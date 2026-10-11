Lời khuyên cho những gia đình thường xuyên dùng hộp nhựa để đựng thức ăn

Hộp nhựa gọn nhẹ, dễ bảo quản và thuận tiện khi mang cơm đi làm, cất thức ăn thừa hoặc sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh. Tuy nhiên, không phải hộp nhựa nào cũng phù hợp để đựng mọi loại thức ăn, càng không phải loại nào cũng có thể đưa vào lò vi sóng. Một số thói quen tưởng như vô hại có thể khiến hộp bị biến dạng, xuống cấp hoặc được sử dụng sai mục đích. Các gia đình nên lưu ý những nguyên tắc dưới đây để bảo quản thực phẩm đúng cách hơn.

Không dùng mọi loại hộp nhựa để hâm nóng thức ăn

Đây là lưu ý quan trọng với những gia đình thường mang cơm đi làm hoặc có thói quen lấy thức ăn từ tủ lạnh ra hâm nóng. Chỉ nên cho hộp nhựa vào lò vi sóng khi sản phẩm có nhãn hoặc hướng dẫn xác nhận phù hợp với mục đích này. Hộp đựng bơ thực vật, sữa chua, đồ ăn mang về và những bao bì vốn chỉ dùng một lần không mặc nhiên an toàn khi được làm nóng.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), các loại hộp nhựa chỉ được thiết kế cho việc bảo quản lạnh có thể không chịu được nhiệt độ khi nấu hoặc hâm nóng. Hộp có thể biến dạng, nóng chảy và làm tăng nguy cơ các chất từ vật liệu di chuyển vào thức ăn. Cơ quan này khuyến cáo chỉ sử dụng dụng cụ được sản xuất chuyên biệt cho lò vi sóng.

Ảnh minh họa

Nếu không chắc chiếc hộp đang dùng có chịu được nhiệt hay không, lựa chọn đơn giản hơn là chuyển thức ăn sang bát thủy tinh hoặc đồ đựng bằng gốm phù hợp với lò vi sóng. Ngay cả khi hộp có thể dùng trong lò vi sóng, gia đình vẫn cần làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thay vì mặc định rằng mọi hộp nhựa đều có thể chịu được nhiệt độ cao.

Tránh đựng thức ăn nóng trong hộp không phù hợp

Không nên đổ thức ăn vừa nấu xong vào bất kỳ hộp nhựa nào chỉ vì muốn cất giữ cho tiện. Điều quan trọng là xác định sản phẩm có được thiết kế để tiếp xúc với thực phẩm ở điều kiện nhiệt độ dự kiến hay không. Những hộp chỉ dành cho bảo quản lạnh hoặc sử dụng một lần không nên được tận dụng làm dụng cụ đựng thức ăn nóng.

Theo Cơ quan Y tế Canada, một số chất được sử dụng trong sản xuất nhựa, chẳng hạn chất tạo màu và chất hóa dẻo, có khả năng di chuyển từ vật liệu sang thực phẩm trong những điều kiện nhất định; nhiệt độ cao là một yếu tố cần lưu ý. Cơ quan này khuyên người tiêu dùng sử dụng hộp nhựa đúng mục đích và theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không làm nóng hoặc bảo quản thực phẩm trong những loại hộp không được thiết kế cho việc đó.

Điều đó không có nghĩa mọi hộp nhựa đều nguy hiểm khi gặp thức ăn nóng. Mức độ phù hợp phụ thuộc vào vật liệu, thiết kế và điều kiện sử dụng được nhà sản xuất quy định. Vì vậy, thay vì chỉ dựa vào cảm giác hộp dày hay mỏng, gia đình nên kiểm tra nhãn sản phẩm và chọn loại được thiết kế cho mục đích sử dụng thực tế.

Thay hộp khi bị nứt, trầy xước hoặc có mùi lạ

Sau thời gian dài sử dụng, hộp nhựa có thể xuất hiện vết nứt, bề mặt trầy xước, vết ố khó làm sạch hoặc mùi khó chịu kéo dài. Đây là những dấu hiệu nên xem xét thay hộp, thay vì tiếp tục sử dụng chỉ vì sản phẩm chưa hỏng hoàn toàn. Các vết nứt và góc khuất cũng có thể khiến việc vệ sinh kỹ lưỡng trở nên khó khăn hơn.

