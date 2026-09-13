Tất cả người dân có tài khoản VNeID mức độ 2 được hưởng đặc quyền sau đến hết tháng 2/2027

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2026/TT-BTC ngày 14/8/2026, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2026 quy định miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số. Chính sách được áp dụng đối với công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Người dân có tài khoản VNeID mức độ 2 được hưởng quyền lợi miễn giảm một số loại phí, lệ phí

Mục tiêu của nghị quyết là khuyến khích người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hoàn thiện dữ liệu cá nhân trên môi trường số. Cụ thể, những công dân hoàn thành việc tích hợp các giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID và thực hiện thủ tục hành chính đúng quy định sẽ được miễn, giảm phí và lệ phí tương ứng.

Theo đó, trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, văn bản này quy định miễn hoàn toàn lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông trong nước đối với công dân đủ điều kiện, kéo dài từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Theo biểu mức thu tại Thông tư 28/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hiện hành, lệ phí cấp mới hộ chiếu là 200.000 đồng một lần cấp và cấp lại do hỏng hoặc mất là 400.000 đồng. Với chính sách công dân số mới, khoản lệ phí này sẽ được giảm thẳng xuống còn 0 đồng.

Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027, người dân có quyền lợi miễn lệ phí đối với thủ tục cấp mới, cấp đổi hộ chiếu theo quy định

Theo hướng dẫn của cơ quan Công an, để hệ thống xác định đủ điều kiện hưởng mức ưu đãi 0 đồng, ngoài tài khoản VNeID mức độ 2, người dân bắt buộc phải hoàn thành tích hợp 5 loại thông tin và giấy tờ cơ bản trên VNeID. Những dữ liệu này bao gồm giấy khai sinh, thông tin thẻ ngân hàng hoặc tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động, thông tin tài khoản an sinh xã hội, thông tin số thuê bao di động và Sổ sức khỏe điện tử.

Đặc biệt, riêng đối với thủ tục làm hộ chiếu, công dân còn phải tích hợp thành công thông tin hộ chiếu trên hệ thống VNeID và bắt buộc phải thực hiện đăng ký cấp qua dịch vụ công trực tuyến. Theo Nghị quyết 66.22, mức độ được hưởng chính sách của từng cá nhân sẽ hiển thị rõ ràng trên ứng dụng định danh quốc gia, đồng thời dữ liệu này được chia sẻ trực tiếp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để làm căn cứ tự động áp dụng ưu đãi khi người dân nộp hồ sơ.

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Một điểm đặc biệt cần lưu ý dành cho những người chưa từng làm hộ chiếu. Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, do yêu cầu chuyên ngành đòi hỏi phải tích hợp thành công "thông tin hộ chiếu" trên ứng dụng, nên những người chưa từng sở hữu hộ chiếu không nên mặc định rằng mình chắc chắn được miễn lệ phí chỉ với VNeID mức 2. Lời khuyên tốt nhất là người dân nên chủ động kiểm tra trạng thái đủ điều kiện hưởng chính sách ngay trên VNeID và hệ thống dịch vụ công trước khi tiến hành nộp hồ sơ.

Ngoài ra, mức 0 đồng chỉ áp dụng cho lệ phí cấp hộ chiếu, nếu người dân chọn nhận kết quả tại nhà qua đường bưu chính thì vẫn cần thanh toán phí chuyển phát cho đơn vị vận chuyển.

Bên cạnh đó, khi khai báo hồ sơ trực tuyến, tính trung thực và chính xác về tình trạng hộ chiếu là vô cùng quan trọng. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cảnh báo rằng chỉ những ai chưa từng được cấp hộ chiếu mới được chọn mục "Cấp hộ chiếu lần đầu". Nếu hộ chiếu cũ của bạn đã hết hạn, hết trang, bị mất hoặc hư hỏng, bạn phải chọn đúng mục cấp lại tương ứng. Việc khai sai không chỉ làm chậm trễ thời gian xử lý mà còn có nguy cơ bị xử lý vì hành vi khai không đúng sự thật.

Cuối cùng, người dân cần chuẩn bị ảnh thẻ đúng quy chuẩn với tỷ lệ 4x6, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, không đeo kính và chụp không quá 6 tháng. Khi hồ sơ trực tuyến được nộp hợp lệ và đầy đủ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thời gian giải quyết sẽ không quá 8 ngày làm việc theo đúng quy định hiện hành.

Theo: Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên