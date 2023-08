Lợi nhuận 6 tháng của CEO Group điều chỉnh giảm sau kiểm toán, tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm ngoái

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group – mã CEO) công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2023 với lợi nhuận sau thuế bị điều chỉnh giảm so với số liệu trên BCTC quý 2/2023 tự lập trước đó. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt 61 tỷ đồng, giảm 15,5% so với con số hơn 72 tỷ đồng trước kiểm toán. CEO Group cho biết sau kiểm toán doanh thu và thu nhập không đổi, trong khi chi phí, bao gồm cả thuế TNDN tăng hơn 11 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm tương ứng.

Ghi nhận trên BCTC soát xét bán niên 2023, doanh thu 6 tháng đầu năm của CEO Group đạt 688 tỷ đồng, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái (không thay đổi so với số liệu công ty tự lập). Sau khi điều chỉnh tăng giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 213 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng so với trước kiểm toán. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của CEO Group chuyển từ tăng trưởng dương sang giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản CEO Group đã giảm nhẹ gần 2% so với đầu năm xuống còn 6.924 tỷ đồng. Tồn kho cuốikỳ ở mức 1.458 tỷ đồng chủ yếu nằm ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 1.361 tỷ đồng. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của CEO Group nằm ở dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City; dự án Quốc Oai; dự án River Silk City và dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residebce Phú Quốc…

Trong một diễn biến khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 257,3 cổ phiếu CEO (tỷ lệ thực hiện 100:98) ra công chúng cho CEO Group. Trong đó, phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP là 5,14 triệu cổ phiếu và phát hành cho cổ đông hiện hữu là 252,19 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

CEO Group sau đó đã công bố một loạt thông tin về việc người nội bộ và người có liên quan đến tập đoàn đăng ký thực hiện giao dịch quyền mua cổ phiếu CEO. Trong đó, đáng chú ý là ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO đăng ký thực hiện quyền mua 26,59 triệu cổ phiếu CEO và chuyển nhượng 42,5 triệu cổ phiếu CEO trong tổng số hơn 69 triệu cổ phiếu được thực hiện quyền mua theo đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu ngày 21/8 này.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Trường Thuận - tổ chức có liên quan đến bà Đỗ Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO đã đăng ký nhận chuyển nhượng hơn 43,36 triệu quyền mua tương đương 42,5 triệu cổ phiếu CEO với giá chuyển nhượng dự kiến là 0 đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 18/8 đến 21/8/2023. Số lượng đăng ký và thời gian nhận chuyển nhượng của Đầu tư Trường Thuận trùng khớp với nội dung giao dịch của ông Đoàn Văn Bình.

Được biết, bà Đỗ Phương Anh - vợ ông Đoàn Văn Bình đang là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của Đầu tư Trường Thuận. Đầu tư Trường Thuận vừa mới được thành lập ngày 9/8/2023 và chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CEO nào. Trong khi đó, bà Đỗ Phương Anh hiện đang nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu CEO tương đương 0,42% tổng số vốn cổ phần của Tập đoàn CEO.

Trên thị trường, cổ phiếu CEO đang giao dịch trên vùng đỉnh một năm quanh mức 26.000 đồng/cp, tăng 70% chỉ sau khoảng hơn một tháng trở lại đây.