Lời khuyên cho các gia đình đang sử dụng đệm bông ép

Nguyên tắc đặt đệm và lật xoay định kỳ

Khi sử dụng đệm bông ép các gia đình cần luôn đặt đệm trên một bề mặt phẳng chắc chắn như sàn nhà hoặc giường vạt phản để bảo vệ cấu trúc đệm. Nếu dùng giường thanh tre hoặc gỗ thì khoảng cách giữa các thanh không được quá rộng (dưới 5 cm) để tránh việc bông ép bị lún võng theo khe hở làm biến dạng đệm và gây đau lưng cho người nằm.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Đồng thời cứ sau 2 đến 3 tháng sử dụng bạn nên tiến hành xoay đầu đệm hoặc lật ngược mặt đệm lại nhằm giúp trọng lượng cơ thể phân bổ đều lên các vùng bông ngăn chặn tình trạng đệm bị lún hẳn một bên ở vị trí nằm cố định hàng ngày.

Vệ sinh vỏ nệm và ruột bông đúng cách

Quá trình giữ gìn vệ sinh cho chiếc đệm đòi hỏi bạn phải tháo vỏ đệm để giặt sạch định kỳ một đến hai tuần một lần và cần chú ý kéo kín khóa trước khi giặt để tránh làm rách vải hoặc hỏng dây khóa.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Riêng đối với ruột bông được làm từ sợi polyester ép nhiệt thì bạn tuyệt đối không được giặt nước hoặc đổ nước trực tiếp vào vì nước sẽ làm rã liên kết xơ bông gây ra hiện tượng bở và xẹp lún đệm.

Cách vệ sinh ruột đệm chuẩn nhất là dùng gậy hoặc cây đập nhẹ lên mặt đệm cho bụi bẩn bay ra ngoài rồi dùng máy hút bụi hút sạch bề mặt còn đối với các vết bẩn nhỏ thì hãy dùng khăn ẩm thấm chút nước rửa chén chà nhẹ rồi dùng máy sấy tóc sấy khô ngay lập tức.

Xử lý sự cố khi đệm bị ướt

Trong trường hợp đệm không may bị dính nước hoặc nước tiểu của trẻ em thì việc đầu tiên bạn cần làm là ngay lập tức dùng khăn khô hoặc giấy ăn ấn thật mạnh vào vùng bị ướt để thấm hút tối đa lượng nước ra ngoài.

(Ảnh minh họa)

Sau đó bạn hãy rắc một lớp bột baking soda lên vùng bị ướt này rồi để nguyên trong mười lăm đến hai mươi phút nhằm giúp bột hút sạch hết độ ẩm cũng như mùi hôi cứng đầu trước khi dùng máy hút bụi hút sạch lại.

Sau khi xử lý xong bạn hãy đem ruột đệm phơi ở nơi khô ráo lộng gió hoặc bật quạt thẳng vào đệm đồng thời lưu ý tuyệt đối không phơi ruột đệm bông ép trực tiếp dưới nắng gắt hoặc dùng bàn là để ủi vì nhiệt độ cao sẽ làm nóng chảy và biến dạng sợi bông.

Bảo quản khi không sử dụng

Khi chuyển mùa và không có nhu cầu sử dụng đệm bông ép nữa thì trước khi gấp lại cất đi bạn hãy tiến hành vệ sinh đệm thật sạch và đảm bảo đệm đã khô cong hoàn toàn để tránh sinh nấm mốc hay mạt bụi có hại cho sức khỏe.

Cuối cùng các gia đình nên cất đệm vào túi nilon chuyên dụng đi kèm khi mua hoặc bọc kín toàn bộ đệm lại rồi đặt ở nơi cao ráo thoáng mát tránh kê sát các bờ tường ẩm thấp để bảo vệ tốt nhất cho cốt bông khỏi độ ẩm từ môi trường xung quanh.

Dùng thêm ga chống thấm nếu nhà có trẻ nhỏ, người già

Đệm bông ép rất sợ nước và chất lỏng, do đó việc bọc một lớp ga chống thấm loại cotton thoáng khí bên trong lớp ga vải thông thường sẽ là lá chắn hoàn hảo ngăn chặn nước tiểu, sữa hay mồ hôi ngấm sâu vào ruột bông, giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian vệ sinh.

Không để trẻ em nhún nhảy trên đệm

Trọng lượng cơ thể khi nhảy từ trên cao xuống tạo ra một áp lực điểm cực kỳ lớn, nếu trẻ nhỏ nhún nhảy thường xuyên tại một vị trí sẽ làm gãy cấu trúc xơ bông ép nhiệt, gây ra các hố lún cục bộ không thể phục hồi.

Cảnh giác với mạt bụi và rệp giường

Cấu trúc sợi bông ép có nhiều khe hở nhỏ bên trong là nơi ẩn náu ưa thích của mạt bụi gây dị ứng da và đường hô hấp, vì vậy ngoài việc hút bụi bề mặt, bạn nên định kỳ mang ruột đệm ra nơi thoáng mát phơi gió và dùng máy sấy tóc sấy nóng nhẹ ở các góc cạnh để diệt khuẩn.

Không dùng các chất tẩy rửa mạnh

Khi tẩy vết ố trên ruột bông, tuyệt đối không dùng nước javel hoặc chất tẩy clo đậm đặc vì hóa chất mạnh sẽ làm bào mòn, mục nát xơ polyester, khiến đệm bị mủn và nhanh hỏng hơn.

Kiểm tra độ võng lún sau 3 đến 5 năm

Đệm bông ép thông thường có tuổi thọ khoảng 5 năm, nếu sau một thời gian dài sử dụng mà bạn thấy đệm xuất hiện độ võng rõ rệt ở vùng lưng dù đã lật mặt, gây ra cảm giác đau mỏi người mỗi khi thức dậy thì đó là dấu hiệu cốt bông đã hết đàn hồi và bạn nên lên kế hoạch thay đệm mới để bảo vệ cột sống.