Cơ quan Y tế Canada khuyến cáo tránh sử dụng hộp nhựa bị hư hỏng rõ rệt, đổi màu hoặc có mùi khó chịu. Cơ quan này cũng nhấn mạnh cần sử dụng sản phẩm đúng mục đích ban đầu để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh từ việc sử dụng sai cách.

Khi chọn hộp mới, gia đình nên ưu tiên sản phẩm có thông tin nhà sản xuất rõ ràng và hướng dẫn sử dụng cụ thể. Không nên chỉ dựa vào màu sắc, độ trong hay cảm giác chắc chắn để kết luận hộp phù hợp với thực phẩm nóng hoặc lò vi sóng. Nếu hộp không còn nhãn và không xác định được công dụng, tốt nhất không dùng nó cho những mục đích đòi hỏi khả năng chịu nhiệt.

Không mặc định hộp dùng một lần có thể tái sử dụng mãi mãi

Nhiều gia đình giữ lại hộp nhựa sau khi mua đồ ăn mang về để đựng thức ăn thừa, chia khẩu phần hoặc cất thực phẩm trong tủ lạnh. Tuy nhiên, việc hộp từng tiếp xúc với thực phẩm không đồng nghĩa nó được thiết kế để tái sử dụng lâu dài, đặc biệt là để hâm nóng. Cần phân biệt hộp dùng một lần với hộp được nhà sản xuất thiết kế cho nhiều lần sử dụng.

Theo USDA, hộp đựng thức ăn mang về và một số loại hộp đựng thực phẩm đóng gói có thể không chịu nhiệt, do đó không nên dùng chúng trong lò vi sóng nếu không có chỉ dẫn phù hợp.

Nếu muốn tái sử dụng hộp, hãy kiểm tra xem nhà sản xuất có cho phép hay không, hộp còn nguyên vẹn và có thể vệ sinh sạch sẽ không. Đặc biệt, không nên tự suy luận rằng một hộp có thể đựng thức ăn nguội thì cũng có thể dùng để nấu hoặc hâm nóng thức ăn.

Đừng quên vệ sinh hộp và bảo quản thức ăn đúng cách

Một chiếc hộp phù hợp với thực phẩm vẫn cần được rửa sạch sau mỗi lần sử dụng. Hãy làm sạch cả phần nắp, rãnh khóa và gioăng nếu có, bởi thức ăn có thể đọng lại ở những vị trí này. Sau khi rửa, để hộp khô hoàn toàn trước khi đậy nắp và cất đi; nếu hộp còn đọng cặn thức ăn, nhớt hoặc mùi lạ dù đã vệ sinh, nên cân nhắc thay mới.

Bên cạnh đó, hộp nhựa không thể thay thế các nguyên tắc an toàn thực phẩm. Thức ăn thừa cần được cho vào hộp sạch và bảo quản lạnh kịp thời; không nên để thức ăn dễ hỏng ở nhiệt độ phòng quá lâu chỉ vì hộp đã được đậy kín. Theo Cơ quan Y tế Canada, thức ăn thừa bảo quản trong tủ lạnh nên được sử dụng trong vòng 2–3 ngày; khi hâm nóng bằng lò vi sóng, cần dùng hộp phù hợp, nới lỏng nắp để hơi nước thoát ra và đảo thức ăn giữa quá trình để nhiệt phân bố đều.

Tóm lại, hộp nhựa vẫn có thể là vật dụng hữu ích trong căn bếp nếu được lựa chọn và sử dụng đúng cách. Các gia đình nên kiểm tra nhãn sản phẩm, không hâm nóng hộp không phù hợp, tránh tiếp tục dùng hộp đã xuống cấp và duy trì thói quen vệ sinh, bảo quản thực phẩm an toàn. Nếu chưa chắc một chiếc hộp có thể chịu nhiệt hay tái sử dụng hay không, hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc chuyển thức ăn sang dụng cụ phù hợp hơn.