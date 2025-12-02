Lợi nhuận Greenfeed tiếp tục tăng trưởng bền vững

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của Greenfeed cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 6.142 tỷ đồng, tăng thêm 2.555 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 71% so với nửa đầu năm trước.

Nhờ diễn biến thị trường thuận lợi cùng việc áp dụng chiến lược quản trị chi phí và dòng tiền chặt chẽ, Greenfeed tiếp tục duy trì biên lợi nhuận khả quan.

Tại thời điểm cuối quý 2/2025, nợ vay ngân hàng còn 1.849 tỷ đồng, giảm 6% so với cuối quý 2/2024. Nợ vay từ phát hành trái phiếu giữ nguyên ở mức 700 tỷ đồng (là trái phiếu chào bán riêng lẻ trong nước). Trước đó, tháng 11/2021, Greenfeed phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, tương đương khoản đầu tư 43 triệu USD từ IFC, kỳ hạn bảy năm, nguồn vốn này được sử dụng vào mục đích phát triển mở rộng mảng kinh doanh chăn nuôi heo giống và heo thương phẩm, đồng thời đầu tư mở rộng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, giết mổ và chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Đến năm 2024, doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn theo định kỳ đợt 1 với giá trị 300 tỷ đồng, qua đó giảm dư nợ trái phiếu xuống còn 700 tỷ đồng vào cuối năm.

Cơ cấu vốn của Greenfeed cũng có nhiều cải thiện. Hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản giảm từ 0,53 lần (cuối Q2/2024) xuống 0,46 lần (cuối Q2/2025). Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 0,15 lần xuống 0,10 lần.

Khả năng sinh lời của doanh nghiệp có sự tăng trưởng, thể hiện qua ROA tăng từ 7.02% lên 12.75% và ROE tăng từ 14.79% lên 23.69% tại thời điểm cuối quý 2/2025.

Tối ưu sản xuất theo hướng xanh và bền vững

Kiên định với mô hình nông nghiệp tuần hoàn, Greenfeed đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp giảm thiểu tác động môi trường và tối ưu hóa tài nguyên trong vận hành.

Trong lĩnh vực năng lượng, Greenfeed đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái, nhiên liệu sinh khối, thu hồi và tận dụng nhiệt thải thay thế dần nhiên liệu hóa thạch. Song song, hệ thống silo được áp dụng cho lưu trữ, vận chuyển thức ăn chăn nuôi nhằm giảm thiểu bao bì nhựa.

Xuất cám xá (cám rời) tại nhà máy của Greenfeed

Chất thải chăn nuôi được xử lý thành phân bón hữu cơ, khí sinh học được thu hồi để phát điện, trong khi nước thải tái sử dụng cho công tác vệ sinh chuồng trại.

Tháng 7, những nỗ lực bền bỉ này đã mang về cho Greenfeed hai ghi nhận Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2025 và Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh (ESG100).

Phát triển đội ngũ hội nhập toàn cầu

Greenfeed đặt thế hệ nhân sự trẻ ở trọng tâm, với hơn 40 trường đại học – cao đẳng trong mạng lưới hợp tác, trên 50 suất học bổng thường niên, 550 thực tập sinh tiếp nhận mỗi năm và hơn 2.280 sinh viên tham gia các hội thảo nghề nghiệp. Trong bối cảnh nhân sự nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn duy trì sự đồng hành qua các hoạt động luân chuyển nội bộ, giới thiệu việc làm bên ngoài, đào tạo kỹ năng và hỗ trợ kết nối tuyển dụng.

Xuất phát từ quan niệm mỗi cá nhân là một "ẩn số" độc đáo, Greenfeed không chỉ tìm kiếm người giỏi nhất mà chú trọng người phù hợp nhất, nhằm khai mở tiềm năng và hướng đến phát triển bền vững. Chính sách nhân sự được thiết kế riêng cho từng thế hệ – từ Baby Boomers đến Gen Z, Gen Alpha – với triết lý "Work-Life Fit" thay vì "Work-Life Balance", giúp nhân viên được sống đúng với bản thân trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân.

Mùa giải tennis thường niên Greenfeed Open là một trong những hoạt động thể hiện cam kết chăm sóc chu toàn dành cho Greenfeeders

Bên cạnh đó, Greenfeed đầu tư mạnh cho đào tạo qua Học viện Greenfeed, chương trình Leaders for Goodness (L4G), kế hoạch phát triển cá nhân hóa (IDP), ưu tiên đề bạt nội bộ và tận dụng chuyên môn từ chuyên gia cùng mô hình Gig Economy.

Những nỗ lực xây dựng đội ngũ toàn cầu đã được ghi nhận với chuỗi danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" từ Anphabe, "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025" từ HR Asia. Trước đó, doanh nghiệp cũng được công nhận "Great Place to Work", tiếp tục khẳng định môi trường làm việc gắn kết, đặt nền móng trên sự tin tưởng, sẻ chia và giá trị bền vững từ bên trong.