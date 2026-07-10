Lời khuyên cho những ai hay ăn cháo

Cháo từ lâu được xem là món ăn “lành bụng”, phù hợp với người bệnh, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Nhiều người có thói quen ăn cháo mỗi ngày vì nghĩ rằng món ăn này dễ tiêu hóa và tốt cho sức khỏe hơn cơm hay các món đặc.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, cháo không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu nếu được sử dụng quá thường xuyên.

Cháo dễ tiêu nhưng không nên ăn mãi một kiểu

Theo chuyên trang y tế Medical News Today, các món ăn mềm như cháo có ưu điểm là dễ nhai và dễ tiêu hóa hơn, đặc biệt phù hợp khi cơ thể đang mệt, sốt hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa.

Tuy nhiên, nếu cháo chủ yếu được nấu từ gạo trắng mà thiếu thịt, cá, trứng, đậu hoặc rau xanh, bữa ăn có thể thiếu protein, chất xơ và nhiều vi chất quan trọng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên xem cháo như một phần của chế độ ăn đa dạng thay vì là món ăn chính lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Ăn cháo quá loãng dễ nhanh đói

Một bát cháo loãng chứa nhiều nước nên năng lượng thường thấp hơn so với cùng lượng gạo ăn dưới dạng cơm.

Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, thực phẩm tinh chế như gạo trắng có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn, đặc biệt khi bữa ăn thiếu chất đạm và chất béo lành mạnh. Điều này có thể khiến cơ thể nhanh đói và dễ ăn thêm sau đó.

Vì vậy, nếu ăn cháo vào buổi sáng, nên kết hợp với nguồn đạm như trứng, thịt nạc, cá hoặc đậu phụ để giúp no lâu hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên xem cháo như một phần của chế độ ăn đa dạng thay vì là món ăn chính lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Người tiểu đường cần lưu ý

Theo American Diabetes Association, các món từ gạo trắng, bao gồm cháo, có thể ảnh hưởng đến đường huyết nếu ăn với lượng lớn.

Người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường không nhất thiết phải kiêng cháo hoàn toàn, nhưng nên:

- Ăn khẩu phần vừa phải.

- Kết hợp nhiều rau và protein.

- Hạn chế thêm đường hoặc các loại topping nhiều tinh bột.

Không nên chỉ ăn cháo khi muốn giảm cân

Nhiều người cho rằng ăn cháo sẽ giúp giảm cân vì cảm giác nhẹ bụng.

Tuy nhiên, theo Mayo Clinic, việc kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, chất lượng dinh dưỡng và mức độ vận động. Nếu cháo được nấu với nhiều gạo, thêm quẩy, ruốc, thịt mỡ hoặc ăn nhiều lần trong ngày, lượng calo có thể không hề thấp như nhiều người nghĩ.

Ngược lại, một bát cháo cân đối với rau xanh và protein nạc có thể là lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn lành mạnh.

Lời khuyên từ chuyên gia

Các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý một số nguyên tắc đơn giản cho người có thói quen ăn cháo:

- Không ăn cháo quá loãng thường xuyên

- Bổ sung đạm (thịt, cá, trứng, đậu) trong mỗi bữa.

- Thêm rau xanh hoặc nấm để tăng chất xơ.

- Thay đổi loại ngũ cốc như yến mạch, gạo lứt hoặc kê để đa dạng dinh dưỡng.

- Không xem cháo là món ăn duy nhất trong thời gian dài.

Ăn cháo đúng cách mới thực sự tốt cho sức khỏe

Cháo vẫn là món ăn có nhiều ưu điểm: dễ tiêu hóa, phù hợp khi cơ thể mệt mỏi và có thể chế biến rất đa dạng. Tuy nhiên, lợi ích của cháo phụ thuộc vào cách nấu và cách kết hợp thực phẩm.

Điều quan trọng không phải là “ăn cháo hay không”, mà là xây dựng một bữa ăn cân đối với đầy đủ tinh bột, chất đạm, chất xơ, chất béo và năng lượng phù hợp nhu cầu của cơ thể.