Lời khuyên dành cho các gia đình đã dùng bể nước xi măng hơn 10 năm

Mặc dù bồn nước inox đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm nay, tuy nhiên có một thực tế không thể phủ nhận là các loại bể xi măng vẫn được nhiều hộ gia đình tin tưởng và sử dụng song song với bồn nước inox. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Những ưu điểm của bể nước xi măng

Bể nước xi măng sở hữu một số ưu điểm vượt trội giúp loại bể này vẫn giữ được chỗ đứng nhất định trong đời sống. Đầu tiên phải kể đến là chi phí nguyên vật liệu rẻ và dễ kiếm như cát, đá, xi măng, gạch giúp giảm thiểu đáng kể chi phí đầu tư ban đầu so với việc mua bồn chứa đúc sẵn.

Bên cạnh đó, khả năng cách nhiệt cực tốt của thành bê tông dày giúp giữ cho nhiệt độ của nước bên trong luôn mát mẻ vào mùa hè và không bị đóng băng, giá buốt vào mùa đông. Độ bền bỉ cùng thời gian vô cùng ấn tượng khi một kết cấu bể xi măng được xây dựng đúng kỹ thuật có thể tồn tại và sử dụng tốt lên tới hàng chục năm.

Kiểu dáng và kích thước của bể nước xi măng có thể thay đổi linh hoạt theo nhu cầu thực tế, cho phép chủ nhà tự do thiết kế vuông, tròn, hoặc tận dụng tối đa các góc chết, không gian trống trong nhà để xây dựng.

Bể nước xi măng truyền thông vẫn có những ưu điểm mà bồn nước hiện đại khó đáp ứng. (Ảnh minh họa)

Khả năng chịu lực cực cao giúp bể xi măng chịu được các tác động va đập mạnh từ ngoại lực bên ngoài hoặc áp lực nước rất lớn từ bên trong mà không sợ bị móp méo. Vị trí lắp đặt đa dạng và tối ưu không gian khi có thể dễ dàng xây chìm hoàn toàn dưới lòng đất làm bể ngầm dưới móng nhà để không làm ảnh hưởng đến diện tích sinh hoạt phía trên. Trọng lượng lớn và kết cấu kiên cố giúp bể xi măng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, lật đổ hay dịch chuyển trước các trận bão lớn, gió lốc, giúp gia chủ tuyệt đối yên tâm.

Ngoài ra, khả năng lưu trữ khối lượng nước khổng lồ lên đến hàng chục, hàng trăm mét khối, đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu tích trữ nước mưa dài ngày hoặc phục vụ sản xuất, tưới tiêu quy mô lớn.

Gia chủ cũng có thể dễ dàng tự sửa chữa và gia cố tại nhà bằng các vật liệu chống thấm cơ bản khi bể xảy ra hiện tượng rò rỉ, nứt nẻ nhỏ sau thời gian dài sử dụng. Cuối cùng, do không chứa các hợp chất nhựa công nghiệp hay hóa chất bảo quản nên bể nước xi măng có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ phơi nhiễm hạt nhựa vi mô vào nguồn nước sinh hoạt dưới tác động của nhiệt độ môi trường.

Lời khuyên cho các gia đình đã sử dụng bể nước xi măng trên 10 năm

1. Kiểm soát chất lượng nước và vệ sinh định kỳ

- Đánh rửa bể ít nhất 6 tháng/lần: Bể xi măng cũ rất dễ bám rong rêu, tích tụ bùn đất và là nơi lý tưởng cho vi khuẩn, lăng quăng phát triển.

Thường xuyên đánh rửa bể nước xi măng để đảm bảo luôn sạch sẽ. (Ảnh minh họa)

- Không dùng bàn chải sắt/vật sắc nhọn: Khi cọ rửa, tuyệt đối không dùng bàn chải quá cứng cạo mạnh vì sẽ làm bong tróc lớp màng xi măng bóng bảo vệ cũ, khiến bể nhanh bị thấm hơn.

- Kiểm tra hiện tượng nhiễm độc: Bê tông cũ sau nhiều năm ngâm nước có thể bị bở, phôi ra các chất kiềm hoặc tạp chất. Nếu thấy nước có mùi lạ, vị chát hoặc có cặn phấn trắng, bạn cần ngưng dùng cho việc ăn uống ngay.

2. Kiểm tra kết cấu và hiện tượng rò rỉ

- Rà soát vết nứt chân chim: Sau 10 năm, các tác động địa chất hoặc sự sụt lún của móng nhà có thể gây ra các vết nứt nhỏ. Hãy tranh thủ lúc cọ bể để kiểm tra kỹ các góc cạnh và đáy bể.

Hãy kiểm tra kết cấu và hiện tượng rò rỉ ở những bể nước xi măng sử dụng đã lâu. (Ảnh minh họa)

- Nguy cơ rò rỉ ngầm: Nếu là bể ngầm, nước bẩn từ bên ngoài (nước cống, nước ngầm ô nhiễm) có thể thấm ngược vào trong lòng bể qua các vết nứt mà bạn không hề hay biết.

3. Biện pháp cải tạo và xử lý chống thấm lại

- Sử dụng vật liệu chống thấm an toàn: Nếu bể có dấu hiệu ngấm nước, bạn cần xử lý bằng các chất chống thấm chuyên dụng, có chứng nhận an toàn cho nguồn nước ăn uống (như gốc xi măng 2 thành phần xi măng - polymer). Tuyệt đối không dùng các loại hóa chất chống thấm công nghiệp độc hại, có mùi hắc kéo dài.

- Lót bạt nhựa hoặc sơn thực phẩm: Một giải pháp hiện đại cho bể cũ là lót một lớp bạt nhựa HDPE chuyên dụng chứa nước sinh hoạt vào trong lòng bể, hoặc quét lớp sơn epoxy dành riêng cho ngành thực phẩm để cách ly hoàn toàn nước với lớp xi măng cũ.

4. Đảm bảo an toàn nắp đậy

- Gia cố nắp bể: Nhiều gia đình dùng tấm đan bê tông làm nắp bể, sau 10 năm các thanh cốt thép bên trong nắp có thể đã bị rỉ sét, mục gãy gây nguy cơ sập đổ nguy hiểm. Hãy kiểm tra hoặc thay thế bằng nắp inox, nắp nhựa có khóa chốt để tránh gián, chuột hay nước mưa bẩn xâm nhập.