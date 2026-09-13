Lời khuyên khi dùng bộ phát WiFi: Việc tưởng nên làm có thể ảnh hưởng đến thiết bị khác trong nhà

Bộ phát WiFi hoạt động liên tục khiến nhiều người nghĩ có một việc nên làm khi không còn nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện, gia đình còn phải tính đến những thiết bị khác vẫn đang hoạt động trong nhà.

Tắt bộ phát WiFi khi không dùng mạng

Đèn bộ phát WiFi vẫn sáng liên tục ngay cả khi cả nhà đã đi ngủ hay vắng nhà. Việc rút nguồn lúc này nghe rất hợp lý vì vừa giúp thiết bị được nghỉ ngơi vừa tiết kiệm điện năng sinh hoạt. Tuy nhiên, suy nghĩ đó mới chỉ xuất phát từ nhu cầu sử dụng của người dùng chứ chưa tính đến toàn bộ kết nối trong không gian sống.

Nhà sản xuất NETGEAR khẳng định các bộ phát hiện đại được thiết kế để vận hành liên tục suốt nhiều ngày. Hãng cho rằng người dùng không nhất thiết phải ngắt điện chỉ vì không còn ai lướt mạng. Trường hợp duy nhất nên tắt là những căn nhà nghỉ theo mùa, nơi hoàn toàn vắng người và không lắp đặt bất kỳ hệ thống an ninh hay thiết bị thông minh nào.

Thực tế này đòi hỏi gia đình phải thay đổi góc nhìn trước khi quyết định ngắt nguồn. Thay vì chỉ thắc mắc liệu "còn ai đang dùng WiFi không", câu hỏi đúng đắn hơn cần đặt ra là "liệu trong nhà còn thiết bị nào đang chờ kết nối mạng hay không".

Camera, đèn thông minh có thể cần kết nối internet

Nhiều đồ dùng gia đình hiện nay vẫn âm thầm duy trì kết nối không dây ngay cả khi không có người trực tiếp thao tác. Các dòng camera an ninh, hệ thống đèn chiếu sáng hay chuông cửa thông minh là những ví dụ rất điển hình. Nhà sản xuất TP-Link từng lưu ý người dùng nên duy trì băng tần 2,4 GHz ổn định và hạn chế đặt lịch tắt mạng nếu trong nhà có lắp đặt các thiết bị này.

Hành động ngắt nguồn bộ phát hoàn toàn không làm các đồ dùng điện tử bị hư hỏng về mặt cơ khí. Tuy nhiên, việc này sẽ khiến những tính năng điều khiển từ xa hoặc tự động gửi cảnh báo bị gián đoạn tức thì. Điều này vô tình tạo ra sơ hở lớn cho khâu giám sát an ninh, nhất là những lúc cả gia đình vắng nhà.

Nếu không gian sống của bạn chỉ sử dụng Internet cho nhu cầu giải trí cơ bản như điện thoại, máy tính hay tivi, việc rút nguồn khi đi xa dài ngày sẽ không gây ra bất tiện nào. Ngược lại, khi căn nhà sở hữu thêm các hệ thống tự động hóa như camera, đồ gia dụng thông minh hoặc thiết bị cần Internet, bạn nhất định phải kiểm tra kỹ nhu cầu duy trì mạng của chúng trước khi bấm nút tắt.

Có nhất thiết phải rút hẳn phích cắm?

Thay vì chọn cách ngắt điện trực tiếp, nhiều bộ phát hiện nay đã tích hợp các tính năng linh hoạt. TP-Link cho phép thiết lập chế độ hẹn giờ tắt mở sóng không dây tự động trên các model hỗ trợ. Người dùng chỉ cần cài đặt khung giờ cố định là mạng sẽ tự động ngưng phát và bật lại đúng thời điểm mà không cần thao tác thủ công.

Điểm quan trọng cần phân biệt là việc tắt sóng WiFi không đồng nghĩa với ngắt nguồn toàn bộ thiết bị. Tùy từng dòng máy, bạn có thể chủ động tắt bớt một băng tần, hẹn giờ tắt sóng hoặc kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng. Do đó, nếu mục đích chỉ là giảm hoạt động của WiFi vào ban đêm, việc tìm hiểu kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị sẽ hợp lý hơn so với thói quen rút hẳn phích cắm.

Bên cạnh đó, việc tắt nguồn hàng ngày cũng không phải là yêu cầu bắt buộc để router duy trì độ bền. Đại diện ASUS từng chia sẻ việc để bộ phát vận hành liên tục suốt thời gian dài là điều hoàn toàn bình thường. Một số thiết bị của hãng có tích hợp lịch tự khởi động lại, nhưng đây đơn thuần là thao tác làm mới bộ nhớ chứ không phải ngắt điện hoàn toàn trong nhiều giờ.

Kiểm tra thiết bị trong nhà trước khi ngắt mạng

Cách quyết định đơn giản nhất là nhìn vào hệ thống đang kết nối với router. Gia đình có thể kiểm tra camera, chuông cửa, đèn, ổ cắm, thiết bị gia dụng thông minh hoặc những đồ dùng cần điều khiển từ xa. Nếu chúng vẫn cần Internet, việc ngắt bộ phát có thể làm mất phần chức năng phụ thuộc vào kết nối cho đến khi mạng được bật trở lại.

Ngược lại, nếu cả nhà đi xa dài ngày và không có thiết bị nào cần Internet, tắt nguồn là lựa chọn có thể cân nhắc. Trường hợp chỉ muốn WiFi ngừng hoạt động vào một số giờ, các tính năng đặt lịch trên model hỗ trợ có thể phù hợp hơn.

Vì vậy, một quyết định dành cho bộ phát WiFi cần được cân nhắc dựa trên nhu cầu của toàn bộ căn nhà. "Không có ai lướt internet" và "không còn thiết bị nào cần mạng" là hai trạng thái khác nhau. Chỉ khi phân biệt rõ điều này, gia đình mới biết chính xác thời điểm nào nên ngắt nguồn WiFi cho thực sự hợp lý.