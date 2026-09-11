Mức lương của Đỗ Hoàng Hên

Đỗ Hoàng Hên, tên thật là Hendrio Araújo da Silva, sinh năm 1994 tại Brazil. Anh từng được đào tạo bóng đá tại Tây Ban Nha, trong đó có thời gian ở lò La Masia của Barcelona, trước khi sang Việt Nam thi đấu từ năm 2020.

Đỗ Hoàng Hên (Ảnh: FBNV)

Tại Việt Nam, Hoàng Hên từng khoác áo Topenland Bình Định, nay là Quy Nhơn United, sau đó gia nhập Thép Xanh Nam Định vào năm 2022. Hiện tại, anh thi đấu cho CLB Hà Nội. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, anh được cấp quốc tịch Việt Nam vào cuối năm 2025 và lấy tên Đỗ Hoàng Hên. Tại ASEAN Cup 2026 vừa qua, Đỗ Hoàng Hên đã cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch của tuyển Việt Nam.

Với hành trình thi đấu nhiều năm tại V.League và màn thể hiện được chú ý trong màu áo tuyển Việt Nam, những thông tin liên quan đến thu nhập của Hoàng Hên cũng nhận được sự quan tâm.

Năm 2025, Đỗ Hoàng Hên kết thúc hợp đồng với CLB Thép Xanh Nam Định. Theo các nguồn tin được truyền thông chia sẻ vào thời điểm đó, Hoàng Hên đề xuất mức lương tối thiểu khoảng 20.000 USD/tháng, tương đương khoảng 518,5 triệu đồng (theo tỷ giá hiện tại).

Bên cạnh tiền lương, điều kiện hợp đồng được cho là đi kèm khoản phí lót tay tối đa 220.000 USD/năm, tương đương khoảng 5,7 tỷ đồng, cùng yêu cầu về hợp đồng có thời hạn ít nhất 2 mùa giải.

Thời điểm đó, một số đội bóng đội bóng có tiềm lực tài chính trong nước được cho là từng quan tâm đến việc chiêu mộ cầu thủ này, bao gồm cả CLB Hà Nội. Song đây đều là các thông tin do truyền thông đăng tải, không phải con số chính thức được Hoàng Hên công bố hay xác nhận.

Sau đó không lâu - tháng 5/2025, Hoàng Hên chính thức ký hợp đồng 3 năm với CLB Hà Nội. Thông tin chi tiết về hợp đồng không được công bố.

Hoàng Hên hiện đang thi đấu cho CLB Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Dẫu vậy, từ những chia sẻ về cuộc sống đời thường của Đỗ Hoàng Hên, công chúng tin rằng mức lương và thu nhập của cầu thủ này là những con số đáng kể.

Hoàng Hên và bạn gái hiện sống trong một căn duplex tại Hà Nội. Theo chia sẻ trên kênh YouTube Hoàng Trí Công khi đến thăm nhà Hoàng Hên đầu năm 2026, căn nhà được tiết lộ có giá thuê khoảng 100 triệu đồng/tháng.

Cầu thủ này cũng có sở thích với thời trang và các món phụ kiện. Anh sở hữu nhiều mũ lưỡi trai, đồng hồ và nước hoa, thường thay đổi theo trang phục, sự kiện hoặc tâm trạng. Riêng giày, tại thời điểm đầu năm 2026, bộ sưu tập của Hoàng Hên được chia sẻ là có tổng cộng 52 đôi.

Căn nhà mà Hoàng Hên và bạn gái đang ở (Ảnh cắt từ clip & FBNV)

Bên cạnh khoản thu nhập được nhắc đến từ bóng đá như lương và thưởng sau các giải đấu, Hoàng Hên còn hợp tác với một số thương hiệu thời trang và thể thao. Đây cũng được cho là nguồn thu đáng kể với cầu thủ này.

(Tổng hợp)