Lợi nhuận quý 2/2023 của Dệt may Thành Công thấp nhất 6 quý

Dệt may Thành Công (mã chứng khoán: TCM) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2023 với doanh thu 714,5 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 45% còn 95 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 42,4% lên 17,8 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính tăng 32,8% lên 38,5 tỷ đồng. Ngược lại chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm. 

Kết quả, Dệt may Thành Công ty đạt 15,7 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1,9 tỷ đồng, giảm 96%. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất mà doanh nghiệp này ghi nhận kể từ quý 3/2021.

Trong bản tin nhà đầu tư vừa mới công bố, doanh thu quý này cũng như 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp giảm là do lạm phát cao tại Mỹ và EU khiến người dân chắt chặt chi tiêu, giảm tiêu dùng cho những mặt hàng không thiết yếu. Điều này đã ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của dệt may Việt Nam, trong đó có Dệt may thành Công khi sức tiêu thụ giảm thì các đơn hàng cũng giảm theo.

Lũy kế 6 tháng, công ty dệt may này ghi nhận doanh thu 1.590 tỷ đồng, lãi sau thuế 56,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,7% và 56% so với thực hiện nửa đầu năm trước.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Dệt may Thành công đạt 3.348 tỷ đồng giảm hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chiếm tỷ tọng lớn nhất là hàng tồn kho với 1.225 tỷ đồng. Tài sản cố định gồm nhà máy, trang thiết bị là hơn 1.000 tỷ đồng. 

Nợ vày tài chính tại thời điểm cuối quý 2/2023 ở mức gần 800 tỷ đồng với phần lớn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 1.933 tỷ đồng.