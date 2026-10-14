Tin vui của Tiến Linh

Trải qua 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, Nguyễn Tiến Linh tiếp tục khẳng định vị thế trung phong nội hàng đầu của bóng đá Việt Nam khi chính thức cán mốc 90 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ. Pha lập công vào lưới Sông Lam Nghệ An trong màu áo CLB CA TP.HCM tại vòng 3 V.League 2026/27, không chỉ giúp đội nhà giành 1 điểm quý giá mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử mới trên hành trình sự nghiệp của chân sút sinh năm 1997.

Trong tổng số 90 bàn thắng chuyên nghiệp cấp CLB, Tiến Linh đã ghi 78 bàn tại V.League, 11 bàn ở Cúp Quốc gia và 1 bàn tại đấu trường châu lục AFC Champions League 2. Phần lớn di sản này được anh gầy dựng qua quãng thời gian gắn bó và cống hiến cho Becamex TP.HCM với 81 pha lập công. Chuyển sang bến đỗ mới CLB CA TP.HCM, anh nhanh chóng hòa nhập và đã sở hữu 9 bàn thắng, trong đó có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải V/League 2026 - 2027 với hiệu suất 1 bàn/trận.

Tiến Linh đang có phong độ ghi bàn ổn định

Tiến Linh ghi bàn vào lưới SLNA tối ngày 13/10

Con số 90 bàn thắng mang giá trị đặc biệt khi đặt trong bối cảnh đặc thù của bóng đá Việt Nam. Suốt gần 3 thập kỷ qua, mặt trận tấn công tại V.League gần như bị chiếm lĩnh hoàn toàn bởi các ngoại binh sở hữu thể hình và thể lực vượt trội. Nhiều tiền đạo nội giàu triển vọng đành chấp nhận dạt biên, lùi sâu đá tiền vệ hoặc đóng vai trò dự bị. Tuy nhiên, Tiến Linh là trường hợp ngoại lệ. Anh miệt mài hoàn thiện bản thân, rèn giũa khả năng chơi độc lập, di chuyển không bóng, dứt điểm một chạm và phát huy tối đa kỹ năng đánh đầu mang thương hiệu riêng để giữ vững vị trí trung phong cắm thực thụ.

Thách thức đối đầu và làm việc cùng hàng loạt HLV lẫn các đối tác ngoại binh chất lượng như Rimario, Eydison hay Olaha không làm Tiến Linh lép vế. Trái lại, anh biến mình thành mảnh ghép đáng tin cậy trên hàng công.

Hiện tại, Tiến Linh chỉ còn cách mốc 100 bàn thắng cấp CLB đúng 10 pha lập công, để sánh ngang với những chân sút nội vĩ đại nhất lịch sử như Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Quyết và Hoàng Đình Tùng không còn là mục tiêu xa tầm tay. Phong độ thăng hoa hiện tại không chỉ là cơ sở để anh đưa CLB CA TP.HCM tiến xa ở mùa giải năm nay, mà còn là bản lề quan trọng giúp anh khẳng định vị trí chủ lực tại đội tuyển quốc gia hướng tới Asian Cup 2027.

Tiến Linh sáng cửa cạnh tranh chân sút vĩ đại nhất lịch sử V.League với các đàn anh

Cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam

Khép lại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư chung cuộc, bài toán nhân sự trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở thành nỗi trăn trở lớn nhất đối với HLV Kim Sang-sik. Khi các phương án thử nghiệm lẫn nhân tố nhập tịch đồng loạt gặp bế tắc, sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang được xem là giải pháp khả dĩ nhất cho ban huấn luyện ở thời điểm hiện tại.

Quan trọng hơn, phong cách thi đấu của tiền đạo này đã có sự thay đổi rõ rệt, theo dõi các trận đấu vừa qua anh không còn rập khuôn trong vai trò một "trung phong cắm" chờ bóng trong vòng cấm. Tiến Linh chủ động di chuyển rộng hơn, tham gia tích cực vào khâu phát triển bóng và cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm.

Trước thềm đợt tập trung mới, việc HLV Kim Sang-sik cân nhắc triệu tập trở lại một "người cũ" giàu kinh nghiệm như Tiến Linh không chỉ là phương án chữa cháy tạm thời, mà còn có thể là chìa khóa tháo gỡ bài toán hàng công cho đội tuyển Việt Nam trong chặng đường hướng tới Asian Cup 2027.