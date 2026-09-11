Phát hiện 1 quản lý có 23,6 tỷ đồng, chủ động xin giảm 20% lương chỉ để ĐƯỢC ĐI LÀM

Gần đây, chia sẻ của một nhân viên văn phòng U40 người Nhật Bản đã khiến không ít người phải trầm trồ thốt lên: Đúng là người có tiền, tâm thế đi làm cũng khác biệt thật.

Theo chia sẻ của chính chủ, nhân viên văn phòng này hiện sở hữu khối tài sản khoảng 140 triệu yên (khoảng 23,6 tỷ đồng). Riêng cổ tức nhận được mỗi năm từ nhóm cổ phiếu đã rơi vào khoảng 2,4 triệu yên (khoảng 404 triệu đồng).

Với khoản tài sản này, anh hoàn toàn có thể cân nhắc nghỉ việc và sử dụng nguồn tiền tích lũy để trang trải cuộc sống. Thế nhưng trên thực tế, anh lại thừa nhận mình rất sợ cảm giác rảnh rỗi, không có công việc và lịch trình cụ thể hàng ngày. Đó là lý do ngay cả khi đã đủ tiền để nghỉ hưu sớm, người này vẫn quyết định tiếp tục đời sống công sở, thứ khác đi chỉ là chuyện lương thưởng với anh chẳng còn quá quan trọng nữa.

Có tiền mới có sự tự do lựa chọn công việc

Trước đây, khi bắt đầu đạt được con số 70 triệu yên (khoảng 11,6 tỷ đồng), người đàn ông này cũng tính đến việc nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên sau 1 thời gian "thử nghỉ việc", anh nhận ra mình không hợp với việc cả ngày cứ ngồi chơi, chẳng có gì để làm.

Sau đó, anh quyết định đi làm trở lại. Trong lần phỏng vấn tuyển dụng ở công ty hiện tại, chính anh (khi đó còn là ứng viên) đã chủ động đề xuất mức lương thấp hơn 20% so với con số mà nhà tuyển dụng đưa ra. Lý do đơn giản là anh cần 1 công việc.

Ảnh minh họa

Hiện tại, người đàn ông này đang giữ vị trí quản lý hoạch định doanh nghiệp. Trong công ty này, phạm vi công việc của anh rộng hơn, phải xử lý nhiều đầu việc hơn thời còn ở công ty cũ. Trong khi đó, mức lương lại thấp hơn. Dẫu vậy, người đàn ông cho biết anh vẫn rất hài lòng và hứng thú với công việc hiện tại, đơn giản là anh có quyền đưa ra quyết định và nhìn thấy rõ tác động của những việc mình làm đối với doanh nghiệp.

Đó cũng là lý do anh không cho rằng có 140 triệu yên (khoảng 23,6 tỷ đồng) đồng nghĩa với việc bản thân nên ngừng làm việc và tạo ra giá trị. Anh vẫn muốn duy trì sự kết nối với xã hội, có một nguồn thu nhập hàng tháng và giữ nhịp sống ổn định với việc thức dậy đúng giờ, có công việc cần hoàn thành mỗi ngày.

Đây cũng là một thay đổi quan trọng mà quá trình tích lũy tài sản mang lại cho anh. Trước đây, anh có xu hướng lựa chọn công việc dựa nhiều vào mức lương và phúc lợi. Khi đã có nền tảng tài chính đủ lớn, anh có thêm quyền lựa chọn: Có thể quyết định dành thời gian và năng lượng của mình cho người hoặc doanh nghiệp mà anh thực sự muốn đồng hành.

Người "giàu ngầm" ở chốn công sở

Đáng chú ý, bạn bè, đồng nghiệp hay cấp trên đều không biết anh có tài sản lớn. Anh không chia sẻ chuyện tài chính cá nhân với những người xung quanh. Nhìn từ bên ngoài, họ có thể chỉ nghĩ anh là một nhân viên đã chấp nhận mức lương thấp chỉ để không thất nghiệp.

Anh không mua xe sang hay có lối sống xa hoa. Tài sản tăng lên chủ yếu tạo ra nhiều lựa chọn hơn trong cách anh làm việc và sử dụng thời gian. Với anh, đó mới là ý nghĩa quan trọng nhất của "độc lập tài chính".

Ảnh minh họa

Điều đáng nói là nền tảng tài chính này không chỉ đến từ việc tiết kiệm tiền lương. Trong nhiều năm, người đàn ông vẫn duy trì việc đầu tư và để các khoản tài sản tiếp tục sinh lời. Hiện tại, anh vẫn chưa cần sử dụng tiền cổ tức đầu tư để trang trải chi phí sinh hoạt, bởi nguồn lương hàng tháng đã đủ đáp ứng nhu cầu.

Cách vận hành tài chính này giúp anh duy trì một vòng tròn khá đặc biệt: Công việc tạo ra thu nhập để phục vụ cuộc sống hiện tại, trong khi tài sản được tiếp tục tích lũy cho tương lai. Anh không cần phải bán tài sản chỉ để duy trì mức sống, đồng thời cũng không phải ép bản thân theo đuổi một công việc có mức lương cao nhất bằng mọi giá.

Trường hợp của người đàn ông này cho thấy một cách nhìn khác về việc tích lũy tài sản. Với nhiều người, một khoản tiền lớn thường được xem như "tấm vé" để rời khỏi công sở. Nhưng với anh, giá trị của số tiền ấy nằm ở chỗ nó khiến lựa chọn đi làm trở nên nhẹ nhàng hơn: Anh có thể tiếp tục làm việc, nhận lương thấp hơn và đầu tư dài hạn mà không phải lo lắng rằng mình đang đánh đổi bất cứ điều gì chỉ để có một công việc phù hợp.

(Nguồn: note.com)