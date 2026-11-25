Trong bài đăng mới đây trên trang cá nhân, Minh Nhựa viết: “Đôi khi người lớn cũng cần học cách xin lỗi con trẻ”. Theo doanh nhân, những người làm cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng, bởi áp lực công việc hay tâm trạng không tốt đôi khi khiến họ mất bình tĩnh trong quá trình trò chuyện với con.

Minh Nhựa thừa nhận bản thân cũng có những lúc thiếu kiên nhẫn với các con. Tuy nhiên, anh cho rằng nếu cha mẹ luôn mong muốn con trẻ biết nhận lỗi khi làm điều chưa đúng, chính người lớn cũng cần thực hiện điều đó.

Theo quan điểm của nam doanh nhân, một lời xin lỗi không khiến cha mẹ mất đi uy quyền. Ngược lại, hành động này có thể giúp trẻ hiểu rằng bất kỳ ai cũng có lúc mắc sai lầm, điều quan trọng là dám thừa nhận và chịu trách nhiệm với hành động của mình.

“Minh mong các con lớn lên không chỉ biết yêu thương, mà còn đủ chân thành để nói lời xin lỗi và đủ rộng lòng để tha thứ”, anh chia sẻ.

Nam doanh nhân chia sẻ đôi khi bản thân cũng thiếu kiên nhẫn khi trò chuyện với các con và nhận ra người lớn cần biết nói lời xin lỗi nếu có hành động chưa phù hợp. (Ảnh cap màn hình)

Bài viết nhận được sự chú ý bởi đề cập đến một khía cạnh trong cách nuôi dạy con: Cha mẹ cũng cần làm gương trong việc nhận lỗi, thay vì chỉ yêu cầu trẻ phải nghe lời và biết xin lỗi khi mắc sai lầm.

Minh Nhựa tên thật là Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983, được biết đến là doanh nhân trong lĩnh vực nhựa và cũng là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh thường thu hút sự chú ý bởi bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ, phong cách sống xa hoa và những chia sẻ về gia đình.