Lời khuyên cho những ai thường xuyên đội mũ bảo hiểm

Đội mũ đúng cách để vừa an toàn vừa bảo vệ da đầu

Theo các chuyên gia, điều quan trọng đầu tiên là lựa chọn một chiếc mũ phù hợp với kích thước đầu. Mũ không nên quá rộng vì dễ xê dịch, nhưng cũng không được quá chật đến mức gây đau đầu, tạo áp lực lên vùng trán hoặc thái dương.

Khi đội, mũ cần nằm chắc chắn trên đầu, quai được cài đúng và vừa vặn. Không ít người có thói quen đội mũ hờ, không cài quai hoặc nới quai quá lỏng vì cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, cách sử dụng này có thể làm giảm khả năng bảo vệ khi xảy ra va chạm.

Với người thường xuyên phải di chuyển bằng xe máy, việc lựa chọn mũ phù hợp không chỉ liên quan đến cảm giác dễ chịu mà còn là một phần quan trọng trong bảo vệ sức khỏe.

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Không nên đội mũ khi tóc còn ướt

Một thói quen khá phổ biến là vừa gội đầu xong đã đội mũ để đi làm hoặc ra ngoài. Khi tóc và da đầu còn ẩm, việc tiếp tục bị bao phủ bởi lớp mũ kín có thể khiến vùng da đầu nóng, bí và đổ mồ hôi nhiều hơn.

Đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng, môi trường ẩm và bí bên trong mũ có thể khiến người đội cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Vì vậy, sau khi gội đầu nên lau hoặc sấy tóc tương đối khô trước khi đội mũ.

Người thường xuyên vận động hoặc phải đội mũ trong thời gian dài cũng nên chú ý làm sạch mồ hôi trên da đầu và để tóc khô trước khi tiếp tục sử dụng mũ.

Mũ bảo hiểm cũng cần được vệ sinh

Không phải ai cũng có thói quen vệ sinh mũ bảo hiểm. Trong khi đó, phần lót bên trong thường xuyên tiếp xúc với tóc và da đầu, dễ tích tụ mồ hôi, dầu, bụi bẩn và các chất khác.

Nếu sử dụng một chiếc mũ trong thời gian dài mà không làm sạch, những chất này có thể tạo ra mùi khó chịu và khiến da đầu dễ bị kích ứng ở một số người.

Do đó, nên vệ sinh phần lót và các bộ phận có thể tháo rời theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi vệ sinh, cần để mũ khô hoàn toàn trước khi sử dụng. Không nên cất mũ trong tình trạng còn ẩm hoặc để mũ ở nơi bí kín.

Không nên dùng chung mũ nếu không cần thiết

Mũ bảo hiểm là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với tóc và da đầu nên tốt nhất mỗi người nên sử dụng mũ riêng.

Trong trường hợp bắt buộc phải dùng chung, cần đảm bảo mũ được vệ sinh sạch sẽ trước khi người khác sử dụng. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với những người đang có các vấn đề về da đầu.

Bên cạnh đó, không nên tự ý sử dụng các loại thuốc hoặc sản phẩm điều trị khi xuất hiện tình trạng ngứa, bong vảy hay tổn thương da đầu kéo dài. Nếu triệu chứng không cải thiện, nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Mũ đã chịu va chạm mạnh nên được thay

Một trong những điều quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là tình trạng của chiếc mũ.

Sau một cú va chạm mạnh, lớp vật liệu bên trong mũ có thể đã bị ảnh hưởng dù bên ngoài không xuất hiện dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Vì vậy, nếu mũ từng chịu lực va đập đáng kể, người sử dụng nên cân nhắc thay mới thay vì tiếp tục sử dụng.

Tương tự, khi mũ xuất hiện vết nứt, biến dạng, phần vỏ hoặc lớp lót bảo vệ bị hỏng, không nên cố tiếp tục sử dụng.

Mũ bảo hiểm có thể khiến đầu và tóc nóng hơn, nhưng đây không phải lý do để bỏ mũ hoặc đội một cách qua loa. Điều quan trọng là chọn đúng loại mũ, vừa vặn với đầu, cài quai đúng cách, giữ mũ sạch và thay mới khi cần thiết.

Đối với những người phải đội mũ bảo hiểm mỗi ngày, vài phút vệ sinh mũ và chăm sóc da đầu có thể giúp việc sử dụng trở nên dễ chịu hơn, trong khi vẫn đảm bảo mục tiêu quan trọng nhất: bảo vệ vùng đầu khi tham gia giao thông.