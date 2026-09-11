Thành phố 1km2 có 1.460 người chuẩn bị đón tin vui: Một công trình mới từ tập đoàn Nhật Bản sắp lộ diện, lần đầu đưa mô hình này tới Đồng bằng sông Hồng

Sau khi hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng mới có diện tích 3.194,72 km², quy mô dân số 4.664.124 người. Tính theo hai chỉ tiêu này, mật độ tương ứng khoảng 1.460 người/km². Cổng TTĐT TP Hải Phòng đánh giá việc hợp nhất đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô kinh tế, dân số và hạ tầng lớn hơn, đồng thời tạo điều kiện phát huy các lợi thế về công nghiệp, logistics, cảng biển, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển.

Ngay đầu tháng tới, thành phố hơn 4,66 triệu dân này sẽ có thêm một công trình mới của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản.

Ảnh Báo Điện tử Chính phủ/Cổng TTĐT Thành phố Hải Phòng

Lần đầu đưa mô hình siêu thị quy mô vừa tới Đồng bằng sông Hồng

Theo thông tin từ AEON Việt Nam, Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương dự kiến chính thức khai trương vào thứ Bảy, ngày 3/10/2026, tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng.

Đây sẽ là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam, đồng thời là trung tâm thương mại quy mô vừa thứ ba được doanh nghiệp phát triển, sau AEON Tân An và AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê.

Điểm đáng chú ý là công trình tại Hải Phòng trở thành trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của AEON tại khu vực Đồng bằng sông Hồng. Theo tập đoàn, việc phát triển mô hình này nhằm đẩy nhanh tốc độ mở rộng tới các thành phố trung tâm của từng khu vực.

AEON cho biết vị trí dự án nằm gần trục giao thông chính kết nối Hà Nội với khu vực trung tâm TP Hải Phòng. Xung quanh là khu vực tập trung ngày càng nhiều khu công nghiệp và các khu dân cư đang phát triển, với nhóm khách hàng gồm gia đình trẻ, nhân viên văn phòng, công nhân khu công nghiệp và sinh viên.

Phối cản trung tâm thương mại Aeon Mall Hải Dương

(Từ trái sang) Ông Ohizumi Hirofumi, Ông Tezuka Daisuke, Ông Đàm Mạnh Tuấn đại diện Tập đoàn AEON chia sẻ tại sự kiện Họp báo Giới thiệu TTTM AEON Hải Dương

Riêng khu vực dân cư chính trong phạm vi 15 phút lái xe được doanh nghiệp ước tính khoảng 330.000 người.

Về quy mô, công trình được xây dựng trên khu đất khoảng 35.700 m², tổng diện tích sàn khoảng 38.100 m². Tổng diện tích cho thuê đạt khoảng 26.000 m², trong đó khu vực AEON trực tiếp kinh doanh chiếm 15.000 m².

Công trình gồm 3 tầng nổi, quy tụ 37 cửa hàng chuyên doanh, bãi đỗ khoảng 600 ô tô và 1.100 xe máy. Toàn trung tâm dự kiến có khoảng 1.000 nhân viên, trong đó khoảng 450 người làm việc tại AEON Hải Dương GMS.

Bên trong công trình 38.100 m² có gì?

Theo AEON Việt Nam, trung tâm được phát triển với ý tưởng “A Paradise for 3-Generation Families”, hướng đến trở thành điểm đến dành cho gia đình ba thế hệ, nơi ông bà, cha mẹ và trẻ nhỏ có thể cùng mua sắm, ăn uống và vui chơi trong một ngày.

Không gian được chia thành 5 “thế giới”, gồm Ẩm thực; Trẻ em & Giải trí; Thời trang; Sức khỏe, Làm đẹp & Phụ kiện; Không gian sống.

Riêng FOOD WORLD kết nối siêu thị thực phẩm, Delica, Bakery, các nhà hàng và quán cà phê với khoảng 270 chỗ ngồi. Khu Delica có khoảng 180 chỗ, trong khi Bakery bố trí khoảng 90 chỗ và dự kiến phục vụ khoảng 200 sản phẩm mỗi ngày.

Một trong những khu vực nổi bật nhất nằm ở nhóm tiện ích dành cho trẻ em. Theo tập đoàn, KID'S BOX JUMBO phiên bản “Tropical Fruit Version” sẽ lần đầu ra mắt, có diện tích khoảng 1.000 m² và được giới thiệu là một trong những khu vui chơi trong nhà lớn của khu vực.

Ngoài ra còn có GiGO - chuỗi trung tâm giải trí của Nhật Bản - cùng rạp AEON BETA Cinema. Đây cũng là lần đầu AEON BETA xuất hiện tại một trung tâm thương mại của AEON. Không gian rạp sử dụng hình ảnh núi Phú Sĩ làm điểm nhấn, kết hợp hệ thống tự gọi món và các sản phẩm nhân vật, anime có nguồn gốc từ Nhật Bản.

Cân AI, tủ đồ nhận diện khuôn mặt và loạt tiện ích mới

Bên cạnh mua sắm và giải trí, AEON cho biết sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ tại các khu vực do doanh nghiệp trực tiếp vận hành. Trong đó có cân thông minh tích hợp AI có khả năng nhận diện và cân sản phẩm bán theo trọng lượng, quầy thanh toán bán tự động, ki-ốt tự gọi món và thanh toán, nhãn giá điện tử.

Một tiện ích đáng chú ý khác là tủ đồ nhận diện khuôn mặt. Trung tâm đồng thời hỗ trợ AEON E Shop và dịch vụ giao hàng nhằm kết hợp trải nghiệm mua sắm trực tiếp với mua hàng trực tuyến.

Các dịch vụ bổ sung gồm giao hàng miễn phí, gói quà, cung cấp đá miễn phí để khách vận chuyển thực phẩm cần bảo quản lạnh và khắc laser miễn phí trên sản phẩm đã mua. Trung tâm cũng bố trí phòng chăm sóc em bé, nhà vệ sinh gia đình và trạm sạc xe điện EV.

Về yếu tố môi trường, AEON cho biết khuôn viên dự án được trồng 90 cây thân cao và 13.000 cây bụi, đồng thời hướng tới các chứng nhận công trình xanh LOTUS và EDGE ADVANCE.