng sát lối đi, đẹp nhưng dễ gây vướng

Hoa giấy có gai và cành khá cứng. Nếu trồng quá sát lối đi, cổng ra vào hoặc khu vực thường xuyên di chuyển, cành cây dễ vươn ra gây vướng, thậm chí xước tay khi va phải. Đặc biệt với nhà có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, việc đặt cây quá gần lối đi không thực sự phù hợp dù nhìn bên ngoài rất bắt mắt.

2. Trồng gần mái tôn hoặc ban công, dễ gây nóng và bám bẩn

Nhiều gia đình để hoa giấy leo kín mái tôn hoặc ban công để tạo bóng mát. Tuy nhiên, khi cây phát triển dày, lá và hoa rụng liên tục sẽ bám vào mái, máng xối hoặc ban công. Lâu ngày có thể gây tắc nước mưa hoặc khiến việc vệ sinh trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hoa rụng nhiều cũng khiến khu vực này dễ bị bẩn nếu không dọn thường xuyên.

Vì vậy, vị trí phù hợp hơn là trồng hoa giấy ở khu vực cổng, hàng rào hoặc góc sân có không gian thoáng, vừa đủ để cây leo và buông tán tự nhiên mà không ảnh hưởng trực tiếp đến mái nhà hay khu vực sinh hoạt. Nếu trồng ở ban công, nên kiểm soát chiều cao và độ lan của cành, tránh để cây phủ kín toàn bộ bề mặt phía trên.

3. Cây rậm rạp quá mức, dễ trở thành nơi trú ẩn của côn trùng

Khi không được kiểm soát, hoa giấy có thể phát triển rất dày, tạo thành các tán rậm. Đây là môi trường thuận lợi để côn trùng nhỏ, thằn lằn hoặc một số loài bò sát tìm chỗ trú ẩn. Ở những khu vực gần vườn hoặc đất trống, việc để cây quá rậm sát nhà có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện các sinh vật không mong muốn.

4. Leo quá gần dây điện, tiềm ẩn rủi ro

Hoa giấy là cây leo mạnh, nếu trồng gần khu vực có dây điện, cây có thể vươn lên và quấn vào. Điều này không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn rủi ro an toàn, đặc biệt trong mùa mưa hoặc khi cây phát triển quá nhanh mà không được kiểm soát kịp thời.

5. Trồng trước cửa nhưng che khuất tầm nhìn

Một số gia đình trồng hoa giấy ngay trước cổng hoặc cửa ra vào để tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, nếu để cây phát triển tự nhiên, tán có thể che khuất tầm nhìn từ trong ra ngoài. Điều này gây bất tiện khi quan sát, đặc biệt với nhà mặt đường hoặc nơi có phương tiện qua lại.

Xuất hiện môn thể thao dùng vợt, không gây ồn, hứa hẹn soán ngôi pickleball

