Tin vui cho tín đồ yêu thích thương hiệu xa xỉ Hermès tại Việt Nam

Năm 1938, Robert Dumas - một thành viên của gia tộc Hermès - bắt gặp hình ảnh những sợi xích neo tàu tại vùng biển Normandy giữa một chuyến du ngoạn và bất ngờ tìm thấy cảm hứng từ motif tưởng chừng rất đời thường ấy. Ông đã biến cấu trúc mỏ neo - dây xích thành một thiết kế trang sức đặc trưng với mắt xích oval, thanh ngang ở giữa và tỷ lệ cân bằng đặc trưng. Từ đó, khai sinh ra một hình mẫu mang đậm tinh thần “Chic & Sporty” - thanh lịch, phóng khoáng và gắn chặt với quan niệm rằng công năng có thể tự thân tạo nên vẻ đẹp.

Tháng 9/2026, sau 9 thập kỷ không ngừng được nhào nặn và biến đổi, hành trình sáng tạo của dòng nữ trang biểu tượng dừng chân tại Hà Nội với triển lãm Chaîne d’Ancre do Công ty Quốc tế Tam Sơn tổ chức tại cửa hàng Hermès, 24 Tràng Tiền.

Từ những thiết kế còn giữ gần như nguyên vẹn hình dáng năm 1938 đến các sáng tạo Haute Joaillerie cầu kỳ và giàu tính thử nghiệm, triển lãm cho thấy hành trình Chaîne d’Ancre liên tục được Hermès tái diễn giải qua nhiều thế hệ.

Không gian triển lãm được tổ chức thành 9 cửa sổ trưng bày, mỗi cửa sổ tập trung vào một cách diễn giải riêng của Chaîne d’Ancre dưới bàn tay và khối óc của Pierre Hardy - nhà thiết kế trang sức huyền thoại của Hermès.

Gần 60 thiết kế được phân bổ theo từng nhóm, từ những phiên bản giữ gần như nguyên vẹn cấu trúc mắt xích ban đầu đến các sáng tạo khai thác mạnh hơn về tỷ lệ, chất liệu, kỹ thuật chế tác và chuyển động. Cách sắp đặt khơi gợi hành trình thị giác lớp lang, nơi người xem lần lượt nhận ra cách motif “mỏ neo - dây xích” có thể chuyển mình từ cổ điển, nữ tính tới phá cách giàu tính thử nghiệm.

Các mắt xích được diễn giải qua các chất liệu bạc, vàng hồng và kim cương, với tỷ lệ được điều chỉnh để tạo nên những sắc thái từ thanh thoát đến mạnh mẽ. Kích thước, hình khối và vật liệu được biến đổi phong phú, cho thấy ngay từ điểm khởi đầu của 9 thập niên trước, Hermès đã đặt trọng tâm vào khả năng biến đổi của cấu trúc tối giản biểu tượng này.

Pierre Hardy thử nghiệm trực tiếp với cách kết hợp vật liệu và cấu trúc. Một thiết kế vòng tay sử dụng hai dải mắt xích đan cài, kết hợp mắt xích bạc và vàng hồng lệch cỡ. Hai cách đeo được phát triển cho chiếc vòng chuỗi đôi, hướng tới vẻ đẹp hiện đại phi giới tính, không gò bó trong bất cứ hình mẫu nào.

Bộ Chaîne d’Ancre Calypso được đặt tên theo nữ thần biển cả trong sử thi Odyssey và huyền thoại về tấm lưới vàng. Thông qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Hermès, những mắt xích nhỏ liên kết thành một bề mặt được ví như “dòng thác vàng”, trong khi kim cương nằm rải rác trên cấu trúc tạo những điểm bắt sáng khi cơ thể chuyển động.

Ở Chaîne d’Ancre Punk, hình ảnh mắt xích được kéo dài và biến đổi để gợi đến hình ảnh chiếc kim băng, biểu tượng gắn với văn hóa punk Anh quốc thập niên 1970. Pierre Hardy tiếp tục tái cấu trúc hình dáng quen thuộc, tạo nên những thiết kế sắc sảo, mạnh mẽ và có phần nổi loạn hơn. Dù khác xa tỷ lệ và cấu trúc ban đầu, hình bóng của mắt xích nguyên bản vẫn hiện diện xuyên suốt, giúp Chaîne d’Ancre Punk giữ được mối liên hệ rõ ràng với di sản 9 thập kỷ.

Sau gần 9 thập kỷ, gần 60 tạo tác cho thấy sức sống bền bỉ của Chaîne d’Ancre với nguồn cảm hứng bắt nguồn từ những sợi xích neo tàu nhưng vẫn liên tục được tái diễn giải, mở ra những hình thái mới trong thế giới trang sức Hermès.