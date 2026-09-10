Căn nhà ở quê của Tiến Linh

Nguyễn Tiến Linh là một trong những tiền đạo quen mặt nhất của bóng đá Việt Nam. Sinh năm 1997, chân sút quê Hải Dương có nhiều năm khoác áo Becamex Bình Dương trước khi chuyển sang CLB Công an TP.HCM từ mùa giải 2025/26. Đầu năm 2025, Tiến Linh cũng giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 sau một năm thi đấu nổi bật cùng đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh hình ảnh trên sân, cuộc sống phía sau của Tiến Linh cũng nhiều lần được chú ý. Nam cầu thủ hiện vẫn gắn bó với gia đình, sống trong căn nhà vườn hơn 300m2 ở TP.HCM. Đây cũng là một trong những nơi lưu giữ khá nhiều dấu ấn trong hành trình trưởng thành của anh.

Cầu thủ Tiến Linh (Ảnh: FBNV)

Tiến Linh sinh ra tại Hải Dương (nay là Hải Phòng) nhưng năm 6 tuổi đã theo bố vào miền Nam sinh sống. Căn nhà của gia đình anh ở phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương (cũ, nay là TP.HCM) là nơi gia đình anh gắn bó từ nhiều năm. Không gian này có diện tích hơn 300m2 và được chia thành hai phần khá rõ rệt: phía trước là quán cà phê sân vườn của bố mẹ, phía sau là khu nhà ở của gia đình.

Quán cà phê phía trước có sức chứa lên tới khoảng 100 người. Đây cũng là nơi gia đình Tiến Linh thường đón người hâm mộ mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu. Những trận cầu quan trọng từng khiến quán đông nghịt, không khí gần như trở thành một điểm xem bóng đá cộng đồng. Bố Tiến Linh từng chia sẻ có những hôm con trai thi đấu, ông phải ra ngoài trông xe vì lượng khách tới quán quá đông.

Đáng chú ý, gia đình còn trang bị máy chiếu để phục vụ những buổi xem bóng đá. Sự nổi tiếng của Tiến Linh cũng phần nào giúp công việc kinh doanh của bố mẹ thuận lợi hơn khi nhiều người biết tới quán và tìm đến giao lưu.

Không gian nhìn từ bên ngoài vào của nhà Tiến Linh (Ảnh: MXH)

Phía trước khoảng sân rộng là quán cà phê của bố mẹ Tiến Linh (Nguồn: Gõ Cửa Thăm Nhà)

Từ bên ngoài nhìn vào, đây không phải kiểu không gian được thiết kế để phô trương tài sản. Điểm đặc biệt nằm ở việc căn nhà và quán cà phê gần như gắn liền với cuộc sống của gia đình, đồng thời cũng trở thành một nơi lưu giữ hành trình chơi bóng của Tiến Linh.

Phía sau khu cà phê là căn nhà 2 tầng của bố mẹ nam cầu thủ. Tầng 1 gồm phòng khách và khu bếp. Phòng khách được bố mẹ dành khá nhiều vị trí để trưng bày những kỷ vật mà Tiến Linh có được trong nhiều năm thi đấu, từ huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen đến những bức ảnh liên quan tới sự nghiệp.

Không gian này cũng có những kỷ vật mang ý nghĩa cá nhân hơn. Tiến Linh từng đặt ảnh của mẹ và ảnh chụp cùng HLV Park Hang-seo trong nhà. Anh gọi mẹ là người cho mình cuộc đời, còn HLV Park là một trong những người có vai trò quan trọng trong sự nghiệp.

(Nguồn: Ted Trần)

Không gian phòng khách trưng bày nhiều thành tích của nam cầu thủ (Nguồn: Gõ Cửa Thăm Nhà)

Đây cũng là không gian thường được Tiến Linh chia sẻ (Ảnh: FBNV)

Căn bếp nhỏ trong nhà (Nguồn: Gõ Cửa Thăm Nhà)

Nếu căn nhà của gia đình mang nhiều dấu ấn bóng đá thì một góc khác trong cuộc sống của Tiến Linh lại cho thấy sở thích khá đặc biệt của nam cầu thủ.

Tiến Linh có thú chơi mô hình siêu nhân từ nhỏ. Đến khi có điều kiện, sở thích này vẫn được anh duy trì. Bộ sưu tập của Tiến Linh có những mô hình phiên bản giới hạn, trong đó có cả các mẫu được mạ vàng, với tổng giá trị được truyền thông ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Ngay cả khi đi thi đấu, nam cầu thủ cũng thường mang theo một vài mô hình để chơi lúc rảnh.

Bên cạnh mô hình, Tiến Linh còn có thú chơi giày. Từng có thời điểm nam cầu thủ chia sẻ hình ảnh bộ sưu tập gồm nhiều đôi sneaker đến từ những thương hiệu như Gucci, Louis Vuitton, Dior hay Dolce & Gabbana. Một số mẫu trong bộ sưu tập có giá từ vài chục triệu đồng.

Tiền đạo sinh năm 1997 có nhiều sở thích sưu tầm, không ngại chi tiền cho thú vui của mình (Ảnh: FBNV)

Phòng ngủ của Tiến Linh chỉ nhỏ gọn, đơn giản, không quá nhiều đồ đạc (Nguồn: Ted Trần)

Phong cách đời thường của Tiến Linh cũng có sự khác biệt so với hình ảnh trên sân. Khi không phải mặc quần đùi áo số, anh thường xuất hiện với những món đồ đến từ các thương hiệu thời trang lớn. Thú chơi của nam cầu thủ không dừng ở quần áo hay giày dép. Năm 2020, khi mới 23 tuổi, Tiến Linh từng mua Mercedes-Benz C200 với giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Hai năm sau, anh tiếp tục sở hữu Hyundai Tucson 2022 với mức giá được cho là khoảng 1 tỷ đồng.

Về sự nghiệp, Tiến Linh gia nhập lò đào tạo Becamex Bình Dương khi mới 13 tuổi và ban đầu chơi ở vị trí tiền vệ trước khi được chuyển lên đá tiền đạo. Năm 2015, Tiến Linh từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải U19 quốc gia với 5 bàn thắng. Một năm sau, anh có trận ra mắt đội một Becamex Bình Dương.

Trong gần một thập kỷ khoác áo đội bóng đất Thủ, Tiến Linh từng bước trở thành một trong những tiền đạo chủ lực của bóng đá Việt Nam. Anh cũng có nhiều năm được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, góp mặt tại các giải đấu lớn và ghi những bàn thắng quan trọng.

Năm 2024 là một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của Tiến Linh. Anh cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, sau đó được trao Quả bóng Vàng Việt Nam 2024. Đây là lần đầu tiên nam tiền đạo giành danh hiệu cá nhân cao nhất của bóng đá Việt Nam. Sau 10 năm gắn bó với Bình Dương, Tiến Linh chia tay đội bóng cũ vào năm 2025 để chuyển tới Công an TP.HCM và tiếp tục thi đấu ở vị trí tiền đạo.

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