Đi thu mua sắt vụn, người đàn ông vô tình nhặt được sổ đỏ
Sau khi đăng thông tin trên mạng xã hội để tìm chủ nhân của sổ đỏ không thành công, người đàn ông đã trình báo công an.
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Theo công an tỉnh Phú Thọ, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Công an xã Hương Cần, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng xác minh và trao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thất lạc cho chủ sở hữu theo đúng quy định. Việc làm không chỉ giúp người dân nhận lại giấy tờ quan trọng mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm, tinh thần trung thực trong cộng đồng.
Cụ thể, trong quá trình thu mua sắt vụn, ông Bùi Văn Minh, trú tại thôn Thịnh Vượng, xã Hương Cần, nhặt được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Đinh Công Hoạt và bà Đinh Thị Thi. Sau khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm chủ sở hữu nhưng chưa có kết quả, ông Minh đã chủ động mang giấy tờ đến Công an xã Hương Cần để đề nghị hỗ trợ xác minh, trao trả.
Ngày 6/7/2026, Công an xã Hương Cần đã tổ chức trao trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đinh Công Hoạt sau khi hoàn tất công tác xác minh.
Nhận lại giấy tờ bị thất lạc, ông Đinh Công Hoạt bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới ông Bùi Văn Minh vì hành động trung thực, trách nhiệm, đồng thời cảm ơn Công an xã Hương Cần đã kịp thời xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc.
Việc chủ động giao nộp tài sản, giấy tờ nhặt được của người dân cùng sự phối hợp xác minh, trao trả kịp thời của Công an xã Hương Cần góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời lan tỏa những hành động đẹp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng.
Theo Cổng thông tin điện tử công an tỉnh Phú Thọ
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