Lời khuyên cho người lương dưới 15 triệu

Mức lương 15 triệu/tháng, với người độc thân đang sống 1 mình, chưa phải chăm sóc con nhỏ, thường là một sự “lưng chừng”: Không quá thấp để phải chật vật từng bữa ăn, nhưng cũng chưa đủ cao để chi tiêu thoải mái mà không cần nghĩ ngợi. Chính vì vậy, nếu không khéo léo rất dễ rơi vào tình trạng “đủ sống nhưng không dư”, hết tháng lại về vạch xuất phát.

Muốn có tích lũy và từng bước nâng chất lượng cuộc sống, chăm chỉ làm lụng thôi là chưa đủ.

1. Đừng chỉ tăng giờ làm, hãy tăng giá trị và chất lượng công việc

Sai lầm phổ biến là nghĩ rằng muốn tăng thu nhập thì chỉ còn cách làm nhiều hơn. Nhưng việc “cày thêm giờ” thường chỉ mang lại mức tăng rất hạn chế, trong khi thời gian và sức khỏe lại bị bào mòn. Thay vì vậy, điều cần tập trung là nâng giá trị bản thân trong công việc hiện tại hoặc mở rộng kỹ năng sang lĩnh vực có thu nhập tốt hơn.

Một nhân sự biết thêm kỹ năng phân tích, giao tiếp tốt hơn hoặc hiểu sâu hơn về ngành nghề sẽ có nhiều cơ hội tăng lương hoặc chuyển việc với mức đãi ngộ cao hơn. Tăng giá trị bản thân luôn là con đường bền vững hơn so với tăng số giờ làm.

2. Tạo thêm nguồn thu nhập thứ hai

Nguồn thu nhập thứ 2 ngoài lương văn phòng, không nhất thiết phải là con số quá lớn. Tất cả đều phải đi từ “những bước nhỏ”. Điều quan trọng là bạn phải chọn được công việc phù hợp với quỹ thời gian và năng lực hiện tại. Có thể là nhận freelance theo chuyên môn, bán hàng online nhỏ lẻ hoặc tận dụng kỹ năng cá nhân như viết lách, thiết kế, dạy học,...

Một nguồn thu nhập phụ chỉ thực sự hiệu quả khi nó có khả năng phát triển lâu dài, thay vì chỉ mang tính tạm thời và tiêu tốn nhiều năng lượng.

3. Chi tiêu có ý thức thay vì cắt giảm cực đoan

Nhiều người khi muốn tiết kiệm thường chọn cách cắt giảm mạnh chi tiêu, nhưng điều này dễ dẫn đến cảm giác thiếu thốn và khó duy trì lâu dài. Cách hiệu quả hơn là chi tiêu có ý thức: Hiểu rõ tiền đang đi đâu và vì sao. Khi nhận thức được đâu là khoản chi mang lại giá trị thực sự, đâu là chi tiêu cảm tính, việc điều chỉnh sẽ tự nhiên hơn.

Ví dụ, đừng tiếc tiền chi cho sức khỏe, học tập nhưng hạn chế các khoản mua sắm theo cảm xúc. Tiền không cần phải bị “bóp chặt”, mà cần được sử dụng đúng chỗ.

4. Áp dụng nguyên tắc “trả cho mình trước”

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để có tích lũy là trích ra một phần thu nhập ngay khi nhận lương, trước khi chi tiêu. Khoản này có thể là 10-20% thu nhập hàng tháng của bạn, và được xem như một “khoản bắt buộc”. Khi phần tiết kiệm đã được tách riêng, phần còn lại sẽ tự động điều chỉnh theo mức chi tiêu phù hợp.

Cách này giúp bạn tránh tình trạng tiêu hết rồi mới nghĩ đến việc tiết kiệm - một thói quen rất phổ biến nhưng khó thay đổi nếu không có kỷ luật rõ ràng.

5. Đừng xem nhẹ quỹ dự phòng

Với mức lương 15 triệu, một biến cố nhỏ như ốm đau, mất việc hoặc phát sinh chi phí lớn cũng có thể khiến tài chính đảo lộn. Vì vậy, việc xây dựng quỹ dự phòng là cần thiết. Mục tiêu hợp lý là tích lũy đủ chi phí sinh hoạt trong tối thiểu 3-6 tháng. Khoản này không dùng để đầu tư hay tiêu dùng, mà đóng vai trò như một “tấm đệm an toàn” nên bạn cần để nó ở nơi có tính thanh khoản cao như gửi tiết kiệm kỳ hạn ngắn (1-2-3 tháng) hoặc chuyển sang 1 tài khoản riêng ít dùng.

6. Tránh “lạm phát lối sống” khi thu nhập tăng

Một điều dễ xảy ra là khi thu nhập tăng lên một chút, chi tiêu cũng tăng theo tương ứng. Đây gọi là “lạm phát lối sống”, và nó khiến việc tích lũy trở nên khó khăn dù thu nhập đã cải thiện. Thay vì nâng cấp mọi thứ cùng lúc, nên giữ mức chi tiêu ổn định trong một thời gian và dành phần tăng thêm cho tiết kiệm hoặc đầu tư. Kiểm soát được lối sống là chìa khóa để biến thu nhập trung bình thành nền tảng tài chính vững vàng.

Mức lương 15 triệu không phải là rào cản, mà là một điểm khởi đầu. Điều tạo nên sự khác biệt nằm ở cách quản lý và tư duy tài chính. Khi biết cách kiểm soát chi tiêu, chủ động tăng thu nhập và xây dựng nền tảng dài hạn, con số 15 triệu không còn là giới hạn, mà trở thành bước đệm cho những mục tiêu lớn hơn.