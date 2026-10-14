Lời khuyên cho những gia đình đã xây bậc tam cấp bay

Bậc tam cấp bay là gì?

Bậc tam cấp bay là kiểu thiết kế lối vào hiện đại với cấu trúc các bậc thềm dường như lơ lửng giữa không khí mà không hề có phần cổ bậc nâng đỡ phía dưới. Hiệu ứng thị giác độc đáo này được tạo ra nhờ kỹ thuật giấu kín hệ ngàm chịu lực bằng thép hoặc bê tông cốt thép cắm sâu vào dầm tường bên cạnh.

Bậc tam cấp bay mang lại vẻ đẹp hiện đại, thanh thoát đầy thẩm mỹ cho mặt tiền của ngôi nhà. (Ảnh: Happynest.vn)

Xu hướng kiến trúc này thường tối giản hóa mọi chi tiết và ưu tiên sử dụng các khối đá tự nhiên, gỗ dày hoặc bê tông trần phẳng mịn để làm mặt bậc. Điểm đắt giá của thiết kế nằm ở khả năng giải phóng tầm nhìn, giúp không gian mặt tiền ngôi nhà trở nên vô cùng thông thoáng, thanh thoát và mang đậm hơi thở nghệ thuật. Khi được kết hợp cùng hệ thống đèn LED hắt gầm rực rỡ vào ban đêm, bậc tam cấp bay sẽ biến lối dẫn vào nhà thành một dải ánh sáng bồng bềnh vô cùng sang trọng và cuốn hút.

Bậc tam cấp bay chính là xu hướng kiến trúc hiện đại đầy đột phá, mang lại vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng, có thể kết hợp trồng cây cảnh giữa các bậc, biến lối vào nhà thành một tác phẩm nghệ thuật vị lai. Tuy nhiên, do cấu trúc đặc thù với phần cổ bậc được giấu kín tạo hiệu ứng "lơ lửng" trong không khí, loại bậc thềm này đòi hỏi những lưu ý rất khắt khe trong quá trình sử dụng và bảo trì để vừa bền bỉ vừa an toàn.

Dưới đây là những lời khuyên cốt lõi dành riêng cho các gia đình đang sở hữu thiết kế bậc tam cấp bay:

1. Kiểm tra định kỳ độ chịu lực của ngàm liên kết

Rà soát vết nứt ở gốc bậc: Điểm yếu lớn nhất của bậc tam cấp bay là toàn bộ tải trọng đều dồn vào phần ngàm (cốt thép hoặc khung sắt) cắm sâu vào tường hoặc hệ dầm chịu lực. Trải qua thời gian dài sử dụng, dưới áp lực bước chân liên tục, khu vực gốc bậc (nơi tiếp giáp với tường) có thể xuất hiện các vết nứt chân chim. Bạn cần quan sát kỹ vị trí này hàng tháng để phát hiện sớm các dấu hiệu mỏi vật liệu hoặc lỏng liên kết nhằm gia cố kịp thời.

(Ảnh: Happynest.vn)

Hạn chế tải trọng đột ngột: Tuyệt đối không khuân vác các vật dụng quá nặng (như két sắt, tủ gỗ lớn) hoặc tụ tập nhiều người đứng cùng lúc trên mép ngoài của một bậc bay, vì lực đòn bẩy có thể làm gãy sập kết cấu ngàm bên trong.

2. Tăng cường tính an toàn cho người già và trẻ nhỏ

Lắp đặt đèn LED cảm ứng dưới gầm: Bản chất của bậc tam cấp bay là không có cổ bậc, tạo ra các khoảng trống lớn ở gầm. Vì thế, vào ban đêm, nếu thiếu ánh sáng, khoảng hở này rất dễ khiến người già và trẻ em bước hụt chân ra phía sau hoặc nhìn nhầm độ cao giữa các bậc. Do đó, các gia đình hãy lắp đặt hệ thống đèn LED dây chạy dọc dưới gầm mỗi bậc; ánh sáng hắt xuống vừa tôn trọn vẻ đẹp "bay bổng" của kiến trúc, vừa là dải biên cảnh báo ranh giới bước chân rõ ràng, bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Lắp đèn LED giúp bậc tam cấp bay đẹp và an toàn hơn. (Ảnh: Happynest.vn)

Xử lý bo tròn nhẹ các cạnh mài: Vì bậc bay thường sử dụng đá tự nhiên cắt tấm vuông vức để tạo hiệu ứng thị giác mạnh mạnh mẽ, các cạnh và góc của bậc thường rất sắc nhọn. Nếu gia đình có trẻ nhỏ hiếu động hay chạy nhảy ở sân trước, bạn nên dùng giấy ráp mài mịn hoặc bo nhẹ góc nhọn của đá để giảm thiểu chấn thương nếu chẳng may bé bị ngã va quệt vào.

3. Lựa chọn vật liệu bề mặt và chống trơn trượt ngoại thất

Ưu tiên đá có độ nhám cao là điều cần đặt lên hàng đầu. Vì bậc tam cấp hoàn toàn chịu tác động của mưa gió bên ngoài. Khác với bậc truyền thống có cổ che chắn, bậc bay lộ diện cả mặt trên lẫn mặt dưới, dính nước mưa sẽ cực kỳ trơn. Bạn nên chọn các loại đá có bề mặt khò nhám, đá băm, hoặc dán thêm các dải dán silicon chống trượt trong suốt ở mép bậc để đảm bảo an toàn tối đa khi di chuyển vào ngày mưa.

4. Vệ sinh gầm bậc để tránh tích tụ rác và côn trùng

Điều quan trọng nhất chính là việc dọn dẹp khoảng trống bên dưới. Khoảng hở dưới gầm bậc tam cấp bay là nơi rất dễ bị lá cây khô, bụi bẩn cuốn vào và tích tụ lại, gây mất thẩm mỹ cho mặt tiền ngôi nhà. Ngoài ra, vùng tối ẩm ướt này cũng là nơi ẩn nấp lý tưởng của muỗi, gián, hoặc thậm chí là rắn rết vào mùa mưa. Hãy dùng vòi xịt nước áp lực cao để vệ sinh gầm bậc thường xuyên, giữ cho không gian lối vào luôn thông thoáng và sạch sẽ.

Gia Linh (Tổng hợp)