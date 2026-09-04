Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất

| | Sống

Việc thêm thẻ Bảo hiểm y tế vào VNeID giúp người dân dễ dàng xuất trình khi khám chữa bệnh mà không cần mang theo thẻ giấy.

Hiện tại ứng dụng VNeID đã cập nhật thêm tính năng cho phép người dùng có thể tự tích hợp một số giấy tờ cá nhân trong đó có thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID một cách dễ dàng.

Để tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID, bạn có thể thực hiện các bước theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào VNeID.

Lưu ý: Để tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID thì phải cập nhật phiên bản 2.0.4 trở lên

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 1.

Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ”, Sau đó chọn “Tích hợp thông tin”

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 2.

Bước 3: Chọn "Tạo mới yêu cầu" sau đó Nhấn vào dấu mũi tên và chọn “Thẻ Bảo hiểm y tế”

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 3.
Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 4.

Bước 4: Nhập số thẻ BHYT sau đó nhấn vào “Gửi yêu cầu”.

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 5.

Sau khi đăng ký thành công, người dân có thể sử dụng thông tin thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID để thay cho thẻ BHYT giấy để làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Cách sử dụng ứng dụng này như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VNeID.

Bước 2: Chọn mục “Ví giấy tờ” => Chọn “Thẻ BHYT”.

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 6.

Bước 3: Nhập mã Passcode để xác minh người dùng.

Bước 4: Xuất trình hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID cho nhân viên y tế.

Cách tích hợp Thẻ BHYT trên ứng dụng VNeID mới nhất- Ảnh 7.

Lưu ý: Để được tích hợp thông tin BHYT trên ứng dụng VNeID, người dân phải đăng ký đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc Công an nơi cấp thẻ CCCD.

Tất cả người dân có tài khoản VNeID cấp độ 2 chú ý kẻo bỏ lỡ quyền lợi

Theo Khả Văn

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có 1 đô thị dưỡng lão nằm trong siêu dự án 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Có cả “đại học” cho người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe bằng robot AI

Việt Nam sắp có 1 đô thị dưỡng lão nằm trong siêu dự án 10 tỷ USD của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Có cả “đại học” cho người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe bằng robot AI Nổi bật

Từ ngay ngày mai - 5/9, thêm 1 dịch vụ miễn phí liên quan tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Từ ngay ngày mai - 5/9, thêm 1 dịch vụ miễn phí liên quan tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Khi mục tiêu vì cộng đồng trở thành một phần của hoạt động kinh doanh: Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai Việt Nam

Khi mục tiêu vì cộng đồng trở thành một phần của hoạt động kinh doanh: Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai Việt Nam

15:30 , 04/09/2026
3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (4-6/9), ai làm ăn kinh doanh chú ý đón lộc

3 con giáp may mắn nhất cuối tuần này (4-6/9), ai làm ăn kinh doanh chú ý đón lộc

15:16 , 04/09/2026
Đúng dịp 2/9, Việt Nam có thêm 2 Kỷ lục Guinness Thế giới

Đúng dịp 2/9, Việt Nam có thêm 2 Kỷ lục Guinness Thế giới

15:09 , 04/09/2026
Phát hiện loạt cá lạ có con nặng tới 45kg sau lũ Nepal, người ăn vào bị ốm: Chính quyền lập tức cảnh báo

Phát hiện loạt cá lạ có con nặng tới 45kg sau lũ Nepal, người ăn vào bị ốm: Chính quyền lập tức cảnh báo

14:45 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên