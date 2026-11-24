Ưu điểm của nhà lợp ngói

Mái ngói có khả năng cách nhiệt và chống nóng vượt trội, giúp không gian bên trong ngôi nhà luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm áp hơn vào mùa đông. Nhờ độ dày và kết cấu vững chắc, ngói giúp giảm tiếng ồn hiệu quả khi trời mưa lớn hoặc gió mạnh, mang lại sự yên tĩnh cho gia đình. Ngoài ra, vật liệu ngói có tuổi thọ rất cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt và ít bị ăn mòn hay bạc màu theo thời gian nếu được thi công đúng kỹ thuật.

Mái ngói phù hợp với nhiều kiểu nhà, từ truyền thống đến biệt thự. (Ảnh: Happynest.vn)

Mái ngói cũng mang lại vẻ đẹp sang trọng, ấm cúng và bền vững với thời gian, dễ dàng kết hợp từ kiến trúc nhà truyền thống đến biệt thự hiện đại. Ngoài ra, thiết kế dạng từng viên rời giúp việc sửa chữa, thay thế cục bộ khi có viên bị nứt vỡ trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn mà không cần tháo dỡ toàn bộ mái.

Lời khuyên cho các gia đình có nhà lợp ngói

Kiểm tra mái định kỳ (ít nhất 1–2 lần/năm)

Trước mùa mưa bão, bạn cần quan sát xem có viên ngói nào bị nứt, vỡ, trượt khỏi vị trí hoặc bị gió làm hở khe không. Sau mưa lớn hoặc gió mạnh, bạn cũng nên kiểm tra trần nhà và tường áp mái xem có vệt ố vàng, ẩm mốc hoặc nước nhỏ giọt không.

Chăm sóc hệ khung và điểm tiếp giáp

Với nhà dùng kèo gỗ cũ, bạn cần để ý tình trạng mối mọt, mục ẩm, còn với khung sắt hoặc thép thì phải kiểm tra gỉ sét ở các mối hàn và vít bắn. Bạn cũng nên chú ý phần ngói nóc, ngói rìa, máng xối và chỗ tiếp giáp giữa mái ngói với tường hoặc ống thông hơi, vì đây là những điểm dễ thấm nước nhất.

Giữ mái sạch và thoát nước tốt

Bạn cần thường xuyên dọn lá cây, rác trên mái và máng xối vì lá mục ứ đọng lâu ngày dễ giữ ẩm, gây rêu mốc và làm nước tràn ngược vào trong. Bên cạnh đó, hãy tỉa bớt cành cây lớn sát mái để hạn chế cành gãy rơi làm vỡ ngói khi giông lốc.

Lưu ý an toàn khi tự sửa chữa

Khi lên mái, bạn không nên đi trực tiếp lên giữa viên ngói mà hãy dẫm vào vị trí có thanh đỡ bên dưới hoặc lót ván để phân tán lực, tránh làm vỡ thêm ngói và trượt ngã. Ngoài ra, nếu nhà dùng loại ngói cũ hoặc màu riêng, bạn nên giữ sẵn vài viên dự phòng để thay thế khi cần mà không bị lệch màu hay lệch kích thước.

Thông gió và chống ẩm cho không gian áp mái

(Ảnh: Happynest.vn)

Không gian dưới mái ngói nếu quá bí sẽ dễ tích nhiệt và giữ hơi ẩm, lâu ngày làm giảm tuổi thọ kèo gỗ hoặc trần thạch cao nên cần tạo độ thoáng hợp lý. Nếu mái có thêm màng chống thấm hoặc tấm lót dưới ngói, bạn cần kiểm tra định kỳ vì khi lớp này rách hoặc mục, nước hắt khi mưa tạt sẽ thấm thẳng xuống trần.

Cẩn trọng khi lắp thêm thiết bị trên mái

Các thiết bị như bồn nước, thái dương năng hay pin mặt trời cần có khung chịu lực riêng bắt trực tiếp vào kết cấu chính, tuyệt đối không tự ý đặt đè lên bề mặt ngói. Mọi điểm khoan vít xuyên qua mái để gắn khung thiết bị đều phải được xử lý keo hoặc gioăng chống thấm chuyên dụng kỹ lưỡng để tránh dột về sau.

Gia cố thêm cho vùng hay có giông lốc, gió lớn

Với nhà ở khu vực trống trải hoặc hay chịu gió bão, các viên ngói rìa, ngói nóc và hàng ngói ngoài cùng nên được buộc hoặc bắn vít cố định chắc hơn thay vì chỉ gác tự nhiên. Bạn cũng nên hạn chế trát vữa kín toàn bộ các khe ngói vì điều này vừa làm nặng mái, vừa dễ gây nứt chân chim theo thời gian khiến nước ngấm vào khó thoát ra.

Ngăn côn trùng, chim chuột làm tổ

Bạn nên che chắn kỹ các khe hở ở diềm mái và lỗ thông gió để ngăn chim, chuột hoặc ong chui vào khoảng trống giữa ngói và trần làm tổ, gây bẩn, tắc thoát nước hoặc cắn hỏng dây điện âm trần.

Một vài lưu ý nhỏ vào dịp cuối năm

Tháng 11 và tháng 12 là thời điểm rất lý tưởng để kiểm tra, sửa chữa hoặc lợp lại mái ngói tại miền Bắc, vì thời tiết khô ráo, ít mưa, không khí lại mát mẻ, dễ thi công. Ngoài ra, thời tiết hanh khô cũng giúp các mối trát vữa ở ngói nóc, ngói rìa hoặc keo chống thấm khô đều, bám chắc và hạn chế nứt vỡ do sốc nhiệt. Cuối cùng, việc sửa chữa dịp cuối năm giúp nhà cửa khang trang, sạch sẽ để đón Tết.

(Ảnh: Happynest.vn)

Tuy nhiên, khi thi công vào tháng 11 và tháng 12, bạn cần chú ý sương muối và độ ẩm vào sáng sớm bằng cách đợi mái khô ráo hẳn sau sương đêm rồi mới trét keo hoặc sơn chống thấm để đạt độ bám dính tốt nhất.

Bên cạnh đó, vì đây là mùa cao điểm sửa nhà đón Tết nên bạn cần chốt lịch thợ từ sớm để tránh tình trạng thợ kín lịch hoặc giá nhân công tăng cao hơn ngày thường. Cuối cùng, nếu gặp những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về gây gió giật mạnh, bạn nên tạm dừng việc thi công trên cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người làm.