Lợi nhuận đi lùi, Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng bị kiểm toán nhấn mạnh về khoản vay với Trustlink

Công ty cổ phần Phần mềm diệt Virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 3,048 tỷ đồng và lãi sau thuế 2,58 tỷ đồng, giảm 4% với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận của Bkav Pro đã giảm liên tiếp từ 2019 - 2023, so với con số 117 tỷ đồng trong năm 2019, đến năm 2023 lợi nhuận doanh nghiệp chỉ còn 1/10 sau 4 năm. Năm 2024, lợi nhuận của công ty có sự cải thiện đạt 41 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 3 năm.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Bkav Pro ở mức gần 614 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro hơn 264 tỷ đồng và nợ phải trả gần 350 tỷ đồng.

Doanh nghiệp của ông Nguyễn Tử Quảng đang nợ trái phiếu 162 tỷ đồng, nợ vay ngân hàng 23 tỷ đồng và hơn 164 tỷ đồng là các khoản nợ khác.

Trong báo cáo, Hãng Kiểm toán AASC đưa ra kết luận ngoại trừ về việc tại thời điểm 30/6/2025, đối với khoản vay Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Trustlink đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng. Theo điều khoản hợp đồng, Công ty phải thanh toán tiền phạt chậm trả tính trên số nợ gốc quá hạn.

Nguồn: Báo cáo Bkav Pro gửi HNX

Tuy nhiên, Công ty chưa ghi nhận khoản tiền phạt chậm trả theo hợp đồng nêu trên do hai bên vẫn đang trong quá trình làm việc về vấn đề này. Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết liên quan đến khoản mục "Chi phí tài chính" và các khoản mục có liên quan khác được trình bày trên Báo cáo tài chính giữa niên độ của Công ty.

Trong một bản công bố thông tin giới thiệu về trái phiếu Bkav Pro của VNDirect cho biết, vào năm 2018 dù mới thành lập nhưng Công ty đã có doanh thu trên trăm tỷ và tạo ra được lợi nhuận hàng chục tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận cũng từng ở mức 60%.

Song, từ năm 2019, lợi nhuận Bkav Pro giảm mạnh, tính đến nửa đầu năm nay, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Bkav Pro chỉ còn 0,98%.

Đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, tại 30/6/2025, Công ty có một số khoản nợ quá hạn phải trả cơ quan thuế, người lao động, trái chủ và các đối tác với tổng giá trị là 259,16 tỷ đồng . Tại 1/1/2025, Công ty có một số khoản nợ quá hạn phải trả cơ quan thuế, người lao động, trái chủ và các đối tác với tổng giá trị là 90,51 tỷ đồng.

Hồi tháng 8, Bkav Pro thông báo tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các tài sản đang được dùng làm tài sản đảm bảo. Các tài sản này bao gồm 6,1 triệu cổ phần Bkav Pro thuộc sở hữu của công ty mẹ là Công ty cổ phần Bkav và 4,9 triệu cổ phần Công ty cổ phần Bkav thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tử Quảng.

Bkav Pro được thành lập vào tháng 3/2018, với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần Bkav nắm 96%, ông Vũ Ngọc Sơn nắm 2%, bà Lại Thu Hằng 2%.

Tháng 8/2018, Bkav Pro nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông sáng lập không thay đổi. Đến tháng 10/2018, Công ty cổ phần Bkav giảm tỷ lệ sở hữu còn 83,96%, 2 cá nhân còn lại giữ nguyên 2% mỗi người. Đến tháng 6/2020, Bkav Pro tiếp tục nâng vốn điều lệ lên thành 120 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2022 đến nay, công ty do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.